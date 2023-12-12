Как темнокожий авиатор Марсель Пла русские самолеты спасал

После приземления в корпусе четырехмоторного бомбардировщика «Илья Муромец-10» нашли больше 70 пробоин и следов попаданий, в том числе по двигателям. Посадить подбитую машину и выжить экипажу удалось, потому что прямо во время полета двигатели чинил темнокожий парижанин Марсель Пла. Он делал это прямо на крыле под огнем зенитных орудий и вражеских самолетов.

Произошел этот случай в апреле 1916 года на фронтах Первой мировой – русская авиация атаковала занятую немцами станцию Даудзевас в Латвии, защищенную зенитками противника. Как пишут Геннадий Катышев и Вадим Михеев, немцы встретили русский самолет ураганным огнем. Как только биплан получил первые повреждения, Марсель, который числился в экипаже младшим мотористом, полез на крыло – копаться в двигателях, чтобы хотя бы немного продолжить их работу. Но тут ранение получил командир экипажа, и самолет вошел в пике.

Приземление «Ильи Муромца» Public domain Public domain

Второму пилоту удалось перехватить управление и вывести самолет на курс домой. Все члены экипажа думали, что Марсель погиб, сорвавшись с крыла. И тут он с шумом рухнул из верхнего люка.

«Ты должен был лететь к земле самостоятельно!» – пошутил кто-то. Оказалось, Марсель предусмотрительно привязал себя ремнем к стойке крыла и во время падения фактически болтался в воздухе. Самолет удалось довести до домашнего аэродрома, хотя у него было сломано крыло, державшееся только за счет подъемной силы в полете. При посадке «Илья Муромец» наполовину развалился.

Как Пла попал в Россию?

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«Марсель Пла – французский гражданин. Девять лет назад его мать была привезена богатыми людьми в Россию в качестве няньки, и с ней курчавый и бойкий подросток», – писал о Марселе журнал «Огонек» в 1916 году. «Холодная Россия стала второй родиной черному Пла. Теперь он женат на русской, имеет ребенка. Когда началась война, он, как французский подданный, должен был вернуться в ряды Жоффра (Жозеф Жоффр, 1852–1931, маршал Франции. – Прим. ред.), но остался, вступив в качестве добровольца в русскую армию, сначала в качестве шофера, потом моториста на воздушном корабле», – сообщал «Огонек».

Из документов известно, что Марсель Пла родился в 1890 году в Париже, то есть не был «чернокожим рабом». В Россию он попал в возрасте 17 лет и хорошо говорил по-русски. Биография у Марселя была трудовая – он работал в Риге механиком автомобильного цеха, а когда Русско-Балтийский вагонный завод в 1915 году эвакуировали в Петроград, стал собирать авиационные двигатели и аэропланы. В сентябре 1915 года его как одного из лучших мотористов перевели в действующие военно-воздушные силы младшим мотористом.

С конца 1915 года он служил на самолете «Илья Муромец-10», где получил два Георгиевских креста. Второй подвиг, за который он получил «Георгия» 3-й степени и повышение до старшего унтер-офицера, мы описали в начале статьи. Первый подвиг состоялся месяцем раньше.

Марсель охоч поговорить

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«За то, что 26 марта 1916 года, во время полета на воздушном корабле “Илья Муромец-№10”, когда лопнувшим гибким валом счетчика была разрезана трубка, соединяющая водяную помпу с водяной трубой, и вода широкой струей начала выливаться через отверстие в трубке, что грозило гибелью для мотора, зажал отверстие руками и прекратил дальнейшее вытекание воды, просидев на крыле 1 час 10 минут, чем и дал возможность вернуться домой и сесть на аэродром» – так записано в орденской характеристике.

В ноябре 1916 года Марсель Пла отличился во время боевого вылета уже другого «Ильи Муромца» – как пулеметчик. Он сам попросился на это опасное и ответственное место, а затем передал конструктору самолета Игорю Сикорскому просьбу сделать сиденье пулеметчика складным, чтобы оно не мешало при стрельбе. Его советы учли при дальнейших доработках.

К осени 1916 года Марсель стал медиаперсоной: «Искрятся черным-черные глаза, сверкают зубы и лоснится широкий негритянский нос. Только как же – на голове русская солдатская фуражка, на ногах брезентовые голенища, и такое отчетливое “здравия желаим”. Всякий к нему с вопросом: “Как ты сюда попал?” Марсель охоч поговорить. Русским языком он владеет отлично, только окончания заглатывает. Любит щегольнуть солдатскими словечками, забористыми, как стручковый перец», – не без восхищения описывает его дореволюционный журналист «Огонька».

Демобилизован из русской армии Марсель был уже после революции, в начале 1918 года, и уехал на родину, где продолжил служить в рядах французской армии. После войны жил в Париже, где работал по главной специальности – автомехаником. Что стало с его женой и ребенком, о которых говорилось в статье «Огонька», мы не знаем. В сети есть информация, что во Франции Пла не женился и у него не было детей.