8 главных вопросов и ответов о Конституции Российской Федерации

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Узнай Россию

Алексей Дружинин/ТАСС
12 декабря в России отмечают День Конституции: в этот день в 1993 году состоялось всенародное голосование о принятии Основного закона страны.

1. Кто и как писал Конституцию?

Разработкой документа в России занимались с 1990 года как различные инициативные группы, так и коллективы, созданные по решению органов власти.

Текст Конституции 1993 года готовило Конституционное совещание, сформированное по указу президента Бориса Ельцина в мае 1993 года. В его состав вошли порядка 800 человек — представители:

  • федеральных органов государственной власти;
  • органов государственной власти субъектов федерации;
  • местного самоуправления;
  • политических партий, профсоюзных, молодежных, иных общественных организаций, массовых движений и религиозных конфессий;
  • товаропроизводителей и предпринимателей.

Совещание работало над созданием документа на базе двух проектов. Первый подготовила Конституционная комиссия, работавшая в 1990–1993 годах. Некоторые ее члены перешли в состав участников Конституционного совещания. Второй представил президент.

Государственный деятель, политик из команды Ельцина Сергей Шахрай отмечал, что по сути готовили «президентский» проект он и юрист Сергей Алексеев.

Президент РФ Борис Николаевич Ельцин среди депутатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов РФ. 26–29 марта 1993 года

Президент РФ Борис Николаевич Ельцин среди депутатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов РФ. 26–29 марта 1993 года

Александр Макаров/Sputnik

2. Кто принимал Конституцию?

В голосовании приняли участие 58,2 млн человек (54,8% от внесенных в списки для голосования). За принятие Конституции проголосовали 32,9 млн (58,4%). Всего в стране проживали 148,6 млн человек.

Бюллетень для голосования по Конституции РФ

Бюллетень для голосования по Конституции РФ

Общественное достояние

В бюллетене был единственный вопрос: «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?» И две клетки: «Да» и «Нет». Гражданам нужно было зачеркнуть ответ, с которым они не согласны.

3. На каких условиях была принята Конституция?

По президентскому указу Бориса Ельцина Конституция РФ считалась принятой, если ее поддержали более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Всенародное голосование признавалось несостоявшимся, если бы в нем приняли участие менее 50% зарегистрированных избирателей.

Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Депутат Государственной думы ФС РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Депутат Государственной думы ФС РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Владимир Вяткин/Sputnik

Необходимое количество голосов в поддержку нового Основного закона страны собрали, и Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года.

4. Когда граждане смогли впервые ознакомиться с текстом новой Конституции?

Ельцин подписал проект Конституции 8 ноября 1993 года в 15.15 и передал его в Центральную избирательную комиссию.

Проект Конституции Российской Федерации

Проект Конституции Российской Федерации

Архив президента Российской Федерации

10 ноября 1993 года текст опубликовали в «Российской газете» – официальном печатном органе российского правительства. У народа был месяц на его изучение.

5. Что было Основным законом страны до принятия Конституции в 1993 году?

До 25 декабря 1993 года в Российской Федерации действовала Конституция РСФСР, принятая 12 апреля 1978 года. После провозглашения государственного суверенитета России 12 июня 1990 года в нее активно вносили поправки. С ноября 1991 года по декабрь 1992 года их было более 400.

В 1990–1993 годы, согласно актуальной на тот момент Конституции, высшим государственным органом власти в России был Съезд народных депутатов. Верховный Совет Российской Федерации, состоящий из двух палат, Совета Республики и Совета Национальностей, был его законодательным, распорядительным и контрольным органом. Президент Борис Ельцин стремился проводить собственную независимую политику. Но для этого нужно было закрепить полномочия президента в Основном законе страны.

Осенью 1993 года противостояние, которое вошло в историю как конституционный кризис, достигло кульминации.

После штурма правительственных войск горит российский парламент. Конституционный кризис 1993 года

После штурма правительственных войск горит российский парламент. Конституционный кризис 1993 года

Владимир Вяткин/Sputnik

21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ №1400 «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы». Указ лишал Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации законодательной, распорядительной и контрольной функций, а также прекращал полномочия народных депутатов. В октябре 1993 года бывшие органы законодательной власти разогнали с помощью оружия и бронетехники.

Органами законодательной власти в России стали Государственная дума и Совет Федерации. Выборы депутатов обеих палат Федерального собрания прошли 11–12 декабря 1993 года – одновременно с проведением Дня всенародного голосования по Конституции.

6. Когда День Конституции стал праздничным?

19 сентября 1994 года день принятия Конституции объявили государственным праздником.

В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. В 2005 году он стал обычным рабочим, но его объявили памятной датой.

7 мая 2012 г. Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина

7 мая 2012 г. Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина

Владимир Родионов/Sputnik

7. Сколько в России было конституций?

Первую советскую Конституцию принял V Всероссийский съезд Советов 10 июля 1918 года.

30 декабря 1922 года представители Российской Советской Республики, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской федерации подписали Декларацию об образовании СССР. Конституцию нового государства утвердили 31 января 1924 года.

Далее в России было два уровня конституций: Советского Союза и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в составе СССР.

В СССР конституций было три: в 1936 году приняли вторую, «сталинскую», в 1977 году – третью, «брежневскую».

В РСФСР конституций было четыре. Их принимали в 1918, 1925, 1937 и 1978 годах.

8. Сколько в России сегодня конституций?

Собственные конституции есть у российских республик. Таким образом, помимо Конституции РФ, которая обладает высшей юридической силой и верховенством на территории страны, в России действуют еще более 20 конституций республик. Но все они соответствуют федеральной.

Другие субъекты Российской Федерации – края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа – имеют уставы.

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