Правда ли, что русские дрались с медведями?

И не только дрались! Но и учили показывать трюки, разыгрывать сценки и танцевать. Дрессировка медведей была крайне жестокой.

Медвежья потеха – древнее русское развлечение, некогда любимое всем народом, от крестьян до бояр. Представление показывали и просто так, но особенно много ученых медведей было на праздниках. Дрессировщики, которых называли медведчиками, ловили или покупали медвежат и делали из них цирковых животных. Такая работа была настоящим бизнесом, и довольно жестоким.

Как приручить медведя

Медведи обильно населяли русские леса и проще других диких животных поддавались дрессировке. Маленьких медвежат вылавливали в лесу и продавали по цене от 1 до 4 рублей дрессировщикам. Большой и ученый медведь мог стоить больше сотни – таковы были расценки в конце XIX века. Для сравнения: в 1884 году лектор университета зарабатывал около 83 рублей в месяц.

Ф. Рисс. «Скоморохи в деревне» Музей Тропинина Музей Тропинина

Для обучения маленьких медвежат использовали жестокие методы. Чтобы научить зверят стоять и ходить на задних лапах, их обували в лапти, закрывали в медной клетке и нагревали дно. Когда дно начинало жечь передние незащищенные лапы, медвежата вставали на задние, обутые в лапти. Дрессировщик в этот момент бил в бубен. Когда медвежат выпускали из клетки, услышав звук бубна, они рефлекторно начинали ходить на задних лапах.

После такой «школы» медведям подпиливали когти и зубы и продевали через нос и губы кольцо. Дерганье кольца причиняло медведю сильную боль, и он был вынужден выполнять указания. Тем, кого окончательно приручить не удавалось, выкалывали глаза, чтобы обезопасить поводыря.

А. Васнецов. «Медведчики» Частное собрание Частное собрание

Медвежья комедия

Медвежья потеха делилась на три части: медвежья комедия, медвежья травля и медвежий бой.

Медвежья комедия – это разыгрывание сценок, в которых медведь имитирует человека, а его поводырь сопровождает представление объяснениями. Так в рассказе «Приход вожака с медведем» историк Дмитрий Ровинский описывал комедию: «Ну-тка, Мишенька, – начинает вожак, – поклонись честным господам да покажи-ка свою науку, чему в школе тебя пономарь учил, каким разумом наградил. И как красные девицы, молодицы, белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются. – Миша садится на землю, трет себе одной лапой морду, а другой вертит перед рылом кукиш, – это значит, девица в зеркало смотрится».

Е. Яковлев. «Медвежья потеха», литография Общественное достояние Общественное достояние

Так медведчики создавали впечатление, что медведь и в самом деле понимает человеческую речь.

Еще один традиционный участник медвежьей комедии – мальчик, играющий козу. Подмастерье дрессировщика надевал на себя мешок, сквозь который была проткнута палка с ненастоящей козлиной головой и рожками. К голове приделывали деревянный язык, издававший сильный шум. Мальчик в костюме бегал вокруг медведя и издевался над ним, бодал рожками и дразнил. Медведь рычал и вытягивался в полный рост, но поводырь дергал за кольцо, и животное начинало танцевать. После окончания шоу медведь сам собирал благодарности зрителей в хозяйскую шапку.

Кукольник Общественное достояние Общественное достояние

Медвежий бой

Не все представления с медведем заканчивались благополучно. Иногда поводырь принимался бороться с животным, и ему очень везло, если он заканчивал представление без переломов. А ведь были и те, кто выходил биться с недрессированными, дикими медведями!

В круг, обнесенный стеною, ставили человека с вилами или копьем и спускали на него дикого медведя. Если боец убивал медведя, ему дарили деньги из государевой казны, которых было достаточно, чтобы купить хорошую ткань на кафтан, и пускали в царские винные погреба. Если бойцу не везло – он погибал.

Такую потеху называли медвежьим боем, она была популярна до XVIII века, пока не исчезла в силу своей жестокости. Но в свое время такое развлечение казалось абсолютно нормальным. Во-первых, охотники ходили на медведя в одиночку на настоящей охоте. Во-вторых, в таких представлениях принимали участие добровольно. Проводили их обычно при дворе, поэтому чаще всего с медведем вызывались бороться люди из ловчего пути – ведомства, отвечавшего за звериную охоту и царские ловчие угодья. Можно сказать, профессионалы.

Потеха при царе Иоанне Васильевиче Грозном. С акварели Н. Самокиша. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси Общественное достояние Общественное достояние

Осуждение и запрет

В «Домострое» – сборнике советов о всех сферах жизни, написанном в XVI веке – медвежьи потехи осуждаются. Автор называет их богоотвратным делом и даже приравнивает медведчиков к колдунам и гадалкам, которых лишали причастия в церкви на целых 6 лет в случае поимки.

Несмотря на это, традиция оказалась очень живучей и популярной среди народа – на выступления медведчиков собирались целыми деревнями.

В 1867 году медвежьи потехи официально запретили благодаря работе обществ покровительства животным и указу Сената о запрете медвежьей комедии. Но полностью медведчики исчезли лишь к 1930-м.

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