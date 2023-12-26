Как в Москве работает вертолетное такси

Над столицей могут летать только пассажирские самолеты на высоте более 8100 метров, вертолеты МЧС, ФСО и других государственных служб и органов. Но аэротакси в городе работает – просто летит по границам.

Вылет из области

Чтобы пролететь над столицей, необходимо специальное разрешение, и воздушным судам бизнес-авиации его не выдают. Поэтому ни взлететь, ни приземлиться на территории самого города не выйдет. Вертолетные площадки частных сервисов располагаются за МКАДом, и маршрут полета тоже не должен пересекать Кольцевую дорогу.

МКАД на карте MUR (CC BY-SA) MUR (CC BY-SA)

Вертолетным такси удобно пользоваться, если вы живете или находитесь в области и вам нужно срочно попасть в аэропорт, другое место за городом или близлежащий населенный пункт. Так что победить московские пробки вертолет не поможет.

Как воспользоваться?

Если у вас все же возникла необходимость в услугах авиатакси, прежде всего необходимо выбрать компанию, с которой вы полетите. Большая часть компаний авиатакси предоставляют одинаковые варианты вертолетов, которые отличаются лишь ценой и месторасположением. Все вертолетные площадки располагаются за городом, так что имеет смысл просто выбирать ближайшую.

Условия бронирования разные. Лучше бронировать вертолет заранее, минимум за 5–6 часов до вылета. Некоторые сервисы готовы предоставить борт уже через час после обращения. В любом случае вам понадобится сообщить маршрут, количество пассажиров и багажа. В среднем московские сервисы предлагают вертолеты вместимостью от трех до десяти человек.

По приезду на площадку вам нужно будет показать паспорт, и вас зарегистрируют на рейс. В среднем процесс занимает около 15 минут. После этого вы садитесь в вертолет и летите в пункт назначения.

Артем Аникеев/Getty Images Артем Аникеев/Getty Images

Стоимость

Цена полета варьируется от оператора к оператору. Самая низкая стоимость часа полета, которую нам удалось найти – 30 тыс. рублей за вертолет модели Robinson R44 на три пассажира. Но сотрудники сервиса объяснили, что эта стоимость довольно условна. Фиксированной цены полета не существует, так как при расчете учитываются модель заказанного вертолета, количество пассажиров, багажа, маршрут и местонахождение доступного на указанные дату и время борта (возможно, его придется перегонять с одной вертолетной площадки на другую).

Григорий Сысоев/TASS Григорий Сысоев/TASS

Какие есть минусы?

Помимо того что авиатакси функционирует только за МКАДом, в нелетную погоду рейс попросту не состоится. В таком случае заказчик и сервис договариваются перенести полет или вовсе отменить его. С учетом непредсказуемости московской погоды вы рискуете не улететь в любое время года.

С багажом также могут возникнуть трудности. Например, в вертолет модели Robinson R44, в который помещаются три пассажира, можно взять всего пару небольших сумок или рюкзаков. Если пассажиров будет двое, то, возможно, получится поместить полноценный чемодан.

Поездка до аэропорта на такси в час пик обойдется вам в несколько тысяч рублей и 1,5–3 часа времени в зависимости от отправной точки и загруженности дорог.

Максим Кузовков/TASS Максим Кузовков/TASS

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене.