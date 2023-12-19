"Поддерживать русский народ в состоянии постоянной войны": Поддельное завещание Петра I

Петр I завещал наследникам завоевать весь известный европейский и азиатский мир... Есть лишь один маленький нюанс: этого завещания не существовало.

Петр Великий умер, не успев назначить наследника, и не оставил завещания. Но в 1836 во Франции опубликовали текст якобы утерянного завещания императора.

Такой документ, утверждали публикаторы, нашел некий шевалье д’Эон в секретных архивах Елизаветы Петровны в 1757 году. Интересно, что Шарль д'Эон (1728-1810), авантюрист и тайный агент, который в 1755 действительно побывал в Петербурге, половину жизни выдавал себя за женщину.

Шевалье Д'Эон, он же Шарлотта де Бомон, человек, якобы «обнаруживший» тайное завещание Петра Великого Public domain Public domain

Опубликованный документ назывался «Копия плана европейского господства» и содержал 14 пунктов. Завещание было составлено в форме наказа наследникам. Среди прочего, царь якобы приказывал наследникам:

– Поддерживать русский народ в состоянии постоянной войны;

– Разделять Польшу и вмешиваться в дела Швеции;

– Всем русским императорам жениться на немецких принцессах;

– Овладевать Черным морем с целью захвата Турции и Персии;

– Провозгласить себя защитником православных в Речи Посполитой, Венгрии и Османской империи, используя это для подчинения этих государств;

– Завоевав Турцию и Персию, стремиться в Индию;

– Стремиться к уничтожению Франции и Германии и завоеванию всей Европы.

В целом текст рекомендует наследникам Петра завоевать весь известный европейский и азиатский мир.

Это «завещание», конечно, не соответствовало форме принятых в Российской империи завещаний, не содержало никаких распоряжений об имуществе и престоле, что само по себе указывает на его подложность. Не было в нем и очень важных для реального Петра направлений внешней политики, например, отношений с Голландией и Китаем.

Почерк Петра Великого Archive photo Archive photo

Тем не менее, «Завещание» многократно переиздавали и активно использовали для доказательства «реальных целей русских» во время Крымской войны.

И хотя в России его подложность была доказана в 1877 году статьей историка Сергея Шубинского, «Завещание» продолжало всплывать в связи с Россией – его снова публиковали во время Первой мировой войны и даже перевели на персидский язык.