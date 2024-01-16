5 магических книг, которые запрещали в России

«Мужичок из робких» и «Мужик с дурным глазом», портреты Ильи Репина. Так могли выглядеть деревенские знахари и чернокнижники

Старая примета о том, что если уши горят, значит, кто-то «говорит про тебя худое слово», пришла из такой книги. В свое время их называли отреченными, то есть запрещенными.

Первый на Руси список отреченных книг был переводом с греческого и появился в составе Изборника Святослава 1073 года. Он содержал названия 29 апокрифических текстов, то есть «тайных» христианских текстов, искажающих или дополняющих разные места из Библии. Как гадательные и магические их не использовали.

Начиная с XIV века на Руси появляются книги, по которым можно гадать на будущее и предсказывать судьбу. Все они были запрещены Стоглавым собором Русской православной церкви в 1551 году. Большинство этих книг не сохранилось – при обнаружении их сжигали как еретические. Но мы знаем об их содержании по отрывкам из самих книг и другим письменным источникам.

1. «Рафли»

Страница Радзивилловской летописи. Внизу справа виден типичный «суд» – расчет, который нужно было нарисовать для гадания по «Рафлям» Public domain Public domain

Самой известной гадательной книгой были «Рафли». Название происходит от арабского способа гадания на земле или песке – raml. Для гадания нужно было не глядя проставить 16 рядов точек, а потом соединять их по приведенной в книге формуле, получая разные фигуры – «изразы». У них были свои названия, например «Путь», «Собор», «Сонм», «Юноша», «Вой», «Червленый», «Глава», «Хобот».

Получившаяся схема гадания называлась «суд». Ее можно увидеть на странице Радзивилловской летописи – видимо, переписчик устал и решил погадать на будущее.

В самом тексте книги «Рафли» объяснялись значения «изразов» в зависимости от того, в каком «доме» в схеме они находились. «Дома» ассоциировались с явлениями и сферами жизни: «Душа», «Товар, деньги, слуги», «Брат, сестра», «Отец», «Сын, дочь», «Немочь» и другими.

«Рафли» XVIII–XIX века в виде таблицы для бросания фишек или костей Archive photo Archive photo

Гадали таким образом по «Рафлям» до XVIII века, несмотря на все запреты. В XVIII–XIX веках сложное гадание ушло в прошлое, и «Рафли» стали распространяться как большой лист с клеточками, на которые нужно было бросать семена или игральные кости. К клеткам, на которые бросали кости, имелись объяснения: сначала текст из псалма или случай из Евангелия и соответствующее толкование.

2. «Шестокрыл»

Оригинал этой книги создал в 1356 году еврейский ученый Иммануил бен Яаков Бонфис (1300–1377), который жил во французском городе Тараскон. Книга называлась «Крылья орла» или «Шесть крыльев» (ассоциация с шестикрылыми серафимами). В книге было шесть частей – астрономических таблиц, с помощью которых можно было предсказывать затмения.

На Руси книга появилась в 1470-е годы. Ее перевел и адаптировал еврейский ученый Захарий Скария, приехавший в Новгород из Киева. На Руси о нем пошла черная слава: «Был он орудием диавола – был он обучен всякому злодейскому изобретению: чародейству и чернокнижию, звездочетству и астрологии», – писал о нем богослов Иосиф Волоцкий в книге «Просветитель». Скария переводил на русский труды еврейского ученого Моисея Маймонида и распространял их – он стал основателем так называемой ереси жидовствующих.

Шахматные фигуры и игральная кость XVI – начала XVII века. С помощью таких костей, как показана слева, гадали по магическим книгам Sputnik Sputnik

Адепты этой ереси были так страшны именно тем, что с помощью «Шестокрыла» могли точно сказать, когда будет полнолуние, новолуние или следующие затмения Солнца и Луны. Некоторые современники понимали, что «Шестокрыл» не магический трактат, а просто астрономические таблицы. Новгородский архиепископ Геннадий писал, что «Шестокрыл… взят от астрономии, как капля от моря» и предназначен для «звездозрительной прелести».

Но книгу все равно запретили – суеверные и в массе неграмотные, русские люди думали, что такие способности позволяют и самого дьявола вызвать. «Чернокнижников» боялись, доносили на них князьям, книги отбирали и сжигали, а самих «колдунов» казнили.

3. «Волховник»

«Поход князя Игоря», 1942, Николай Рерих Русский музей Русский музей

Ни один целый «Волховник» историкам неизвестен. Мы знаем только, что это был большой сборник примет на все случаи жизни. «Волховник» делился на главы, которые иногда распространялись как отдельные книги. Главы «Воронограй», «Куроклик», «Птичник» содержали гадания по крику ворон, куриц и петухов и по полету разных птиц. «Сносудец» – толкования снов. «Путник» – приметы о встречах в дороге. «Зелейник» (с подглавами «Травник», «Цветник», «Лечебник») содержал гадания по травам и способы траволечения.

Очень известной частью «Волховника» был «Трепетник» – приметы по подергиваниям и зуду частей тела. До нас дошли части его текста. «Аще верх главы потрепещет, то добыток кажет». «Аще ока левого лека потрепещет, должную печаль кажет». В такой форме указывались приметы почти ко всем частям тела. Звон в левом ухе предвещал «печаль мысленную», подергивание левого плеча – «с подручными брань и сердиться, или к чужим свара в беседе или в пути» и так далее.

Именно из «Трепетника» до нас дошла старая примета – если уши горят, кто-то «говорит про тебя худое слово».

4. «Громник»

«В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря», 1880-е, Исаак Левитан ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

«Громники» или «Громовники» были списками примет, связанных с грозами, которые должны сбыться, если какой-то из месяцев года «окружен» грозами, то есть сильные грозы с громом и молниями случаются в самом начале и самом конце месяца. «Громники» объясняли, как от этого может зависеть поведение скота, урожайность культур, а также массовые стихийные бедствия: эпидемии, ураганы, войны, засуха.

Вот текст одного из «Громовников»: «Месяц март окружен – воды много будет; месяц апрель окружен – рать (война) будет; май – рати великие будут; июнь – зверям смерть будет; июль – рыбы много будет; август – дожди великие будут; сентябрь – сухо будет; октябрь – жита много будет; ноябрь – глад будет; декабрь – снега великие будут; январь окружен – морозов много будет; февраль – сильные цари и князи сражаются от востока до запада».

5. «Чаровник»

Самая загадочная из отреченных книг, «Чаровник», известна нам только по описанию. В ней было 12 глав, в которых описывались 12 «опрометных лиц звериных и птичьих». «Опрометных», то есть оборотней. Один из указателей отреченных книг, описывая «Чаровник», содержит начало описания первого оборотня: «Тело свое хранит мертво, и летает орлом, и ястребом, и вороном, и дятлом, и совою, и рыщет лютым зверем, и вепрем диким, и волком, летает змием и рыщет рысью и медведем».