Илья Муромец: что известно о самом сильном русском богатыре

Как парализованный крестьянский сын стал главным княжеским воином и как он связан с монахом Киево-Печерской лавры.

Образ Ильи Муромца знаком, наверное, каждому русскому. Это самый сильный и смелый из русских богатырей.

На знаменитой картине «Богатыри» Виктора Васнецова Илья Муромец изображен в самом центре. Он кажется больше и мощнее своих товарищей, и даже конь его выглядит солиднее.

Виктор Васнецов. «Богатыри», 1881–1898 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Скорее всего, именно Илью Муромца Васнецов изобразил и на картине «Богатырский скок». У него и меч, и щит, и копье, и кнут, а жеребец вздымается до небес.

Виктор Васнецов. «Богатырский скок», 1914 Дом-музей В. М. Васнецова Дом-музей В. М. Васнецова

Буквально экранизируя картины Васнецова, посадил на черного вороного коня Илью Муромца и советский режиссер Александр Птушко. (Смотрите его фильм «Илья Муромец» тут.)

Плакат к фильму «Илья Муромец», 1956 О. Волков/Издательство «Рекламфильм» О. Волков/Издательство «Рекламфильм»

Кто же такой этот Илья Муромец?

Прежде всего это популярный герой фольклора и множества сюжетов народного эпоса, так называемых былин. Легендарная фигура Муромца была столь знаменита, что проникла даже в скандинавские и немецкие эпосы – там Муромец выступал в роли русского богатыря.

Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» Реж. Владимир Торопчин, 2007/Кинокомпания CTB Реж. Владимир Торопчин, 2007/Кинокомпания CTB

Первые 33 года жизни Илья из города Мурома был парализован – фактически лежал на печи не вставая, за ним ухаживали пожилые родители. Но как-то раз к нему пришли старцы и не только исцелили от недуга, но и вдохнули в него нечеловеческую силу. И велели идти служить князю Владимиру Красно Солнышко (прототипом которого с некоторой натяжкой можно назвать крестителя Руси князя Владимира Святославича).

Так и стал Илья Муромец воевать за Русь и охранять ее от набегов врагов и всякой нечисти. Современным коучам стоит использовать его биографию как пример того, что в любом возрасте можно круто поменять свою жизнь и добиться успеха.

Кто из реальных людей был прототипом Ильи Муромца?

Хоть Илья Муромец и был одним из самых популярных героев фольклора, никаких упоминаний о нем в летописях нет. Русский эпос записали лишь в XVIII веке, до этого передавали устно, поэтому в каждом регионе были свои вариации сюжетов. Есть даже несколько версий того, как погиб богатырь: то ли окаменел, то ли добровольно лег в гроб, то ли уплыл в неизвестные дали.

События же, описанные в фольклоре, относят примерно к X–XI веку. Временная пропасть слишком большая, поэтому с уверенностью нельзя сказать, существовал ли Илья Муромец на самом деле или какая реальная фигура стоит за этим собирательным образом.

Памятник Илье Муромцу в Муроме Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Ближе всего к богатырю оказалась фигура святого Илии Муромского (Печерского), поэтому чаще всего его считают прототипом Ильи Муромца. Родом из Мурома, он был монахом Киево-Печерского монастыря. Ходило множество легенд про его физическую силу и то, как он одним сапогом отбился от врагов, напавших на монастырь. До того как стать иноком, он, возможно, служил на военной службе у киевского князя.

Самое раннее письменное свидетельство о таком монахе датируется 1638 годом, а в 1643-м его причислили к лику святых (наряду с некоторыми другими киево-печерскими монахами).

В пещерах Киево-Печерской лавры находятся мощи Илии Печерского. Особо примечательна сохранившаяся правая кисть, сложенная как для молитвы: указательный и средний пальцы выпрямлены и сложены вместе, а безымянный и мизинец согнуты. Такое двуперстие было принято до церковных реформ XVII века.

Мощи преподобного Илии Печерского в Киево-Печерской лавре (CC BY-SA 3.0) (CC BY-SA 3.0)

В советское время провели экспертизу останков и установили, что мощи принадлежат мужчине крепкого телосложения ростом около 177 см, что для XII века считалось значением выше среднего. Установлен был и примерный возраст кончины – 40–45 лет. Также в кисти нашли ранение от копья, что подтверждало теорию о военном прошлом монаха.

Поэтому святой считается покровителем разных видов войск и на многих иконах и скульптурах изображен с мечом или с копьем и на коне.

Иконы, посвященные Илье Муромцу. Конец XIX века Общественное достояние Общественное достояние

Но самое интересное, что советские эксперты выявили дефекты позвоночника, которые могли свидетельствовать о перенесенном в молодости заболевании опорно-двигательного аппарата. Так что, возможно, святой Илья, как и его былинное альтер эго, был недвижим в юности, а потом исцелился и стал сильным.

Впрочем, в православном сознании с фольклорным Ильей Муромцем часто путали библейского пророка Илью. И если гремел гром и сверкали молнии, на Руси верили, что это Илья скачет по небу на своей колеснице.

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