10 главных катков Москвы

В Парке Горького открыт самый большой каток Москвы. Работает он на этом месте с 1931 года, практически с самого основания. В этом году каток увеличился, теперь ледовой площадкой стала и Пушкинская набережная. Одновременно на катке могут находиться 7,5 тысяч человек.
Чтобы покататься в Парке Горького, нужно купить билет на сайте.
Небольшой, но очень уютный каток прямо на Красной площади с бесконечным плейлистом песен из советских новогодних фильмов. А если вам повезет, то сможете попасть на мастер-классы по фигурному катанию.
Расписание сеансов и билеты можно приобрести на сайте катка.
В Москве уже в 10 раз проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках которого организуют в том числе и бесплатные катки. Самых известный из них находится прямо у выхода из метро «Площадь Революции» / «Театральная». Чтобы сюда попасть, нужно зарегистрироваться онлайн. Если нет своих коньков, их можно взять напрокат за символическую сумму в 50 рублей и оставив залог 2000 рублей.
Список всех фестивальных катков здесь.
Мечтаете о космических полетах? На ВДНХ в этом году каток залили вокруг макета ракеты-носителя «Восток» (на площади Промышленности). Его темой стал «Полет во времени». Кроме того, после катка можно заглянуть на выставку «Россия».
Купить билет можно на сайте катка.
Сад имени Баумана находится недалеко от метро «Красные ворота». Лед здесь искусственный, и благодаря этому каток может работать при температуре до +10 градусов. Для тех, кто только встает на лед, работает школа фигурного катания.
Билеты можно купить только онлайн.
В спорткомплексе «Лужники» на юго-западе Москвы огромная ледовая площадка – 16 тысяч квадратных метров – много интересных занятий для детей и взрослых. Например, здесь можно сыграть в аэрохоккей, поучаствовать в мастер-классах по керлингу и научиться выполнять фигурные элементы у чемпионов.
Билеты на сайте.
Северный речной вокзал – одно из красивейших мест Москвы. Кроме своей основной транспортной функции, это еще и место культурного досуга. Мастер-классы, лекции, концерты и прочие развлечения доступны для всех желающих.
Каток здесь, кстати, бесплатный, нужно только зарегистрироваться на сайте.
Каток с видом на Москва-Сити работает в парке «Красная Пресня». Одна его часть с естественным льдом, а другая - с искусственным. Какой лед лучше? Есть возможность сравнить лично, ведь входной билет действует на оба сразу.
Купить билет можно на сайте катка.
В парке «Сокольники» тоже два катка – «Гигант» с естественным покрытием (работает только при стабильно холодной погоде) и «Лед» с искусственным (можно кататься при температуре до +8 градусов). Оба большие, и, что особенно приятно, — здесь работает гардероб, где можно оставить вещи.
Билеты на каток можно приобрести на сайте.
Один из самых уютных парков Москвы каждый год заливает два катка с искусственным и естественным льдом. У них разные маршруты, и покататься интересно на обоих. Многочисленные кафе и палакти с согревающими напитками не дадут замерзнуть.
Билеты на катки нужно приобретать отдельно на сайте.
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