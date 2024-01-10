Какие колядки поют на Святки

От Рождества до Крещения идут святочные гуляния. Колядующие одеваются в костюмы животных и сказочных персонажей и поют особые песни.

Традиция устраивать колядки появилась еще до прихода христианства. Откуда именно пошло это слово, неизвестно. По одной из версий, оно происходит от латинского calendae - “первый день месяца”. По другой, от имени Коляды - бога молодого солнца, который сменял Авсеня, божество старого солнца. Его праздник отмечали после зимнего солнцестояния.

Александр Кондратюк/Sputnik Александр Кондратюк/Sputnik

Считалось, что в это время граница между явью и навью (то есть, между нашим миром и потусторонним) становится особенно тонкой, и сюда может проникать разная нечисть. Поэтому в дни колядок их участники старались побольше шуметь и переодевались в жутковатые необычные наряды - вывернутые мехом наружу полушубки, лохмотья, прикрепляли рога или надевали маски из бересты или дерюги. Так они отпугивали непрошенных гостей. Или же, наоборот, призывали ушедших предков помочь с хорошим урожаем.

По улицам шла веселая процессия медведей, быков, коз, русалок и прочих персонажей. Под окнами домов они пели колядки - специальные песни, в которых призывали хороший урожай и желали благополучия хозяевам. А те взамен угощали их разными блюдами. Случалось, в тексты колядок даже включали перечисление того, что хотели получить: ножки свиные, хлеб, кашу.

С приходом христианства языческой традиции пришлось потесниться, но совсем она не исчезла, лишь трансформировалась. Святки стали проводить на протяжении двенадцати дней, которые считались праздничными, в это время нельзя было заключать браки. А в Российской империи в Рождество и Святки было запрещено устраивать колядки на старый манер - никакого идолопоклонства и “соблазнительных песен”.

Рождественские песни

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

На смену языческой традиции пришла христианская. Гуляния остались, только теперь их участники исполняли христославы - песни о Рождестве. Колядующие по-прежнему одевались по-карнавальному необычно, а возглавлял их звездарь - он шел с посохом, украшенным звездой, которая должна была напоминать о Вифлеемской. В домах их угощали разными вкусностями: например, пирогами и кутьей (кашей из цельных зерен пшеницы с медом и орехами). Причем угощения, которые они получали за свои песни, не делили - их съедали все вместе.

Коляда, коляда,

На другой день Рождества!

Кто подаст пирога,

Тому двор живота.

Кто не даст пирога,

Тому сивая кобыла

Да оборвана могила!

Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Колядовали разными группами: взрослые отдельно от детей. Чем больше в дом заглянет колядующих, тем лучше сложится предстоящий год у хозяев. В песнях могли одновременно и прославлять Рождество, и желать щедрого урожая. Тем же, кто ходил в “личине”, то есть костюме какого-нибудь зверя или какой-то нечисти, нужно было на Крещение окунуться в освященной проруби - иордани. Считалось, что так человек смывает свой грех идолопоклонства.

Как в Иерусалиме рано зазвонили

Радуйся! Ой радуйся, Земля!

Сын Божий народился!

Мы к тебе хозяин с добрыми вестями

Радуйся! Ой радуйся, Земля!

Сын Божий народился!

Пресвятая дева сына породила

Радуйся! Ой радуйся, Земля!

Сын Божий народился!

Константин Чалабов/Sputnik Константин Чалабов/Sputnik

Чем колядки отличаются от католических рождественских песен

Колядки были и в других странах, например, Польше, Чехии, Болгарии Румынии - правда, песни пели и веселились только в Сочельник, а в западноевропейских колядки проводили в Крещенскую ночь. Привычные же рождественские песнопения, как в православной, так и в католической традиции, считаются христославными. То есть, прославляющими рождение младенца Иисуса.

Эта ночь святая,

Эта ночь спасенья

Возвестила всему миру

Тайну Боговоплощенья.

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Сегодня традиция колядок существует, скорее, как фольклорный обряд. Мало кому приходит в голову отправиться колядовать по многоквартирному дому. Да и в деревнях о старинном обряде вспоминают нечасто. Но рождественские песнопения по-прежнему исполняют, в том числе и современные музыканты.

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