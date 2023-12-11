Как Пушкин, Толстой и Достоевский относились к царям

В XIX веке российские императоры знали и читали всех больших отечественных писателей, рефлексировали над их произведениями, наказывали и миловали их. А что же сами писатели думали про своих «властелинов»?

1. Александр Пушкин – от ненависти до любви

Орест Кипренский. Портрет Александра Сергеевича Пушкина Третьяковская галерея Третьяковская галерея

У главного русского поэта были особенные отношения с властями. В 1834 году Пушкин написал: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого я не желаю; от добра добра не ищут».

Давайте расшифруем. «Первый» – это Павел I, он видел Пушкина совсем младенцем. Поэт родился в 1799-м, а уже в 1801-м Павла убили. При этом Пушкин в своей оде «Вольность» намекает, что убийство произошло с молчаливого согласия сына и наследника – Александра I.

Владимир Боровиковский. Портрет Павла I Новгородский государственный музей-заповедник Новгородский государственный музей-заповедник

«Второй» царь – это как раз Александр. С ним у юного и горячего Пушкина совсем не заладились отношения. За вольнодумные стихи император сослал поэта в южную ссылку, а потом запер в ссылке в фамильном имении Михайловское. Впрочем, именно это спасло Пушкина от участия в восстании декабристов, многие из которых были его друзьями и многие в итоге поехали на каторгу в Сибирь. Им поэт бесконечно сочувствовал и писал обнадеживающие стихи:

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут – и свобода

Вас примет радостно у входа.

Джордж Доу. Портрет Александра I Русский музей Русский музей

В «Евгении Онегине» Пушкин очень резко проходится по Александру, называя его «властитель слабый и лукавый» и «плешивый щеголь». А победу Александра над Наполеоном Пушкин считает «нечаянной» славой. Поведение русского императора в той войне и его трусость поэт не раз высмеивал в эпиграммах.

«Третий» царь, которого видел Пушкин, был Николай I. Считалось, что император – малообразованный солдафон, однако Пушкина он высоко ценил и держал его поближе к себе. Николай по сути был личным цензором поэта и сам читал все его произведения перед печатью. Кроме того, император сделал Пушкина придворным историографом, допустил к архивам и разрешил работать над историей пугачевского бунта и другими интересовавшими его темами.

Франц Крюгер. Портрет Николая I Эрмитаж Эрмитаж

Николай произвел поэта в низшее придворное звание «камер-пажа», как называл это сам Пушкин (на самом деле камер-юнкера), которое уже известный 34-летний Пушкин воспринимал как унижение, но оно даровало ему жалованье и самые разные привилегии. Были и пикантные моменты в отношениях поэта и царя – ходили слухи, что Николай был неравнодушен к жене Пушкина, и тот ужасно ревновал.

Особое отношение у поэта было к Петру I, которому он посвятил поэму «Медный всадник», где одновременно и восхищался могуществом и величием Петра, и предъявлял претензию за то, как жестко он правил своим народом.

Кроме того, Пушкин был правнуком Абрама Ганнибала, эфиопа, которого Петр взял к себе на службу и у кого был крестным отцом (и дал ему свое отчество). Об этом Пушкин написал неоконченную повесть «Арап Петра Великого».

О царской власти Пушкин много думал и переосмыслял ее в произведениях. В трагедии «Борис Годунов», например. В повести же «Капитанская дочка» Пушкин обращается к фигуре Екатерины II, показывая ее великодушной и мудрой императрицей.

2. Лев Толстой: все правители «глупые и развратные»

Лев Толстой «Шерер, Набгольц и Кº»/Государственный музей Л. Н. Толстого «Шерер, Набгольц и Кº»/Государственный музей Л. Н. Толстого

Немало внимания Лев Толстой уделяет Александру I в романе «Война и мир». Он создает образ простого человека с самыми разными качествами, в том числе мелочностью и гордыней. Да еще впечатлительного: Толстой красочно изображает, как императору становится дурно при виде раненых.

Есть ощущение, что фигура Наполеона Толстому гораздо более симпатична и Александра – «освободителя Европы» он не считает на самом деле великим вершителем судеб. При этом писатель показывает, с каким пиететом к государю относятся русские люди, как восторгаются одним его присутствием.

Виктор Мурганов в роли Александра I в оскароносном фильме «Война и мир» Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965 Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965

И все же Толстого с некоторыми оговорками можно назвать анархистом. Он не признавал и не боялся никаких авторитетов и прямо обличал российские власти. Государство Толстой считает грабителем, который отбирает у человека, родившегося на своей земле, право этой землей пользоваться.

Вся история Европы, по Толстому – это история глупых и развратных правителей, «убивающих, разоряющих и, главное, развращающих свой народ». Кто бы ни вступал на трон, повторяется одно и то же – смерть и насилие над людьми. По мнению писателя, властвуют всегда именно наиболее «дурные, ничтожные, жестокие и безнравственные люди, и главное, лживые люди». Словно все эти качества – необходимое условие для власти.

Виктор Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В статье «Единое на потребу. О государственной власти» Толстой весьма грубо проходится по русским царям, называя Ивана Грозного «душевно больным», Екатерину II «бесовестко-распутного поведения немкой», а Николая II, например, «малоумным гусарским офицером».

Иоганн Баптист Лампи-ст. Портрет Екатерины II (Копия портрета Александра Рослина) Музей истории искусств, Вена Музей истории искусств, Вена

Александра III, который, кстати, очень ценил талант Толстого, писатель называет «глупым, грубым и невежественным». При этом любимая тетя писателя Александра, например, была фрейлиной императрицы Марии Федоровны, жены Александра III.

Н. Ф. Яш. Портрет императора Николая II Общественное достояние Общественное достояние

Влиятельная родственница поспособствовала тому, чтобы Льва Толстого не наказали за крамольную повесть «Крейцерова соната». Произведение просто запретили, а писателя император не тронул.

3. Федор Достоевский – убежденный монархист

Василий Перов. Портрет Федора Михайловича Достоевского Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Отношения Достоевского с властями складывались самым драматичным образом. В молодости под влиянием критика Виссариона Белинского Достоевский попал в революционно настроенный кружок петрашевцев и на одном из собраний читал запрещенное «Письмо Белинского Гоголю», где тот в самых мрачных красках описывал жизнь в России.

В 1849 году его арестовали за это в числе других петрашевцев. После восьми месяцев в тюрьме писателя приговорили к смертной казни. Уже на эшафоте Достоевскому и другим петрашевцам объявили, что император Николай I помиловал их и заменил наказание на восемь лет сибирской каторги. Один из приговоренных сошел с ума от такой инсценировки казни, да и психическое здоровье самого Достоевского было нарушено.

Егор Ботман. Портрет Николая I Эрмитаж Эрмитаж

Из-за всех этих событий у писателя произошла переоценка ценностей. Он примкнул к почвенникам, уверовал в «русскую самобытность» и важность русской идеи, а также стал убежденным монархистом. Вредоносность революционных идей и революционно настроенной молодежи он красочно описал в романе «Бесы».

Были у Достоевского и прямые контакты с царской семьей. Александр II, который официально объявил о прощении петрашевцев, много лет позже пригласил писателя провести беседу с его сыновьями Сергеем и Павлом. С самим императором Достоевский не виделся, но трижды обедал с великими князьями, излагая им свое видение будущего России. Говорил в том числе и на политические темы.

Николай Лавров. Портрет Александра II Русский музей Русский музей

Писателю очень нравилась фигура наследника престола – будущего Александра III, да и тот высоко ценил Достоевского и особенно его роман «Бесы». В 1880 году будущий император принял писателя у себя во дворце.

Дочь Достоевского Любовь так вспоминала это событие: «Очень характерно, что Достоевский, пылкий монархист в тот период жизни, не хотел подчиняться этикету двора <...>. Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моем отце с уважением и симпатией».

Смерть Достоевского Александр назвал «большой потерей», а уже через месяц террористы, которыми был так озабочен писатель, убили его отца, императора Александра II, и он вступил на трон.

Иван Крамской. Портрет Александра III Русский музей Русский музей

Достоевский также вынашивал замысел поэмы «Император», в которой главным героем должен был стать Иван VI, «младенец-император», свергнутый дочерью Петра I Елизаветой и заточенный на 20 лет в темницу (после чего был убит).

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