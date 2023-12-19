"Поддерживать русский народ в состоянии постоянной войны": Поддельное завещание Петра I

Петр Великий умер, не успев назначить наследника, и не оставил завещания. Но в 1836 во Франции опубликовали текст якобы утерянного завещания императора.
Такой документ, утверждали публикаторы, нашел некий шевалье д’Эон в секретных архивах Елизаветы Петровны в 1757 году. Интересно, что Шарль д'Эон (1728-1810), авантюрист и тайный агент, который в 1755 действительно побывал в Петербурге, половину жизни выдавал себя за женщину.
Шевалье Д'Эон, он же Шарлотта де Бомон, человек, якобы «обнаруживший» тайное завещание Петра ВеликогоPublic domain
Опубликованный документ назывался «Копия плана европейского господства» и содержал 14 пунктов. Завещание было составлено в форме наказа наследникам. Среди прочего, царь якобы приказывал наследникам:
– Поддерживать русский народ в состоянии постоянной войны;
– Разделять Польшу и вмешиваться в дела Швеции;
– Всем русским императорам жениться на немецких принцессах;
– Овладевать Черным морем с целью захвата Турции и Персии;
– Провозгласить себя защитником православных в Речи Посполитой, Венгрии и Османской империи, используя это для подчинения этих государств;
– Завоевав Турцию и Персию, стремиться в Индию;
– Стремиться к уничтожению Франции и Германии и завоеванию всей Европы.
В целом текст рекомендует наследникам Петра завоевать весь известный европейский и азиатский мир.
Это «завещание», конечно, не соответствовало форме принятых в Российской империи завещаний, не содержало никаких распоряжений об имуществе и престоле, что само по себе указывает на его подложность. Не было в нем и очень важных для реального Петра направлений внешней политики, например, отношений с Голландией и Китаем.
Почерк Петра ВеликогоArchive photo
Тем не менее, «Завещание» многократно переиздавали и активно использовали для доказательства «реальных целей русских» во время Крымской войны.
И хотя в России его подложность была доказана в 1877 году статьей историка Сергея Шубинского, «Завещание» продолжало всплывать в связи с Россией – его снова публиковали во время Первой мировой войны и даже перевели на персидский язык.