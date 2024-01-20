13 главных советских и российских фильмов про космос (ВИДЕО)

Некоторые из них вдохновили голливудских режиссеров на создание собственных картин, а один даже был снят в настоящем космосе.

«Вызов» (2023)

Первый в истории полнометражный фильм, снятый в космосе. История повествует о враче, который вынуждено полетел на Международную космическую станцию (МКС), чтобы провести там экстренную операцию в условиях невесомости. Чтобы снять этот фильм, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко две недели провели на МКС и вернулись с видеоматериалом из космоса на 78 часов.

«Спутник» (2020)

Фантастический фильм, совмещающий в себе реалии современной российской космонавтики и ужасы. Космический корабль «Орбита-4» успешно возвращается на Землю под ликование всего СССР. Так это представляют советские СМИ. Однако они не говорят, что на борту аппарата произошел загадочный инцидент, а единственный выживший из экипажа человек не может ничего объяснить. Приглашенный врач-нейрофизиолог пытается докопаться до истины и понимает, что космонавт прилетел из космоса не один – внутри него поселилась неизвестная форма жизни.

«Салют-7» (2017)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о советской орбитальной станции «Салют-7», которая в 1985 году перестала выходить на связь с командным центром. Для выяснения причин обрыва связи на орбиту отправляют опытных космонавтов, которые должны впервые в истории состыковаться с неуправляемым объектом в космосе. Этот маневр до сих пор считается самым сложным в истории космонавтики.

«Время Первых» (2017)

Еще один фильм, повествующий о реальных событиях, на этот раз – об одном из ключевых для мировой космонавтики. Павел Беляев и Алексей Леонов становятся участниками космического полета на орбиту Земли с целью совершить первый выход в открытый космос, чтобы выиграть космическую гонку СССР и США.

«Гагарин: Первый в космосе» (2013)

Фильм-байопик о первом человеке в космосе Юрии Гагарине. И первая попытка экранизировать его биографию: от детства, первой любви и борьбы за право быть первым до самого важного момента в его жизни.

«Кин-дза-дза!» (1986)

Культовый фильм-сатира на классовую борьбу, рассказанный через историю о далекой планете.

По сюжету, прораб Владимир Машков идет в магазин и сталкивается с бездомным, который утверждает, что он – пришелец. Для доказательства своих слов он показывает Машкову так называемую машинку перемещения. Владимир случайно включает ее и переносится в «пустыню». Вот только она оказывается совершенно другой планетой.

«Тайна третьей планеты» (1981)

Сюжет закручивается вокруг космической экспедиции, которая ищет новые виды животных. Однако по воле случая экспедиция превращается в спасательную операцию и опасные погони за космическими пиратами. Этот полнометражный научно-фантастический мультфильм, который сразу стал легендой на всем советском пространстве, считается ответом СССР на популярный жанр аниме.

«Через тернии к звездам» (1980)

Команда дальней разведки находит в космосе разрушенный корабль неизвестной инопланетной цивилизации. Она обнаруживает, что все погибшие члены звездолета выведены с помощью клонирования. Однако среди мертвых клонов разведчики видят живую девушку и забирают ее с собой, чтобы выяснить, кто она и откуда.

Фильм поднимал важную этическую проблему об искусственном выведении организмов с заранее заданными свойствами, а его основной посыл был в том, что это, конечно, неприемлемо.

«Петля Ориона» (1980)

С 1970-х как в СССР, так и на Западе (вспомните «Близкие контакты третьей степени» Спилберга) многих беспокоил вопрос безопасности контактов с внеземными цивилизациями. И советская «Петля Ориона» была как раз об этом. На границе Солнечной системы регистрируют мощное излучение, которое постепенно сводит с ума космонавтов. Земляне отправляют в указанное место корабль «Фаэтон», чтобы выяснить его источник. Оказывается, излучение было лишь сигналом от пришельцев. Они хотели предупредить землян о страшной угрозе…

«Солярис» (1972)

Фильм культового режиссера Андрея Тарковского, снятый в 1972 году по мотивам одноименного романа Станислава Лема. Картина поднимает многие этические проблемы человечества через призму контакта с внеземным разумом, за что считается, по результатам многих опросов, одним из величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кинематографа.

«Планета Бурь» (1961)

Фильм о трудном путешествии на Венеру, где экспедиторы обнаруживают жизнь. Фильм Павла Клушанцева использовал передовую технологию комбинированной съемки, которая опережала зарубежные аналоги. Поэтому «Планета Бурь» оказала большое влияние на всю мировую кинофантастику: летающая машина из «Планеты Бурь» была заимствована для флиппера из «Звездных войн», а Ридли Скотт использовал дизайны космонавтов в своем фильме «Прометей».

«Дорога к звездам» (1957)

Этот фильм является смешением игрового и научно-популярного кино. В нем приводится описание жизни и карьеры Константина Циолковского, а затем рассказывается о первом полете человека в космос и высадке на Луну за много лет до этих событий. Несмотря на то что технические аспекты полета оказались далеки от реальности, фильм удивлял передовыми для своего времени спецэффектами.

«Аэлита» (1924)

Вероятно, первый полнометражный фильм о космическом полете, ведь сняли его сто лет назад. Картина стала общепризнанной классикой и считается важной вехой в мировом кинематографе. История повествует о марсианской королеве Аэлите, желающей узнать больше о жизни землян, и об инженере по фамилии Лось, который втайне от всех собирает космический корабль для полета на Марс.