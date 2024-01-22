10 главных книжных героев СОВЕТСКИХ детей

Тимур и его команда, Денис Кораблев, Электроник и другие. На кого равнялись дети и подростки в СССР?

Тимур Гараев

Детгиз, 1955 Детгиз, 1955

Герой книги Аркадия Гайдара, вышедшей в 1940 году, организовал с ребятами из дачного поселка команду, которая помогает пожилым и семьям, чьи близкие служат в Красной Армии. Одна из главных его задач – вразумить хулигана Мишку Квакина, который со своими сообщниками ворует фрукты из дачных садов.

“Тимур и его команда” стали невероятно популярными в СССР: именно с этой книги Гайдара началось движение тимуровцев – школьников-пионеров, которые занимались волонтерством и помогали в Великую Отечественную войну и после старикам, семьям, следили за могилами погибших. Приключения Тимура продолжились в гайдаровских повестях “Комендант снежной крепости” и “Клятва Тимура”.

Денис Кораблев

Издательство "Малыш", 1968 Издательство "Малыш", 1968

У главного героя “Денискиных рассказов” Виктора Драгунского был реальный прототип – сын писателя Денис. В книге он вместе с родителями в конце 1950–1960-х годах живет в Москве и постоянно попадает в разные смешные ситуации. То выбрасывает из окна завтрак – и, разумеется, вскоре к ним приходит пострадавший от манной каши; то прячется под кроватью у соседки во время игры в прятки и представляет, как он проведет там двадцать лет и в результате пугает бедную старушку; то устраивает атаку на белых во время киносеанса о войне. О Денисе Кораблеве Драгунский написал больше шестидесяти рассказов, их часто экранизировали.

Иван Семенов

Пермское книжное издательство, 1962 Пермское книжное издательство, 1962

“Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника” писателя Льва Давыдычева была настоящим хитом 1960-1980-х. Изобретательный главный герой пишет письма в министерство финансов о том, что ему неплохо было бы выйти на пенсию, играет в белого медведя, расхаживая на четвереньках, и ловит шпионов. В общем, ведет насыщенную жизнь мальчишки с буйной фантазией и нежеланием учиться. На фоне правильных персонажей Семенов выглядел очень реальным – как будто сосед по двору рассказывает о своих приключениях.

Алиса Селезнева

Роман Качанов/Союзмультфильм, 1981 Роман Качанов/Союзмультфильм, 1981

Любознательную девочку из будущего придумал фантаст Кир Булычев. Вместе с папой она отправлялась на поиски экзотических животных и спасала попавшего в беду капитана космолета, путешествовала в прошлое и ловила космических пиратов, водила знакомство с жителями Эпохи легенд, в которой существовали маги и драконы, и спасала Землю от вируса безумия, который содержал лиловый шар. Сегодня Алису назвали бы супергероиней: она отличная спортсменка, и к тому же умеет находить общий язык хоть с птицей-говоруном, хоть с Колей Герасимовым из обычной школы.

Юра Баранкин

Издательство "Детская литература", 1967 Издательство "Детская литература", 1967

Приключения Юры Баранкина и Кости Малинина, персонажей книги Валерия Медведева “Баранкин, будь человеком!”, начинаются с двоек по геометрии. Одноклассники стыдят их за низкую успеваемость, а главный герой решает, что устал быть человеком и придумывает заклинание, которое превращает их с другом в воробьев. Только оказывается, что птичья жизнь полна опасностей. Еще несколько раз Юра и Костя произносят заклинание, чтобы превратиться в бабочек и муравьев - но понимают, что беззаботного существования им не найти и возвращаются в человеческий облик.

Леля и Ося

Искателькнига, 2020 Искателькнига, 2020

Автобиографические повести о детстве Льва Кассиля и его брата Иосифа переносят читателей в выдуманный мир Швамбрании, которая вела войны с Бальвонией и Кальдонией, Леля там царь, а Ося – почтальон. Страна беззаботного детства, в которой все по-жюльверновски, становится убежищем для двух братьев из Покровска пока в реальном мире происходит революция. У них в Швамбрании все идет своим чередом. Но со временем граница между обычной и выдуманной жизнью становится все тоньше, пока, наконец, Швамбрания не исчезает.

Крош

Детгиз,1962 Детгиз,1962

Герой повестей Анатолия Рыбакова Сергей Крашенинников по прозвищу Крош – борец за справедливость. Он распутывает кражу с автобазы, пропажу коллекции японских фигурок нэцкэ, пытается восстановить имя неизвестного солдата. Приключения очень житейские и вместе с тем немного наивные, что, впрочем, придает им особое очарование.

Кыш и Двапортфеля

АСТ, 2008 АСТ, 2008

Алеша Сергоглазов по прозвищу Двапортфеля и его щенок Кыш – герои одноименной повести Юза Алешковского. Алеша учится в первом классе и воспитывает собаку, которую его папа купил на Птичьем рынке. Свое прозвище он получил из-за того, что самый маленький в классе – его рост всего два портфеля (столько намерил его соученик). Но это не мешает ему находить друзей, а родители – строгая мама и беззаботный папа – во всех ситуациях поддерживают его.

Электроник

Эксмо, 2022 Эксмо, 2022

Профессор Громов изобрел андроида, который выглядит как 12-летний мальчик и обладает выдающимися умственными и физическими способностями. А еще герой повестей Евгения Велтистова Электроник мечтает стать человеком. Однажды он сбегает от профессора и встречает Сережу Сыроежкина, внешность которого Громов позаимствовал для своего изобретения. Электроник ходит вместо него в школу, получает пятерки, не зная, что за ним охотятся преступники…

Незнайка

Детгиз, 1956 Детгиз, 1956

Шляпа-сомбреро, из-под которой торчат рыжие вихры, ярко-желтые брюки, зеленый галстук и оранжевая рубашка – яркий образ Незнайки можно узнать без труда. Он похож на всех детей сразу – гиперактивный, неусидчивый, при этом смелый и сообразительный. Он многого не знает, любит прихвастнуть: в общем, ведет себя как самый обычный ребенок лет семи.

Первая повесть Николая Носова о Незнайке вышла в 1954 году: в ней читатели знакомятся с героем и его друзьями, другими обитателями Цветочного города, – Винтиком и Шпунтиком, Тюбиком и Пилюлькиным и другими. Незнайка с друзьями путешествует в Солнечный город и даже на Луну, а его приключения продолжались даже в двухтысячные: писатели Светлана Осеева и Петр Солодкий написали историю о его космических путешествиях.