10 самых популярных горнолыжных курортов России

Покататься на горных лыжах и сноуборде можно практически в каждом регионе. Но больше всего трасс на Кавказе и в Сибири.

В России современные горнолыжные курорты стали строить еще в середине XX века, и многие работают до сих пор. Новые же возвели на волне интереса к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. По данным швейцарской консалтинговой группы Laurent Vanat, сегодня в России 354 горнолыжных курорта, правда, к ним относятся и небольшие, где всего один подъемник или менее километра трасс. А вот в российском государственном реестре перечислено 445 горнолыжных трасс на 58 курортах, где можно проводить официальные соревнования. Мы выбрали лучшие.

1. «Красная Поляна», Краснодарский край

«Красная Поляна» goncharovaia/Getty Images goncharovaia/Getty Images

Самые популярные места для катания в России находятся недалеко от Сочи, в предгорьях Главного Кавказского хребта. Сезон длится с середины декабря до середины апреля.

«Красная Поляна» wasja/Getty Images wasja/Getty Images

Здесь самая большая зона катания в стране, более 170 км трасс разного уровня сложности. Она разделена на три части («Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром»), и можно взять ски-пасс как на каждую из них, так и общий.

2. «Шерегеш», Кемеровская область

yrabota/Getty Images yrabota/Getty Images

Второй по посещаемости курорт России – «Шерегеш» в Сибири, открытый еще в 1981 году.

Снег в этих краях выпадает рано, так что уже в начале ноября начинается сезон катания. В середине апреля здесь проходит фестиваль Grelka Fest с массовым спуском в купальниках.

Andrey_Kuzmin/Getty Images Andrey_Kuzmin/Getty Images

Всего же на курорте 16 трасс разного уровня и две десятка подъемников. Есть несколько баров и кафе для apres-ski. В ближайшие годы горнолыжный комплекс станет больше, а рядом запланировано строительство аэропорта.

3. «Домбай», Карачаево-Черкесия

Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

У подножья Кавказского хребта в живописной Домбайской Поляне находится старейший российский горный курорт. Уже в 1920-х годах для него были разработаны всесоюзные туристические маршруты, а строительство горнолыжного комплекса началось в 1960-х.

Егор Комаров/Sputnik Егор Комаров/Sputnik

Один из самых известных видов здесь – отель в виде «летающей тарелки». Его подарил советскому курорту президент Финляндии Урхо Кекконен.

Как правило, на Домбай приезжают лыжники и сноубордисты среднего уровня подготовки, так как склоны широкие и без лишней крутизны. При этом есть и возможности для фрирайда и даже для heli-ski.

4. «Архыз», Карачаево-Черкесия

Pridannikov/Getty Images Pridannikov/Getty Images

В ноябре 2023 года «Архыз» был признан лучшим горнолыжным курортом страны на национальной премии «Горы России».

Сергей Пивоваров/Sputnik Сергей Пивоваров/Sputnik

Курорт новый, открыт в 2013 году по самым современным стандартам. Больше всего он понравится тем, кто только встает на лыжи или борд: здесь пять «зеленых» трасс и четыре «синих». Для профи предусмотрено пять «красных» и две «черные» трассы. Всего 27 км, но строительство продолжается. Есть и вечернее катание. Сезон в горах Северного Кавказа с декабря по апрель.

5. «Эльбрус», Кабардино-Балкария

Сергей Пивоваров/Sputnik Сергей Пивоваров/Sputnik

Опытным туристам наверняка понравятся трассы у подножья горы Эльбрус, самой высокой в Европе. Для начинающих есть пара учебных трасс, а их общая протяженность составляет 17 км.

Денис Абрамов/Sputnik Денис Абрамов/Sputnik

«Эльбрус» – курорт легендарный, первые турбазы здесь построили еще в 1930-х, а в 1960-х годах появились и первые канатные дороги: на склоне Чегет, на поляне Азау. В 2018 году была построена верхняя очередь канатных дорог до отметки 3847 метров. На этом курорте самые высокогорные трассы в стране.

В этом году «Эльбрус» стал лучшим горнолыжным курортом Северного Кавказа.

6. «Большой Вудъявр», Мурманская область

Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Горнолыжные курорты Хибин находятся вблизи города Кировска. Основной – «Большой Вудъявр», до которого можно дойти из центра Кировска за 15 минут пешком. Всего здесь 23 трассы, рассчитанных по большей части на средний уровень.

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Сезон длится с начала ноября до первых чисел июня, катаются даже в полярную ночь в декабре.

7. «Горный Воздух», Сахалинская область

Кирилл Ясько/Sputnik Кирилл Ясько/Sputnik

Самый восточный горнолыжный комплекс России открылся еще в 1960 году в центре Южно-Сахалинска. Здесь были построены трамплины для подготовки советских лыжников к Олимпиаде в Саппоро 1972 года, а затем проходили и соревнования по биатлону.

Владимир Михайлов/Sputnik Владимир Михайлов/Sputnik

Несколько лет назад всю инфраструктуру обновили, и здесь можно прокатиться на 22 трассах разного уровня сложности, от «зеленых» до «черных». На девяти трассах работают системы искусственного снегообразования.

8. «Губаха», Пермский край

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

На Урале, в 200 км от Перми, популярностью пользуется курорт «Губаха». Он получал премии как лучший курорт по обучению катанию, самый выгодный горнолыжный курорт и лучший всесоюзный курорт России. Для катания здесь предусмотрено 18 разных трасс протяженностью 18 км, включая зоны для фрирайда и слалома.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Также в «Губахе» есть и сноу-парк, где можно попрактиковаться в исполнении трюков на сноуборде. Или посмотреть, как это делают другие.

9. «Абзаково», Башкортостан

Legion Media Legion Media

Еще один известный уральский курорт, где можно кататься до весны. Всего здесь 13 трасс, протяженность самой длинной из них – 2780 метров.

Legion Media Legion Media

Кстати, кроме горных лыж в «Абзаково» можно прокатиться и на беговых: для них предусмотрен отдельный маршрут.

10. «Сорочаны», Московская область

Владимир Гердо/TASS Владимир Гердо/TASS

В Москве насчитывается два десятка горнолыжных баз. Крупнейшая из них – «Сорочаны» на севере Подмосковья, открытая в 2002 году. В ноябре 2023 года она была признана лучшим горнолыжным курортом Центрального федерального округа.

Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Здесь удобно начинать обучение сноуборду и горным лыжам: высота склона – всего 225 метров. Для отдыхающих предлагается 10 трасс протяженностью до 1050 метров и несколько подъемников. Есть и учебный склон для детей, и многочисленные зоны отдыха.

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