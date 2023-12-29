Брюсов календарь: как из мистической книги он превратился в практическое руководство?

Большинству простых людей в дореволюционной России это издание было недоступно. Однако слухи и домыслы о его содержании не один век будоражили умы неграмотного крестьянства.

В начале XVIII века в России появился «мистический» календарь, который содержал астрологические прогнозы для разных знаков Зодиака, якобы предсказывал судьбы государств и определял управляющую годом планету. Он породил массу слухов, предрассудков и легенд.

Европейские календари и русский чернокнижник

Назван этот календарь по имени человека, решившегося его напечатать. Яков Брюс был одним из главных приближенных Петра I – царь ценил его прежде всего за ученость. Яков разбирался в математике, астрономии, военном строительстве, изучал английскую систему образования и законы во время Великого посольства – дипломатической поездки Петра I за рубеж.

Ученость Якова породила в народе множество легенд. Говорили, что от него отскакивают пули, что он создал вечные часы, сделал живого человека из цветов, безошибочно предсказывает погоду и может сделать из старика молодого человека. Мифологичность сознания и отсутствие образования у большей части населения не позволяли народу понять, чем именно занимался Яков. В повести «Арап Петра Великого» русский писатель Александр Пушкин пишет, что ученый прослыл в народе «русским Фаустом».

Яков Брюс Общественное достояние Общественное достояние

По всей видимости, это издание было сделано по примеру европейских календарей подобного содержания, которые издавались в Европе в XVII–XVIII веках в больших количествах и были очень популярны. Они показывали не только дату: в них содержались метеорологические, астрономические и астрологические прогнозы, медицинские советы, важные религиозные праздники и даты ярмарок.

Календарь был скорее похож на большой универсальный справочник, хотя некоторые экземпляры были настолько маленькими, что их можно было прикрепить к поясу – такими календарями обычно пользовались врачи.

Календари завоевали такую популярность, что в Англии к XVII веку по тиражу уступали лишь Библии, а к середине века ежегодно печаталось около 400 тыс. календарей. Брюсов календарь появился только в начале XVIII века и стал единственным русским аналогом календарей-справочников.

Английские календари-справочники для врачей Общественное достояние Общественное достояние

Предсказание погоды и астрологические прогнозы

В 1706 году открылась Московская гражданская типография, которая подчинялась Артиллерийскому приказу, возглавляемому Яковом Брюсом. Он не руководил типографией, но цензурировал произведения, определял их тиражи и редактировал издания. Среди выпущенных типографией изданий оказалось несколько календарей: один содержал сведения о времени восхода и захода солнца в Москве, другой – о православных праздниках, третий и четвертый – астрологические сведения.

Яков не имел никакого отношения к составлению календарей и был указан на первых страницах именно как издатель, но календарь, основанный на четырех первых календарях, назвали «Брюсовым» ради коммерческого успеха. Ученый был очень популярен, и его имя в названии повышало продажи. Календарь переиздавался несколько раз и представлял собой копии оригинального издания с незначительными дополнениями.

Книгопечатание, гравюры, 1784 год Общественное достояние Общественное достояние

В народном сознании Яков Брюс окончательно превратился в чернокнижника после переиздания календаря, рассчитанного на период с 1800 по 2000 год. В нем содержались предсказания для каждого года: в чем человеку будет сопутствовать удача, что произойдет на государственном уровне, характер человека в зависимости от знака Зодиака.

Например, Тельцы описывались так: «...самохвальные, величавые, смелые, хитрые, способные к наукам; женщины гневливы, спорливы, влюбчивы и любострастны, первого мужа переживают. Если жизнь Тельца не оборвется на 20 году, то может продолжиться до 77 лет».

Предсказания делались сразу для нескольких годов, причем один цикл составлял 28 лет: например, если предсказание сделано для 1802 года, то оно подходит для 1830-го, 1858-го и так далее.

Вот, например, какое предсказание давал Брюсов календарь для всех лет, подходящих под этот расчет: «Великая перемена в некотором знаменитом Государстве; новый образ правления в некоей республике; славное побоище; великий государь воцарится».

Также для каждого года была определена «управляющая планета», от которой якобы зависели погода, урожай, эпидемии и природные катаклизмы. Например, годы под управлением Сатурна считались неудачными: «Звездословы полагают, что когда правление сей планеты бывает, год весьма вреден народу: случаются голод, моровое поветрие, стужа и много заразных болезней. Родившиеся в этот год люди бывают хмуры, скупы, нелюдимы, злопамятны, но трудолюбивы».

Управление Юпитера, наоборот, считалось счастливым: «Планета Юпитер по натуре горяча, мужественна и почитается планетою счастья, наук, изобилия и богатств. Родившиеся в эти годы люди бывают счастливы, верны, милосердны и добродетельны, справедливы, ласковы, набожны…»

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Большую часть земледельцев составляли крестьяне и для них особый интерес представляли предсказания об урожае и погоде, но в крестьянской среде календарь получил распространение позже, когда издатель Иван Сытин с 1896 года стал использовать сведения Брюсова календаря для календарей-ежегодников.

Этот календарь был уже не таким мистическим и действительно мог быть очень полезен в быту. Крестьяне называли календарь «Брюсами» и по нему узнавали, когда проводить сельскохозяйственные работы. В календаре также был раздел с краткими сведениями по мировой и отечественной истории, с основными законами Российской империи, информация о православных праздниках; путешественники могли выяснить расстояние между железнодорожными станциями.

В «Брюсах» даже можно было найти список всех учреждений краткосрочного кредита и способы оказания первой помощи – всего в календаре было 15 разделов и 504 страницы.

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