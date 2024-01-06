5 любопытных фактов о православном Рождестве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Храме Христа Спасителя

За многовековую историю разделения церквей восточное христианство приобрело множество особенностей. Это также отразилось и на том, как и когда в Русской православной церкви отмечают Рождение Христа.

1. В России Рождество отмечают 7 января

Украшение елки в доме купца Зворыкина, 1910 Муромский историко-художественный музей/Russia in photo

До революции 1917 года Российская империя жила по юлианскому календарю, который на 13 дней отставал от григорианского, по которому жил Запад. Поэтому российское 25 декабря не совпадало с западным 25 декабря и, соответсвенно, Рождество в России хоть и отмечали в ту же дату, но по факту оно наступало на 13 дней позже западного.

В 1918 году уже Советская Россия так же перешла на григорианский календарь, и по новому стилю все даты сдвинулись на 13 дней. Получилось, что православное Рождество выпало на 7 января. А вот Новый год в России теперь отмечали вместе с западным миром, поэтому он обогнал Рождество.

Советской власти это было даже выгодно – она уже начала бороться с религией, так что первым и главным праздником стал Новый год, который предшествовал Рождеству.

Кстати, 7 января Рождество отмечают не только в России, но и в некоторых других православных церквях, например Иерусалимской, Грузинской, Сербской.

2. В советское время Рождество было под запретом

Николай Жуков. Елка в Сокольниках, 1952. Репродукция Sputnik Sputnik

Традиция отмечать Рождество была столь глубока в народном сознании, что советской власти пришлось немало побороться с ней. Поначалу большевики закрывали на нее глаза, и многие продолжали устраивать рождественские елки для детей и подпольно праздновать.

В 1929 году Сталин решил усилить антирелигиозную борьбу, запретил празднование и даже упразднил выходной, сделав 7 января обычным рабочим днем. Те, кто продолжал тайно праздновать, рисковали работой и даже свободой. И все же даже в ГУЛАГе люди умудрялись устраивать тихие рождественские вечера и готовить самодельные подарки и открытки.

Чтобы порадовать детей, традиция рождественской елки превратилась в новогоднюю елку с пышным празднованием и подарками. Официально Рождество вновь разрешили только после развала СССР, но в уцелевших церквях всегда тайно велись службы.

3. Рождество любимый, но не главный праздник русской церкви

Служба в храме на православное Рождество Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

У католиков Рождество – главный религиозный праздник, во всяком случае, его празднуют гораздо пышнее и гораздо больше людей. А вот в русском православии сложилась другая традиция: у нас главным религиозным праздником считается Пасха, Светлое Христово Воскресение.

Священники объясняют некое первенство Пасхи цитатой апостола Павла: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор. 15:13-14).

4. Рождество – тихий семейный праздник

Рождественский ужин dikushin/Getty Images dikushin/Getty Images

Как и у католиков, в православии празднику предшествует Рождественский пост. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. (Поэтому воцерковленные и набожные люди отмечают Новый год со скоромной пищей и алкоголем.) Канун Рождества в России называют Сочельником. По традиции, после вечерней службы вся семья собирается за столом.

Поститься принято до появления первой звезды, после чего начинается ужин – первым блюдом принято употреблять сладкую рисовую (или пшенную) кашу под названием «кутья» с медом. Затем переходят к основным блюдам – запеченному поросенку или гусю.

По традиции, на стол в Сочельник нужно ставить 12 блюд в честь 12 апостолов Иисуса, поэтому раньше готовили много – блины, пироги, сладкие угощения. Но сегодня немногие соблюдают правило 12 блюд, часто ограничиваются запеченным гусем или уткой и парой-тройкой салатов, закусок и гарниров.

5. Празднование Рождества длится 12 дней

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» ₽еж. Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1961 ₽еж. Александр Роу/Киностудия им. М. Горького, 1961

Время с ночи перед Рождеством и до кануна Крещения (19 января) по русской традиции называется Святками. Разговевшись после Рождественского поста, народ начинал гулять и веселиться. Приняты были колядования – ряженые ходили по соседям с песнями и плясками и собирали угощения.

Кроме того, Святки – это время для гадания. В основном юные девушки собирались по вечерам и пытались узнать свою судьбу, кто будет их суженым или каким будет в этом году урожай. Гадали на свечах, по теням, с зеркалами, с петухами, было множество разных способов. Церковь это не поддерживала, ведь гадание – это связь с нечистой силой. Считалось, что в святочное время она особенно активна и нужно остерегаться ее.

Особенно ярко святочное время описано у Николая Гоголя в повести «Ночь перед Рождеством».

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