Что значит фраза «после дождичка в четверг»?

После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, после второго пришествия, на морковкино заговенье – все эти фразы означают, что вероятность какого-то события стремится к нулю. Но если свистящих раков или второго пришествия действительно никто не видел, то осадки по четвергам все же выпадают. Почему же так говорят?

Выражение связано с противостоянием православия с бытующими в народном сознании языческими традициями. Несмотря на то что Русь крестили еще в 988 году, пережитки языческих обрядов у славян сохранились, например гулянья на Масленицу или праздник Ивана Купалы. Некоторые вещи было не искоренить, но формировать негативное отношение к язычеству христианство пыталось.

Фразеологизм «после дождичка в четверг» отсылает к культу бога грома и молнии Перуна – славянского «коллеги» греческого Зевса, скандинавского Тора, римского Юпитера, кельтского Тараниса. Четверг – четвертый день недели – у этих народов традиционно посвящали богу-громовержцу. Считалось, что если он услышал молитвы изнывающих от засухи, то посылал в четверг на землю дождь.

Max Presnyakov (CC BY-SA) Max Presnyakov (CC BY-SA)

На практике такое «расписание», конечно же, соблюдалось не всегда. Поэтому в христианстве выражение «после дождичка в четверг» означало «ты не дождешься, когда Перун внемлет твоим мольбам»: фраза выражала полное недоверие к язычеству.