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Какие украшения носили в Древней Руси?

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Георгий Манаев

Узнай Россию (Музеи Московского Кремля)
Не только серьги и кольца, но и более древние драгоценности, появившиеся еще в дохристианский период – все они для русских были не только украшениями, но и оберегами.

Древние украшения несли защитную функцию, так было и на Руси. На теле они располагались на местах, где жизненная энергия наиболее уязвима – там, где можно прощупать пульс. Это браслеты на руках, ожерелья или бармы на груди, особые женские кольца на висках. Носили украшения как мужчины, так и женщины.

1. Браслеты (обручи)

Слева: браслет. Русь, начало XIII в. Бронза. Концы в виде голов драконов частично обломаны. Справа: браслет-наруч. Русь, рубеж XII–XIII в. Серебро; золочение, выколотка, сборка, гравировка, чернь, скань

Слева: браслет. Русь, начало XIII в. Бронза. Концы в виде голов драконов частично обломаны. Справа: браслет-наруч. Русь, рубеж XII–XIII в. Серебро; золочение, выколотка, сборка, гравировка, чернь, скань

Музеи Московского Кремля

На Руси браслеты назывались «обручи» (от слова «рука»). Археологи нечасто находят обручи в древних мужских погребениях, но в летописях упоминаются князья и бояре «с обручи на руках». Обручи у мужчин считались атрибутом власти, а для женщин – богатым украшением. Их делали из кожи, покрывая тиснеными узорами, из прочного шнура, обвитого тонкой металлической лентой, из цельного металла (меди, бронзы, серебра, железа и золота), из стекла. Были и створчатые браслеты – из двух полукруглых половинок, которые соединялись кожаной или металлической застежкой, они известны с домонгольских времен.

2. Гривна

Слева: гривна шейная. Русь, XII – начало XIII в. Сплав серебра и меди; вытягивание, плетение. Справа: гривна. Северное Причерноморье, IV–V вв. Золото, стекло

Слева: гривна шейная. Русь, XII – начало XIII в. Сплав серебра и меди; вытягивание, плетение. Справа: гривна. Северное Причерноморье, IV–V вв. Золото, стекло

Музеи Московского Кремля

Гривну (от слова «грива» – «шея») как особое мужское украшение дружинники князя получали от него в качестве награды и знака отличия (в X–XII веках). При этом гривны находят в славянских женских погребениях, то есть это было украшение для обоих полов. Их носили разомкнутыми концами и вперед, и назад, части их могли быть сплющены и украшены узорами. Очень популярны были витые гривны. Если гривна была тонкой, на нее надевали бусы, круглые бляхи, иноземные монеты, бубенчики.

3. Височные кольца

Слева: кольцо височное. Русь, рубеж XII–XIII вв. Серебро; пайка, зернь, скань. Справа: височные кольца. Киевская Русь, XII в. Золото; скань, чеканка, зернь

Слева: кольцо височное. Русь, рубеж XII–XIII вв. Серебро; пайка, зернь, скань. Справа: височные кольца. Киевская Русь, XII в. Золото; скань, чеканка, зернь

Музеи Московского Кремля

Височные кольца были главным обережным украшением русских женщин, мужчины их не носили. Первые височные кольца в виде простых спиралек датируются 3–4 тысячелетиями до нашей эры, а к IX веку сложные, многосоставные височные кольца уже типичное славянское украшение. Крепятся они к головному убору, к ремешку или тканевой полоске, опоясывающей голову, вплетаются в волосы, крепятся к ушам. Их могли делать из любых металлов, но всегда искусно. Часто встречаются кольца с семью лопастями или лучами – число 7 у славян издревле считалось священным. Точное название этого украшения неизвестно.

4. Колты

Колт. Русь, XII в. Серебро; выколотка, пайка, сборка, зернь, скань

Колт. Русь, XII в. Серебро; выколотка, пайка, сборка, зернь, скань

Музеи Московского Кремля

Еще одно женское украшение, настоящего названия которого мы не знаем – колты (термин появился в XIX веке среди историков). Это полые металлические подвески, круглые, полукруглые или в форме звезд. Они прикреплялись к головному убору на ряснах – цепочках с богато украшенными звеньями.

Колт, Древняя Русь, Киев, XII в. Золото

Колт, Древняя Русь, Киев, XII в. Золото

Музеи Московского Кремля

Колты покрывались узорами в разных техниках (скань, чернь, филигрань). Эти украшения были частью свадебного обряда, на них чаще всего встречаются символы роста и плодородия – ростки, деревья. Предполагают, что во внутреннюю полость колтов закладывались кусочки ткани, смоченные благовониями.

5. Фибулы

Подковообразная фибула. Карельский перешеек, XII–XIV вв. Белый металл

Подковообразная фибула. Карельский перешеек, XII–XIV вв. Белый металл

Reda Kerbouche (CC BY-SA 4.0)

Главная функция фибул – застегивание одежды. С помощью одной фибулы можно было застегнуть на теле накидку, плащ, рубаху.

Фибулы – застежки для костюма древних славян из коллекции бронзовых украшений, найденных в процессе незаконной кладоискательской деятельности на археологических памятниках в районах левобережья реки Десны на юге Брянской области

Фибулы – застежки для костюма древних славян из коллекции бронзовых украшений, найденных в процессе незаконной кладоискательской деятельности на археологических памятниках в районах левобережья реки Десны на юге Брянской области

Владимир Федоренко/Sputnik

Дорогие, искусно сделанные фибулы при этом выставляли напоказ, их уплощенные противоположные концы делали в виде трав и животных.

6. Кольца и перстни

Слева: перстень. Русь, XII–XIII вв. Серебро; ковка, гравировка, золочение, пайка. Справа: перстень, XIV в. Золотая Орда

Слева: перстень. Русь, XII–XIII вв. Серебро; ковка, гравировка, золочение, пайка. Справа: перстень, XIV в. Золотая Орда

Музеи Московского Кремля

Кольца на пальцах носили как мужчины, так и женщины. Перстни были в основном женским украшением, но носили их и мужчины, и дети. Причем как на правой, так и на левой руке. Историк Вера Бокова утверждает, что девушки начинали носить кольца только после помолвки с будущим женихом – из-за сексуального смысла этого украшения.

7. Серьги

Серьги-двойчатки, конец XVII в., Россия

Серьги-двойчатки, конец XVII в., Россия

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода»

Судя по археологическим данным, серьги в древние времена были прежде всего мужским военным украшением. Считалось, что серьги помогают улучшить зрение, что было необходимо в бою. О мужской серьге на Руси у нас есть отдельный материал.

Серьги, XVII в. Золото, камни драгоценные, жемчуг, стекла

Серьги, XVII в. Золото, камни драгоценные, жемчуг, стекла

Музеи Московского Кремля

Конечно, серьги носили и женщины, причем прокалывать девочкам уши было принято, как и сейчас, в раннем возрасте.

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