Когда на Руси увлеклись знаками Зодиака

Наши предки всегда обожали самые разные народные приметы, поэтому и астрология с ее предсказаниями и советами по благоприятным дням пришлась по вкусу и глубоко внедрилась в народную (и даже придворную) жизнь.

С древних времен люди пытались постичь природу и движение небесных светил. Еще в Древнем Вавилоне придумали, что небесный круг делится на 12 долей, каждой из которых соответствует свой знак Зодиака. За год Солнце по очереди проходит через них, и каждый из этих периодов люди наделяли символическим значением.

Древняя Русь познакомилась с астрологией через Византию, чьи посланники впервые рассказали, что есть некие «добрые» и «злые» дни, в основном это касалось ведения домашнего хозяйства и быта. «Изборник Святослава 1073 года» – первый документ на Руси среди сохранившихся до нашей дней, где содержится информация о знаках Зодиака и их изображения.

«Изборник Святослава 1073 года» Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

По сути это энциклопедия XI века, которая рассказывает о христианстве, нравственности, математике и естествознании. В частности, в «Изборнике» опубликован перевод текста Иоанна Дамаскина о календарных системах, и в качестве иллюстраций по полям изображены знаки Зодиака.

Знаки Зодиака из «Изборника Святослава» Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Христианская церковь официально выступала против астрологии. Библейскому учению противоречил принцип того, что судьбу можно предугадать – ведь ее ведает лишь Господь. Не благоволила церковь и прочим суевериям и описаниям характеров.

Однако вместе с тем как Русь сближалась с Европой, где астрология и знаки Зодиака были уже популярны, учения о них проникали все глубже. Особенно это отразилось в книгах. Так, в 1494 году была напечатана русская версия известной греческой «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова. Эта книга – одно из первых христианских описаний мира, в которой в том числе содержалось и изложение представлений об устройстве небесных светил и зодиакального круга.

«Христианская топография» Козьмы Индикоплова Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Во второй половине XVII века под влиянием Европы начала формироваться придворная культура. Астрология и гороскопы с предсказаниями проникали глубже на все уровни русской жизни, ими интересовался даже царь Алексей Михайлович. Солнце и знаки Зодиака украсили плафон его Коломенского дворца в Москве, построенного в XVII веке. Сам дворец не сохранился, но изображение плафона было опубликовано в 1881 году в атласе «Русские народные картинки», изданном Дмитрием Ровинским.

Солнце и знаки Зодиака из атласа «Русские народные картинки» Александра Гузева; Ровинский Д. А. Русские народные картинки/Издание Р. Голике, 1900 Александра Гузева; Ровинский Д. А. Русские народные картинки/Издание Р. Голике, 1900

Сохранилось также описание плафона, и в 2011 году в воссозданном Коломенском дворце появилась реплика росписи.

Росписи во дворце Алексея Михайловича Музей-заповедник «Коломенское» Музей-заповедник «Коломенское»

Хоть астрология и знаки Зодиака противоречили позиции православной церкви, постепенно они проникли даже в «Месяцеслов», своеобразный календарь, где были указаны церковные и народные праздники, а также традиции и приметы, связанные с природой и бытом. Вот, например, страничка о знаке Весы в «Месяцеслове» XVII века.

«Месяцеслов» XVII века Государственный исторический музей Государственный исторический музей

При Петре I интерес к астрологии только усилился. Его сподвижник граф Яков Брюс составил знаменитый «Брюсов календарь», который был рассчитан на 200 лет вперед. Там была информация о церковных и гражданских праздниках, а также самые разные сведения, включая астрологические и сельскохозяйственные факты. Читали этот календарь сельские священники, мелкие помещики, ремесленники и купцы – и именно там черпали советы о том, когда лучше стричься и заниматься торговлей в зависимости от фаз Луны. Были в календаре и предсказания судьбы, и описания характеров знаков Зодиака.

Страничка из «Брюсова календаря» Государственный исторический музей Государственный исторический музей

«Для любопытства и увеселения общества» в XVIII веке были опубликованы книги под названиями «Планетник» и «Зодиачник». В них не было иллюстраций, но содержались подробные описания о характерах людей, родившихся под покровительством той или иной планеты, а также характеристики знаков Зодиака, причем даже внешние.

Вот, например, что написано про Стрельцов: «Кто под этим знаком родится, тот будет красноречив, будет иметь широкое лицо и черные очи, сажень в плечах, волосы на голове прямые, родимое пятно имеется у него на груди или на лбу, справедлив он и обладает веселым нравом». Про Овнов сказано, что они «добрые и дружелюбные» по характеру, Львы «смелы и неукротимы», а вот Козероги, например, «много обещают, но мало дают». В целом это похоже и на современные описания знаков.

Проникли зодиакальные символы и в народные промыслы. Взгляните на внутреннюю сторону крышки сундука «Времена года», изготовленного на Русском Севере в конце XVIII – начале XIX века. Помимо лубочных изображений времен года на нем также есть картинки знаков Зодиака, символизирующих стихии. Снизу Стрелец – огонь, справа Козерог – земля, сверху Близнецы – воздух, а слева Скорпион – вода (очевидно, что русский художник, никогда не видевший скорпиона вживую, изобразил его неведомым животным с раздвоенным хвостом).

Сундук «Времена года» Александра Гузева; Государственный исторический музей Александра Гузева; Государственный исторический музей

Знаки Зодиака активно проникали в интерьер разных сословий: изготавливали пресс-папье в форме раков, вазы с рыбами, а статуэтки со львами делали еще в XVIII веке в Гжели. Появлялись символы и на печных живописных изразцах. Вот, например, два московских глиняных изразца XVIII века с изображением Водолеев. На одном из них написано: «Потеху произвожу».

Изразцы XVIII века с Водолеями Александра Гузева Александра Гузева

Особенно популярны изображения знаков Зодиака были среди старообрядцев, которые не следовали никаким предписаниям официальной церкви. Они издавали иллюстрированные календари-месяцесловы с «Пасхалией», то есть системой календарно-астрономического расчета церковных праздников. Ниже страничка старообрядческого месяцеслова 1836 года со знаком Рыб, которые означают конец зимы.

Старообрядческий месяцеслов 1836 года Александра Гузева Александра Гузева

В 1884 году книгопечатник Иван Сытин начал выпускать календари для народа. Они выходили огромными тиражами, и, по словам издателя, «календарь давал людям наставления на все случаи жизни». Они были ярко оформлены, и в разные годы на обложках появлялась то царская семья, то сценки из русского быта, то исторические картины. В 1915 году обложку календаря украсили изображение астронома с телескопом и зодиакальные знаки.

«Всеобщий русский календарь» на 1915 год Изд. Сытина Изд. Сытина

Не противостояла астрологии и советская власть. Зодиакальный круг изображен, например, на календаре 1919 года.

Советский календарь на 1919 год Издательство Всероссийского Центрального исполнительного комитета Издательство Всероссийского Центрального исполнительного комитета

Появился он и на «Всеобщем настольном календаре» на 1924 год, напечатанном государственным издательством.

«Всеобщий настольный календарь» на 1924 год ГИЗ, 1923 ГИЗ, 1923

Выставка «Под знаком Зодиака. Памятники культуры с древнейших времен до наших дней из собрания Исторического музея» пройдет в Государственном историческом музее с 13 декабря 2023 года до 11 марта 2024 года в Кабинете председателя.

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