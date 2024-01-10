Какие колядки поют на Святки

Традиция устраивать колядки появилась еще до прихода христианства. Откуда именно пошло это слово, неизвестно. По одной из версий, оно происходит от латинского calendae - “первый день месяца”. По другой, от имени Коляды - бога молодого солнца, который сменял Авсеня, божество старого солнца. Его праздник отмечали после зимнего солнцестояния.
Считалось, что в это время граница между явью и навью (то есть, между нашим миром и потусторонним) становится особенно тонкой, и сюда может проникать разная нечисть. Поэтому в дни колядок их участники старались побольше шуметь и переодевались в жутковатые необычные наряды - вывернутые мехом наружу полушубки, лохмотья, прикрепляли рога или надевали маски из бересты или дерюги. Так они отпугивали непрошенных гостей. Или же, наоборот, призывали ушедших предков помочь с хорошим урожаем.
По улицам шла веселая процессия медведей, быков, коз, русалок и прочих персонажей. Под окнами домов они пели колядки - специальные песни, в которых призывали хороший урожай и желали благополучия хозяевам. А те взамен угощали их разными блюдами. Случалось, в тексты колядок даже включали перечисление того, что хотели получить: ножки свиные, хлеб, кашу.
С приходом христианства языческой традиции пришлось потесниться, но совсем она не исчезла, лишь трансформировалась. Святки стали проводить на протяжении двенадцати дней, которые считались праздничными, в это время нельзя было заключать браки. А в Российской империи в Рождество и Святки было запрещено устраивать колядки на старый манер - никакого идолопоклонства и “соблазнительных песен”.
На смену языческой традиции пришла христианская. Гуляния остались, только теперь их участники исполняли христославы - песни о Рождестве. Колядующие по-прежнему одевались по-карнавальному необычно, а возглавлял их звездарь - он шел с посохом, украшенным звездой, которая должна была напоминать о Вифлеемской. В домах их угощали разными вкусностями: например, пирогами и кутьей (кашей из цельных зерен пшеницы с медом и орехами). Причем угощения, которые они получали за свои песни, не делили - их съедали все вместе.
Коляда, коляда,
На другой день Рождества!
Кто подаст пирога,
Тому двор живота.
Кто не даст пирога,
Тому сивая кобыла
Да оборвана могила!
Колядовали разными группами: взрослые отдельно от детей. Чем больше в дом заглянет колядующих, тем лучше сложится предстоящий год у хозяев. В песнях могли одновременно и прославлять Рождество, и желать щедрого урожая. Тем же, кто ходил в “личине”, то есть костюме какого-нибудь зверя или какой-то нечисти, нужно было на Крещение окунуться в освященной проруби - иордани. Считалось, что так человек смывает свой грех идолопоклонства.
Как в Иерусалиме рано зазвонили
Радуйся! Ой радуйся, Земля!
Сын Божий народился!
Мы к тебе хозяин с добрыми вестями
Радуйся! Ой радуйся, Земля!
Сын Божий народился!
Пресвятая дева сына породила
Радуйся! Ой радуйся, Земля!
Сын Божий народился!
Колядки были и в других странах, например, Польше, Чехии, Болгарии Румынии - правда, песни пели и веселились только в Сочельник, а в западноевропейских колядки проводили в Крещенскую ночь. Привычные же рождественские песнопения, как в православной, так и в католической традиции, считаются христославными. То есть, прославляющими рождение младенца Иисуса.
Эта ночь святая,
Эта ночь спасенья
Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.
Сегодня традиция колядок существует, скорее, как фольклорный обряд. Мало кому приходит в голову отправиться колядовать по многоквартирному дому. Да и в деревнях о старинном обряде вспоминают нечасто. Но рождественские песнопения по-прежнему исполняют, в том числе и современные музыканты.
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