10 главных катков Москвы

Более 160 катков с искусственным льдом, а также 1000 с натуральным, ждут москвичей и гостей столицы зимой 2024. У многих из них роскошная иллюминация, пункты проката и кафе.

1. Парк Горького

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Парке Горького открыт самый большой каток Москвы. Работает он на этом месте с 1931 года, практически с самого основания. В этом году каток увеличился, теперь ледовой площадкой стала и Пушкинская набережная. Одновременно на катке могут находиться 7,5 тысяч человек.

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Чтобы покататься в Парке Горького, нужно купить билет на сайте.

2. ГУМ-каток на Красной площади

Архивы пресс-служб Архивы пресс-служб

Небольшой, но очень уютный каток прямо на Красной площади с бесконечным плейлистом песен из советских новогодних фильмов. А если вам повезет, то сможете попасть на мастер-классы по фигурному катанию.

Архивы пресс-служб Архивы пресс-служб

Расписание сеансов и билеты можно приобрести на сайте катка.

3. Каток на площади Революции

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве уже в 10 раз проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках которого организуют в том числе и бесплатные катки. Самых известный из них находится прямо у выхода из метро «Площадь Революции» / «Театральная». Чтобы сюда попасть, нужно зарегистрироваться онлайн. Если нет своих коньков, их можно взять напрокат за символическую сумму в 50 рублей и оставив залог 2000 рублей.

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Список всех фестивальных катков здесь.

4. Каток на ВДНХ

Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Мечтаете о космических полетах? На ВДНХ в этом году каток залили вокруг макета ракеты-носителя «Восток» (на площади Промышленности). Его темой стал «Полет во времени». Кроме того, после катка можно заглянуть на выставку «Россия».

Софья Сандурская/TASS Софья Сандурская/TASS

Купить билет можно на сайте катка.

5. Открытый каток в саду имени Баумана

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Сад имени Баумана находится недалеко от метро «Красные ворота». Лед здесь искусственный, и благодаря этому каток может работать при температуре до +10 градусов. Для тех, кто только встает на лед, работает школа фигурного катания.

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Билеты можно купить только онлайн.

6. Каток «Мечтатели» в Лужниках

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В спорткомплексе «Лужники» на юго-западе Москвы огромная ледовая площадка – 16 тысяч квадратных метров – много интересных занятий для детей и взрослых. Например, здесь можно сыграть в аэрохоккей, поучаствовать в мастер-классах по керлингу и научиться выполнять фигурные элементы у чемпионов.

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Билеты на сайте.

7. Каток у Северного речного вокзала

Владимир Гердо/TASS Владимир Гердо/TASS

Северный речной вокзал – одно из красивейших мест Москвы. Кроме своей основной транспортной функции, это еще и место культурного досуга. Мастер-классы, лекции, концерты и прочие развлечения доступны для всех желающих.

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Каток здесь, кстати, бесплатный, нужно только зарегистрироваться на сайте.

8. Каток в парке «Красная Пресня»

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Каток с видом на Москва-Сити работает в парке «Красная Пресня». Одна его часть с естественным льдом, а другая - с искусственным. Какой лед лучше? Есть возможность сравнить лично, ведь входной билет действует на оба сразу.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Купить билет можно на сайте катка.

9. Каток в парке «Сокольники»

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В парке «Сокольники» тоже два катка – «Гигант» с естественным покрытием (работает только при стабильно холодной погоде) и «Лед» с искусственным (можно кататься при температуре до +8 градусов). Оба большие, и, что особенно приятно, — здесь работает гардероб, где можно оставить вещи.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Билеты на каток можно приобрести на сайте.

10. Каток в саду «Эрмитаж»

Один из самых уютных парков Москвы каждый год заливает два катка с искусственным и естественным льдом. У них разные маршруты, и покататься интересно на обоих. Многочисленные кафе и палакти с согревающими напитками не дадут замерзнуть.

Билеты на катки нужно приобретать отдельно на сайте.

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