Почему в день рождения дергают за уши

Частенько на дне рождения найдется друг или родственник, который в определенный момент попытается потянуть именинника за уши, особенно если празднует ребенок.

Так, мол, несчастному виновнику торжества «помогают вырасти, вытягивая его вверх».

Еще одна версия происхождения этой традиции – языческая. Дохристианские предки, дескать, считали, что в момент рождения младенец переходил из мира мертвых в мир живых. Именно в этот день человек, согласно поверьям, был максимально беззащитен перед потусторонними силами. И лишь дерганье за уши позволяло отогнать от него злых духов и уберечь. Другое дело, что в Древней Руси вряд ли вообще отмечали день рождения. А в более поздней православной традиции внимание уделялось именинам – годовщине крещения, а не дню рождения.

Наконец, традиции приписывают и древнеримское происхождение. При совершении сделки по продаже земли вызывали 12 свидетелей, как взрослых, так и детей, чтобы как можно больше народу разного возраста могли доказать факт события. А чтобы дети запомнили сей важный момент на всю жизнь, их дергали за уши. Как это связано с днем рождения, история умалчивает.

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