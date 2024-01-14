Три языческих праздника, которые до сих пор отмечают в России

Масленичные гулянья, святочные гадания и костры на Ивана Купалу не теряют популярности даже в наше время.

Православная церковь пыталась искоренить и заместить языческие традиции на Руси. Вместо важных для язычников дат назначили христианские праздники. Однако люди вкладывали в новые даты привычные языческие смыслы, и в итоге получился причудливый симбиоз христианских порядков и языческих верований.

Святки

Святки, или праздник Коляды – символа нового года, изначально отмечали 22 декабря. Это день зимнего солнцестояния, который означал смену сезона и наступление зимы. Заменить этот праздник должно было Рождество Христово, которое по юлианскому календарю выпадало на 25 декабря.

Александр Кондратюк/Sputnik Александр Кондратюк/Sputnik

При христианстве Святки начинались в Рождественский Сочельник, 24 декабря, и длились до 6 января, предшествовавшего Крещению. Этот период считался «временем без креста» – самым темным в году. В это время было принято гадать, совершать поминовение предков, проводить обряды с переодеваниями, петь обрядовые песни – колядки.

Масленица

У славян-язычников Масленичная неделя маркировала границу зимы и весны, а в христианстве она обернулась Сырной седмицей. Эта неделя предшествовала Великому посту – длительному периоду воздержания, который оканчивался Пасхой. Вот и даты Масленичной недели тоже привязали к Пасхе.

Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Масленица сопровождалась широкими народными гуляньями. Разнообразные забавы имели древние ритуальные значения. Кулачные бои символизировали борьбу тьмы и света, сжигание соломенного чучела было актом жертвоприношения земле, а блины выпекали в том числе и для умерших родственников.

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Иван Купала

В древности это был праздник летнего солнцестояния, который выпадал на 24 июня. Славяне прославляли расцвет природы и призывали богатый урожай. В христианстве в этот день отмечается рождество Иоанна Крестителя. Есть версии, что «Иван Купала» – калька с имени святого, который при совершении таинства купал – окунал в реку Иордан – Иисуса Христа.

Андрей Александров/Sputnik Андрей Александров/Sputnik

Обряды на Ивана Купалу проводят ночью. Центральное место в них занимают вода и огонь. Обязательным было массовое купание в озерах и реках. На берегах водоемов зажигали «очищающие» костры: молодежь прыгала через огонь. Девушки плели венки и гадали по ним, пуская по воде. В народе говорили, что в ночь на Ивана Купалу единственный раз в году цветет папоротник. Обнаружить цветок считалось большой удачей.

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