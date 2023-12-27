Какие украшения носили в Древней Руси?

Не только серьги и кольца, но и более древние драгоценности, появившиеся еще в дохристианский период – все они для русских были не только украшениями, но и оберегами.

Древние украшения несли защитную функцию, так было и на Руси. На теле они располагались на местах, где жизненная энергия наиболее уязвима – там, где можно прощупать пульс. Это браслеты на руках, ожерелья или бармы на груди, особые женские кольца на висках. Носили украшения как мужчины, так и женщины.

1. Браслеты (обручи)

Слева: браслет. Русь, начало XIII в. Бронза. Концы в виде голов драконов частично обломаны. Справа: браслет-наруч. Русь, рубеж XII–XIII в. Серебро; золочение, выколотка, сборка, гравировка, чернь, скань Музеи Московского Кремля

На Руси браслеты назывались «обручи» (от слова «рука»). Археологи нечасто находят обручи в древних мужских погребениях, но в летописях упоминаются князья и бояре «с обручи на руках». Обручи у мужчин считались атрибутом власти, а для женщин – богатым украшением. Их делали из кожи, покрывая тиснеными узорами, из прочного шнура, обвитого тонкой металлической лентой, из цельного металла (меди, бронзы, серебра, железа и золота), из стекла. Были и створчатые браслеты – из двух полукруглых половинок, которые соединялись кожаной или металлической застежкой, они известны с домонгольских времен.

2. Гривна

Слева: гривна шейная. Русь, XII – начало XIII в. Сплав серебра и меди; вытягивание, плетение. Справа: гривна. Северное Причерноморье, IV–V вв. Золото, стекло Музеи Московского Кремля

Гривну (от слова «грива» – «шея») как особое мужское украшение дружинники князя получали от него в качестве награды и знака отличия (в X–XII веках). При этом гривны находят в славянских женских погребениях, то есть это было украшение для обоих полов. Их носили разомкнутыми концами и вперед, и назад, части их могли быть сплющены и украшены узорами. Очень популярны были витые гривны. Если гривна была тонкой, на нее надевали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики.

3. Височные кольца

Слева: кольцо височное. Русь, рубеж XII–XIII вв. Серебро; пайка, зернь, скань. Справа: височные кольца. Киевская Русь, XII в. Золото; скань, чеканка, зернь Музеи Московского Кремля

Височные кольца были главным обережным украшением русских женщин, мужчины их не носили. Первые височные кольца в виде простых спиралек датируются 3–4 тысячелетиями до нашей эры, а к IX веку сложные, многосоставные височные кольца уже типичное славянское украшение. Крепятся они к головному убору, к ремешку или тканевой полоске, опоясывающей голову, вплетаются в волосы, крепятся к ушам. Их могли делать из любых металлов, но всегда искусно. Часто встречаются кольца с семью лопастями или лучами – число 7 у славян издревле считалось священным. Точное название этого украшения неизвестно.

4. Колты

Колт. Русь, XII в. Серебро; выколотка, пайка, сборка, зернь, скань Музеи Московского Кремля

Еще одно женское украшение, настоящего названия которого мы не знаем – колты (термин появился в XIX веке среди историков). Это полые металлические подвески, круглые, полукруглые или в форме звезд. Они прикреплялись к головному убору на ряснах – цепочках с богато украшенными звеньями.

Колт, Древняя Русь, Киев, XII в. Золото Музеи Московского Кремля

Колты покрывались узорами в разных техниках (скань, чернь, филигрань). Эти украшения были частью свадебного обряда, на них чаще всего встречаются символы роста и плодородия – ростки, деревья. Предполагают, что во внутреннюю полость колтов закладывались кусочки ткани, смоченные благовониями.

5. Фибулы

Подковообразная фибула. Карельский перешеек, XII–XIV вв. Белый металл Reda Kerbouche (CC BY-SA 4.0) Reda Kerbouche (CC BY-SA 4.0)

Главная функция фибул – застегивание одежды. С помощью одной фибулы можно было застегнуть на теле накидку, плащ, рубаху.

Фибулы – застежки для костюма древних славян из коллекции бронзовых украшений, найденных в процессе незаконной кладоискательской деятельности на археологических памятниках в районах левобережья реки Десны на юге Брянской области Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Дорогие, искусно сделанные фибулы при этом выставляли напоказ, их уплощенные противоположные концы делали в виде трав и животных.

6. Кольца и перстни

Слева: перстень. Русь, XII–XIII вв. Серебро; ковка, гравировка, золочение, пайка. Справа: перстень, XIV в. Золотая Орда Музеи Московского Кремля

Кольца на пальцах носили как мужчины, так и женщины. Перстни были в основном женским украшением, но носили их и мужчины, и дети. Причем как на правой, так и на левой руке. Историк Вера Бокова утверждает, что девушки начинали носить кольца только после помолвки с будущим женихом – из-за сексуального смысла этого украшения.

7. Серьги

Серьги-двойчатки, конец XVII в., Россия Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода»

Судя по археологическим данным, серьги в древние времена были прежде всего мужским военным украшением. Считалось, что серьги помогают улучшить зрение, что было необходимо в бою. О мужской серьге на Руси у нас есть отдельный материал.

Серьги, XVII в. Золото, камни драгоценные, жемчуг, стекла Музеи Московского Кремля

Конечно, серьги носили и женщины, причем прокалывать девочкам уши было принято, как и сейчас, в раннем возрасте.