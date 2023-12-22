Правда ли, что русские дрались с медведями?

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София Полякова

Kira Lisitskaya (Photo: В. Губаровский/Sputnik; Public domain)
И не только дрались! Но и учили показывать трюки, разыгрывать сценки и танцевать. Дрессировка медведей была крайне жестокой.

Медвежья потеха – древнее русское развлечение, некогда любимое всем народом, от крестьян до бояр. Представление показывали и просто так, но особенно много ученых медведей было на праздниках. Дрессировщики, которых называли медведчиками, ловили или покупали медвежат и делали из них цирковых животных. Такая работа была настоящим бизнесом, и довольно жестоким.

Как приручить медведя

Медведи обильно населяли русские леса и проще других диких животных поддавались дрессировке. Маленьких медвежат вылавливали в лесу и продавали по цене от 1 до 4 рублей дрессировщикам. Большой и ученый медведь мог стоить больше сотни – таковы были расценки в конце XIX века. Для сравнения: в 1884 году лектор университета зарабатывал около 83 рублей в месяц.

Ф. Рисс. «Скоморохи в деревне»

Ф. Рисс. «Скоморохи в деревне»

Музей Тропинина

Для обучения маленьких медвежат использовали жестокие методы. Чтобы научить зверят стоять и ходить на задних лапах, их обували в лапти, закрывали в медной клетке и нагревали дно. Когда дно начинало жечь передние незащищенные лапы, медвежата вставали на задние, обутые в лапти. Дрессировщик в этот момент бил в бубен. Когда медвежат выпускали из клетки, услышав звук бубна, они рефлекторно начинали ходить на задних лапах.

После такой «школы» медведям подпиливали когти и зубы и продевали через нос и губы кольцо. Дерганье кольца причиняло медведю сильную боль, и он был вынужден выполнять указания. Тем, кого окончательно приручить не удавалось, выкалывали глаза, чтобы обезопасить поводыря.

А. Васнецов. «Медведчики»

А. Васнецов. «Медведчики»

Частное собрание

Медвежья комедия

Медвежья потеха делилась на три части: медвежья комедия, медвежья травля и медвежий бой.

Медвежья комедия – это разыгрывание сценок, в которых медведь имитирует человека, а его поводырь сопровождает представление объяснениями. Так в рассказе «Приход вожака с медведем» историк Дмитрий Ровинский описывал комедию: «Ну-тка, Мишенька, – начинает вожак, – поклонись честным господам да покажи-ка свою науку, чему в школе тебя пономарь учил, каким разумом наградил. И как красные девицы, молодицы, белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются. – Миша садится на землю, трет себе одной лапой морду, а другой вертит перед рылом кукиш, – это значит, девица в зеркало смотрится». 

Е. Яковлев. «Медвежья потеха», литография

Е. Яковлев. «Медвежья потеха», литография

Общественное достояние

Так медведчики создавали впечатление, что медведь и в самом деле понимает человеческую речь.

Еще один традиционный участник медвежьей комедии – мальчик, играющий козу. Подмастерье дрессировщика надевал на себя мешок, сквозь который была проткнута палка с ненастоящей козлиной головой и рожками. К голове приделывали деревянный язык, издававший сильный шум. Мальчик в костюме бегал вокруг медведя и издевался над ним, бодал рожками и дразнил. Медведь рычал и вытягивался в полный рост, но поводырь дергал за кольцо, и животное начинало танцевать. После окончания шоу медведь сам собирал благодарности зрителей в хозяйскую шапку.

Кукольник

Кукольник

Общественное достояние

Медвежий бой

Не все представления с медведем заканчивались благополучно. Иногда поводырь принимался бороться с животным, и ему очень везло, если он заканчивал представление без переломов. А ведь были и те, кто выходил биться с недрессированными, дикими медведями!

В круг, обнесенный стеною, ставили человека с вилами или копьем и спускали на него дикого медведя. Если боец убивал медведя, ему дарили деньги из государевой казны, которых было достаточно, чтобы купить хорошую ткань на кафтан, и пускали в царские винные погреба. Если бойцу не везло – он погибал.

Такую потеху называли медвежьим боем, она была популярна до XVIII века, пока не исчезла в силу своей жестокости. Но в свое время такое развлечение казалось абсолютно нормальным. Во-первых, охотники ходили на медведя в одиночку на настоящей охоте. Во-вторых, в таких представлениях принимали участие добровольно. Проводили их обычно при дворе, поэтому чаще всего с медведем вызывались бороться люди из ловчего пути – ведомства, отвечавшего за звериную охоту и царские ловчие угодья. Можно сказать, профессионалы.

Потеха при царе Иоанне Васильевиче Грозном. С акварели Н. Самокиша. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси

Потеха при царе Иоанне Васильевиче Грозном. С акварели Н. Самокиша. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси

Общественное достояние

Осуждение и запрет

В «Домострое» – сборнике советов о всех сферах жизни, написанном в XVI веке – медвежьи потехи осуждаются. Автор называет их богоотвратным делом и даже приравнивает медведчиков к колдунам и гадалкам, которых лишали причастия в церкви на целых 6 лет в случае поимки.

Несмотря на это, традиция оказалась очень живучей и популярной среди народа – на выступления медведчиков собирались целыми деревнями.

В 1867 году медвежьи потехи официально запретили благодаря работе обществ покровительства животным и указу Сената о запрете медвежьей комедии. Но полностью медведчики исчезли лишь к 1930-м. 

Из серии «Портреты»

Из серии «Портреты»

Михаил Пришвин/Государственный литературный музей

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