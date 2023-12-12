8 главных вопросов и ответов о Конституции Российской Федерации

12 декабря в России отмечают День Конституции: в этот день в 1993 году состоялось всенародное голосование о принятии Основного закона страны.

1. Кто и как писал Конституцию?

Разработкой документа в России занимались с 1990 года как различные инициативные группы, так и коллективы, созданные по решению органов власти.

Текст Конституции 1993 года готовило Конституционное совещание, сформированное по указу президента Бориса Ельцина в мае 1993 года. В его состав вошли порядка 800 человек — представители:

федеральных органов государственной власти;

органов государственной власти субъектов федерации;

местного самоуправления;

политических партий, профсоюзных, молодежных, иных общественных организаций, массовых движений и религиозных конфессий;

товаропроизводителей и предпринимателей.

Совещание работало над созданием документа на базе двух проектов. Первый подготовила Конституционная комиссия, работавшая в 1990–1993 годах. Некоторые ее члены перешли в состав участников Конституционного совещания. Второй представил президент.

Государственный деятель, политик из команды Ельцина Сергей Шахрай отмечал, что по сути готовили «президентский» проект он и юрист Сергей Алексеев.

Президент РФ Борис Николаевич Ельцин среди депутатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов РФ. 26–29 марта 1993 года Александр Макаров/Sputnik Александр Макаров/Sputnik

2. Кто принимал Конституцию?

В голосовании приняли участие 58,2 млн человек (54,8% от внесенных в списки для голосования). За принятие Конституции проголосовали 32,9 млн (58,4%). Всего в стране проживали 148,6 млн человек.

Бюллетень для голосования по Конституции РФ Общественное достояние Общественное достояние

В бюллетене был единственный вопрос: «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?» И две клетки: «Да» и «Нет». Гражданам нужно было зачеркнуть ответ, с которым они не согласны.

3. На каких условиях была принята Конституция?

По президентскому указу Бориса Ельцина Конституция РФ считалась принятой, если ее поддержали более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Всенародное голосование признавалось несостоявшимся, если бы в нем приняли участие менее 50% зарегистрированных избирателей.

Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Депутат Государственной думы ФС РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Необходимое количество голосов в поддержку нового Основного закона страны собрали, и Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года.

4. Когда граждане смогли впервые ознакомиться с текстом новой Конституции?

Ельцин подписал проект Конституции 8 ноября 1993 года в 15.15 и передал его в Центральную избирательную комиссию.

Проект Конституции Российской Федерации Архив президента Российской Федерации Архив президента Российской Федерации

10 ноября 1993 года текст опубликовали в «Российской газете» – официальном печатном органе российского правительства. У народа был месяц на его изучение.

5. Что было Основным законом страны до принятия Конституции в 1993 году?

До 25 декабря 1993 года в Российской Федерации действовала Конституция РСФСР, принятая 12 апреля 1978 года. После провозглашения государственного суверенитета России 12 июня 1990 года в нее активно вносили поправки. С ноября 1991 года по декабрь 1992 года их было более 400.

В 1990–1993 годы, согласно актуальной на тот момент Конституции, высшим государственным органом власти в России был Съезд народных депутатов. Верховный Совет Российской Федерации, состоящий из двух палат, Совета Республики и Совета Национальностей, был его законодательным, распорядительным и контрольным органом. Президент Борис Ельцин стремился проводить собственную независимую политику. Но для этого нужно было закрепить полномочия президента в Основном законе страны.

Осенью 1993 года противостояние, которое вошло в историю как конституционный кризис, достигло кульминации.

После штурма правительственных войск горит российский парламент. Конституционный кризис 1993 года Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ №1400 «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной реформы». Указ лишал Съезд народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации законодательной, распорядительной и контрольной функций, а также прекращал полномочия народных депутатов. В октябре 1993 года бывшие органы законодательной власти разогнали с помощью оружия и бронетехники.

Органами законодательной власти в России стали Государственная дума и Совет Федерации. Выборы депутатов обеих палат Федерального собрания прошли 11–12 декабря 1993 года – одновременно с проведением Дня всенародного голосования по Конституции.

6. Когда День Конституции стал праздничным?

19 сентября 1994 года день принятия Конституции объявили государственным праздником.

В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. В 2005 году он стал обычным рабочим, но его объявили памятной датой.

7 мая 2012 г. Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

7. Сколько в России было конституций?

Первую советскую Конституцию принял V Всероссийский съезд Советов 10 июля 1918 года.

30 декабря 1922 года представители Российской Советской Республики, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской федерации подписали Декларацию об образовании СССР. Конституцию нового государства утвердили 31 января 1924 года.

Далее в России было два уровня конституций: Советского Союза и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в составе СССР.

В СССР конституций было три: в 1936 году приняли вторую, «сталинскую», в 1977 году – третью, «брежневскую».

В РСФСР конституций было четыре. Их принимали в 1918, 1925, 1937 и 1978 годах.

8. Сколько в России сегодня конституций?

Собственные конституции есть у российских республик. Таким образом, помимо Конституции РФ, которая обладает высшей юридической силой и верховенством на территории страны, в России действуют еще более 20 конституций республик. Но все они соответствуют федеральной.

Другие субъекты Российской Федерации – края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа – имеют уставы.

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