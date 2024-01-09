10 самых экранизируемых в мире российских и советских писателей

Часто говорят, что из великой литературы не может получиться великого кино – уж слишком разные виды искусства. Однако режиссеры не могут побороть соблазн.

10. Илья Ильф и Евгений Петров – 36 экранизаций

Кадр из фильма «Двенадцать стульев» Марк Захаров/ТО «Экран», 1976 Марк Захаров/ТО «Экран», 1976

Сатирики Ильф и Петров, вероятно, самые остроумные советские писатели. Многие их фразы (вроде бессмертного афоризма «спасение утопающих – дело рук самих утопающих») прочно вошли в лексикон. Но настоящую славу им принесла совсем другая шутка, точнее, успешный розыгрыш. Они смогли убедить цензуру, что обаятельный мошенник Остап Бендер – герой их плутовских романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» – безусловно отрицательный персонаж. Не более чем осколок того старого мещанского мира, разбитого вдребезги Октябрьской революцией 1917 года. Однако читатель все понял правильно и искренне Бендера полюбил – за острый ум, находчивость и внутреннее благородство.

Постер итальянского фильма «Один из тринадцати» с Шэрон Тейт Николас Гесснер, Лучано Лучиньяни/CEF, 1969 Николас Гесснер, Лучано Лучиньяни/CEF, 1969

Роман «Двенадцать стульев» был экранизирован по меньшей мере 20 раз – в СССР, США, Германии, Австралии и многих других странах. В разные годы в Бендера перевоплощались Андрей Миронов, Тобиас Моретти (звезда сериала «Комиссар Рекс»), Фрэнк Ланджелла и даже девушка – Шэрон Тейт (та самая, из фильма Тарантино «Однажды… в Голливуде», где ее играла Марго Робби).

9. Алексей Толстой – 38

Кадр из фильма «Аэлита» Яков Протазанов/Межрабпом-Русь, 1924 Яков Протазанов/Межрабпом-Русь, 1924

Алексей Толстой, «советский граф» и дальний родственник Льва Толстого, написал канонические произведения сразу в нескольких жанрах советской литературы и поэтому пользовался стабильным интересом кинематографистов СССР. Во-первых, Толстой писал эпические исторические романы, такие как «Петр Первый» и «Хождение по мукам» (про Гражданскую войну). Во-вторых, он стал одним из первых популярных авторов фантастики – по его романам был снят первый советский фантастический фильм «Аэлита», также две экранизации получил его роман «Гиперболоид инженера Гарина». Наконец, он был детским писателем. И больше всего экранизаций – игровых и анимационных – пришлось на сказочную повесть «Золотой ключик», которая в свою очередь была вольным пересказом «Пиноккио».

8. Михаил Булгаков – 57

Кадр из фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко/«Ленфильм», 1988 Владимир Бортко/«Ленфильм», 1988

Не был чужд жанра научной фантастики (speculative fiction) и Михаил Булгаков. Экранизация повести «Собачье сердце» (1988) – про ученого, который сумел превратить дворнягу в человека – регулярно поставляет мемы для русского сегмента интернета. «Хроноопера» Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (по булгаковской пьесе) – одна из самых популярных российских комедий в истории. Экранизировали часто и историческую прозу Булгакова про Гражданскую войну – роман «Белая гвардия» и пьесу «Дни Турбиных».

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Гайдай/«Мосфильм», 1973 Леонид Гайдай/«Мосфильм», 1973

Но наибольший интерес у киношников, конечно, вызывает его мистический роман «Мастер и Маргарита» – про пришествие дьявола в Москву. Впрочем, пока ни одной общепризнанно удачной экранизации не вышло – кинематографисты винят сам «проклятый» текст, однако неизменно к нему возвращаются. Этой зимой в прокат выходит уже пятая попытка – с Аугустом Дилем («Бесславные ублюдки») в роли Воланда.

7. Сергей Михалков – 65

Кадр из мультфильма «Дядя Степа» Иван Аксенчук/«Союзмультфильм», 1964 Иван Аксенчук/«Союзмультфильм», 1964

Михалков, автор текста советского и российского гимнов, был крайне активным литератором. Писал он прежде всего для детей, причем адаптировал для детского зрителя многие «взрослые» жанры. Например, по его пьесе был снят приключенческий антизападный памфлет «Дорогой мальчик» (1974) про эпидемию киднеппинга на Западе, жертвой которой стал сын советского дипломата. Но в топ-10 самых экранизируемых писателей он попал благодаря анимации – по его басням и стихам сняты десятки мультфильмов. Самый популярный из них – про дядю Степу, образцового советского милиционера.

6. Иван Тургенев – 131

Кадр из фильма «Отцы и дети» Вячеслав Никифоров/«Беларусьфильм», 1983 Вячеслав Никифоров/«Беларусьфильм», 1983

Именно с Тургенева фактически началось признание русской литературы на Западе. Тургенев долго жил в Европе, был на короткой ноге с Гюставом Флобером и Жорж Санд, был сам достаточно популярен как писатель, но много сделал для продвижения своих собратьев по перу. И хотя в итоге Толстой и Достоевский его затмили, Тургенев остается одним из самых популярных российских авторов в России и за рубежом.

Кадр из фильма «Две женщины» по пьесе Тургенева «Месяц в деревне». В главной роли – Рэйф Файнс (звезда «Английского пациента» и «Гарри Поттера») Вера Глаголева/Продюсерский центр «Хорошо Продакшн», 2014 Вера Глаголева/Продюсерский центр «Хорошо Продакшн», 2014

Его романы и рассказы регулярно переносятся на экран. Из рассказов, к примеру, это «Муму» (четыре экранизации), про дружбу собаки и глухонемого дворника Герасима. А из романов – «Отцы и дети» (13 экранизаций), про вечный конфликт поколений.

5. Александр Пушкин – 196

Кадр из фильма «Барышня-крестьянка» по мотивам одной из «Повестей Белкина» Алексей Сахаров/«Мосфильм», 1995 Алексей Сахаров/«Мосфильм», 1995

Пушкин – главный русский поэт – говорил, что в те минуты, когда уходит вдохновение, он писал прозу. Практически все его прозаические и драматические произведения экранизированы хотя бы раз – от исторической драмы «Борис Годунов» (написанной под явным впечатлением от исторических хроник Шекспира) до повести «Капитанская дочка» и цикла «Повести Белкина».

Кадр из британского фильма «Пиковая дама» Торолд Дикинсон/De Grunwald Productions, 1949 Торолд Дикинсон/De Grunwald Productions, 1949

Особенно полюбилась киношникам «Пиковая дама» (21 экранизация), которую со времен немого кино ставят в жанре фильма ужасов. В частности, одна из лучших адаптаций принадлежит британцу Торолду Дикинсону (вышла в 1949-м). Но чрезвычайно экранизируемым писателем Пушкина сделали прежде всего стихотворные сказки – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», поэма «Руслан и Людмила».

4. Николай Гоголь – 210

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Ночь перед Рождеством») Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1961 Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1961

Гоголевский «Ревизор» – про простака-приезжего, которого все принимают за столичного проверяющего – остается хитом на сцене и в кино. Его переносили на экран по меньшей мере 17 раз (считая телепостановки). В последний раз – в 2014 году. Причем действие фильма «День дурака» происходит в наши дни. Другие его пьесы – «Игроки» и «Женитьба» – ставят тоже, но реже.

Кадр из итальянского фильма ужасов «Маска Сатаны» по мотивам «Вия» Марио Бава/Alta Vista Productions, 1960 Марио Бава/Alta Vista Productions, 1960

Из прозаических произведений Гоголя по понятным причинам популярны его страшные повести во главе с «Вием» (10 адаптаций). В частности, именно экранизация 1967 года до сих пор считается единственным успешным примером отечественного хоррора. Кроме того, по мотивам «Вия» (правда, очень отдаленным) итальянский классик жанра Марио Бава снял один из своих лучших фильмов «Маска Сатаны» (1960). Как признавался Тим Бертон, именно этот фильм очень повлиял на визуальное решение «Сонной лощины».

3. Лев Толстой – 235

Кадр из оскароносного фильма «Война и мир» Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965–1967 Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965–1967

Авторитет Толстого бесспорен и непререкаем. Однако экранизаций его главных романов не так уж много. Этому есть простое объяснение – Толстой писал эпические истории, которые тяжело без потерь перенести не то что в формате фильма, даже в виде серии фильмов или сериалов.

Но смельчаки, конечно, находятся. Например, у «Войны и мира» – 9 экранизаций, из них наиболее известна американская 1956 года с Одри Хепберн, а также советская 1965-го, получившая премию «Оскар». У «Анны Карениной» – 22 экранизации.

Кадр из фильма «Анна Каренина» (1935) с Гретой Гарбо Legion Media Legion Media

Последняя на сегодняшний день – мексиканский сериал «Volver a caer» («Снова упасть») – вышла в этом году. Чаще всего Анну Каренину экранизировали на родине, а также в Великобритании и США, однако трагическую историю любви и измены пересказывали и режиссеры Австралии, Египта, Индии и других стран.

2. Федор Достоевский – 308

Кадр из британского фильма «Двойник» Ричард Айоади/Alcove Entertainment, 2013 Ричард Айоади/Alcove Entertainment, 2013

Достоевский в рейтинге серьезно обогнал Толстого по ряду причин. Во-первых, его романы зачастую короче. Во-вторых, романов больше (восемь против трех классических романов Толстого), не говоря уже про повести. В-третьих, сюжеты Достоевского не так привязаны к своему времени действия и их легче переносить в наше время и в другие страны. Пример тому – триллер «Двойник» (2013) по одноименной повести с Джесси Айзенбергом и Миа Васиковска. Или романтическая драма «Любовники» (2008) по мотивам «Белых ночей», где главные роли исполнили Хоакин Феникс и Гвинет Пэлтроу.

Кадр из фильма «Любовники» Джеймс Грэй/2929 Productions, Wild Bunch, Tempesta, 2008 Джеймс Грэй/2929 Productions, Wild Bunch, Tempesta, 2008

К слову, «Белые ночи» остаются одной из самых экранизируемых вещей Достоевского (как минимум 25 адаптаций). Но, конечно, роман «Преступление и наказание» – вне конкуренции. По его мотивам сняты 60 фильмов, сериалов и даже мультфильмы. Наверное, самой успешной считается киноверсия Робера Брессона – «Карманник» 1959 года (события происходят во Франции). По словам Кристофера Нолана, во время работы над «Дюнкерком» он изучал, как Брессон нагнетает напряжение в «Карманнике».

1. Антон Чехов – 631

Кадр из шведского фильма «Шепоты и крики» Ингмар Бергман/Cinematograph AB, Svenska Filminstitutet (SFI), 1972 Ингмар Бергман/Cinematograph AB, Svenska Filminstitutet (SFI), 1972

Классические пьесы всегда охотнее адаптируют для экрана, чем какие-либо другие тексты. Поэтому чего удивляться, что Чехов оказался в числе самых экранизируемых писателей мира. У его великих пьес – «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и др. – десятки, а то и сотни киноадаптаций. К Чехову обращался Ингмар Бергман (его шедевр «Шепоты и крики» вдохновлен «Тремя сестрами»), Луи Маль («Ваня с 42-й улицы» по мотивам «Дяди Вани»), Сидни Люмет («Чайка») и многие другие режиссеры. Правда, до мирового рекорда русскому драматургу пока далеко. Шекспир остается вне конкуренции – его фильмография насчитывает более 1600 строчек.

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