10 самых популярных горнолыжных курортов России

В России современные горнолыжные курорты стали строить еще в середине XX века, и многие работают до сих пор. Новые же возвели на волне интереса к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. По данным швейцарской консалтинговой группы Laurent Vanat, сегодня в России 354 горнолыжных курорта, правда, к ним относятся и небольшие, где всего один подъемник или менее километра трасс. А вот в российском государственном реестре перечислено 445 горнолыжных трасс на 58 курортах, где можно проводить официальные соревнования. Мы выбрали лучшие.
«Красная Поляна»goncharovaia/Getty Images
Самые популярные места для катания в России находятся недалеко от Сочи, в предгорьях Главного Кавказского хребта. Сезон длится с середины декабря до середины апреля.
«Красная Поляна»wasja/Getty Images
Здесь самая большая зона катания в стране, более 170 км трасс разного уровня сложности. Она разделена на три части («Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром»), и можно взять ски-пасс как на каждую из них, так и общий.
Второй по посещаемости курорт России – «Шерегеш» в Сибири, открытый еще в 1981 году.
Снег в этих краях выпадает рано, так что уже в начале ноября начинается сезон катания. В середине апреля здесь проходит фестиваль Grelka Fest с массовым спуском в купальниках.
Всего же на курорте 16 трасс разного уровня и две десятка подъемников. Есть несколько баров и кафе для apres-ski. В ближайшие годы горнолыжный комплекс станет больше, а рядом запланировано строительство аэропорта.
У подножья Кавказского хребта в живописной Домбайской Поляне находится старейший российский горный курорт. Уже в 1920-х годах для него были разработаны всесоюзные туристические маршруты, а строительство горнолыжного комплекса началось в 1960-х.
Один из самых известных видов здесь – отель в виде «летающей тарелки». Его подарил советскому курорту президент Финляндии Урхо Кекконен.
Как правило, на Домбай приезжают лыжники и сноубордисты среднего уровня подготовки, так как склоны широкие и без лишней крутизны. При этом есть и возможности для фрирайда и даже для heli-ski.
В ноябре 2023 года «Архыз» был признан лучшим горнолыжным курортом страны на национальной премии «Горы России».
Курорт новый, открыт в 2013 году по самым современным стандартам. Больше всего он понравится тем, кто только встает на лыжи или борд: здесь пять «зеленых» трасс и четыре «синих». Для профи предусмотрено пять «красных» и две «черные» трассы. Всего 27 км, но строительство продолжается. Есть и вечернее катание. Сезон в горах Северного Кавказа с декабря по апрель.
Опытным туристам наверняка понравятся трассы у подножья горы Эльбрус, самой высокой в Европе. Для начинающих есть пара учебных трасс, а их общая протяженность составляет 17 км.
«Эльбрус» – курорт легендарный, первые турбазы здесь построили еще в 1930-х, а в 1960-х годах появились и первые канатные дороги: на склоне Чегет, на поляне Азау. В 2018 году была построена верхняя очередь канатных дорог до отметки 3847 метров. На этом курорте самые высокогорные трассы в стране.
В этом году «Эльбрус» стал лучшим горнолыжным курортом Северного Кавказа.
Горнолыжные курорты Хибин находятся вблизи города Кировска. Основной – «Большой Вудъявр», до которого можно дойти из центра Кировска за 15 минут пешком. Всего здесь 23 трассы, рассчитанных по большей части на средний уровень.
Сезон длится с начала ноября до первых чисел июня, катаются даже в полярную ночь в декабре.
Самый восточный горнолыжный комплекс России открылся еще в 1960 году в центре Южно-Сахалинска. Здесь были построены трамплины для подготовки советских лыжников к Олимпиаде в Саппоро 1972 года, а затем проходили и соревнования по биатлону.
Несколько лет назад всю инфраструктуру обновили, и здесь можно прокатиться на 22 трассах разного уровня сложности, от «зеленых» до «черных». На девяти трассах работают системы искусственного снегообразования.
На Урале, в 200 км от Перми, популярностью пользуется курорт «Губаха». Он получал премии как лучший курорт по обучению катанию, самый выгодный горнолыжный курорт и лучший всесоюзный курорт России. Для катания здесь предусмотрено 18 разных трасс протяженностью 18 км, включая зоны для фрирайда и слалома.
Также в «Губахе» есть и сноу-парк, где можно попрактиковаться в исполнении трюков на сноуборде. Или посмотреть, как это делают другие.
Еще один известный уральский курорт, где можно кататься до весны. Всего здесь 13 трасс, протяженность самой длинной из них – 2780 метров.
Кстати, кроме горных лыж в «Абзаково» можно прокатиться и на беговых: для них предусмотрен отдельный маршрут.
В Москве насчитывается два десятка горнолыжных баз. Крупнейшая из них – «Сорочаны» на севере Подмосковья, открытая в 2002 году. В ноябре 2023 года она была признана лучшим горнолыжным курортом Центрального федерального округа.
Здесь удобно начинать обучение сноуборду и горным лыжам: высота склона – всего 225 метров. Для отдыхающих предлагается 10 трасс протяженностью до 1050 метров и несколько подъемников. Есть и учебный склон для детей, и многочисленные зоны отдыха.
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