Как живет самый высокий человек России

В метро ему приходится нагибаться, а в самолете его иногда бесплатно пересаживают в бизнес-класс. Найти подходящую одежду, как вы понимаете, тоже тяжеловато.

Сергей Ильин ростом 224 см внесен в «Книгу рекордов России» как самый высокий человек в нашей стране. А еще он человек с самым большим размахом рук и самым большим размером ноги.

Несмотря на незаурядные размеры, Сергей живет обычной жизнью: работа, домашние дела, встречи с друзьями.

Баскетбольная жизнь

@sergey225 @sergey225

Сергей Ильин родился в небольшом городе Вязьме Смоленской области в 1987 году. Мама ростом 170 см, отец – 185 см. С 9-го класса Сергей резко стал прибавлять в росте – по 10 см в год. Когда молодой человек достиг 219 см, в его мозге нашли доброкачественную опухоль размером с грецкий орех. Она давила на гипофиз, который выделял еще больше гормона роста. После ее удаления юноша успел вырасти еще на несколько сантиметров, а затем перестал расти.

@sergey225 @sergey225

Максимальный рост Сергея достигал 225 см, но с возрастом он, как и все люди, стал немного ниже. «Когда замеряли для “Книги рекордов России”, стоя было 223 см, а лежа – 227 см, – рассказал Сергей. – В итоге взяли цифру 224 см. Когда замеряли мой рост в Италии много лет назад, было вообще 227 см, смотря как измерять».

@sergey225 @sergey225

В юности он нашел себя в баскетболе сначала в сборной Вязьмы, а затем и в московском клубе «Динамо». На протяжении спортивной карьеры Сергей выступал за баскетбольные клубы России, Кыргызстана, Казахстана, Турции, стал мастером спорта, выучил несколько иностранных языков. В 29 лет с большим спортом пришлось попрощаться из-за травмы ноги. Тогда он решил вернуться в Москву.

Кардинальное решение проблем с одеждой

Несколько лет Сергей руководил Центром физической культуры и спорта в Москве, потом занимался поставками кофе, а сейчас у Сергея обычная работа в офисе и с разъездами. А еще он открыл свое небольшое дело – помогает шить одежду на заказ для высоких людей. Первым предметом стали носки с фирменной надписью «225».

Евгений Разумный/Ведомости/TASS Евгений Разумный/Ведомости/TASS

«Нужно платье или пальто, я нахожу мастеров, которые отшивают одежду, – говорит он. – Получается по стоимости не намного дороже, чем в магазине, только все по индивидуальным меркам». Все мастера шьют в России.

Вообще одежда – это единственное, что доставляло хлопоты, говорит он. «Не везде найдешь одежду размера 3XL-T, нужно либо искать в интернет-магазинах, либо делать самому, что нравится. Я за трендами не гонюсь, мне лишь бы комфортно было. И себе шью на заказ, и другим тоже».

Живет Сергей в квартире в Подмосковье. Мебель обычная, ничего под себя он не переделывал. Разве что помещение выбирал с высокими потолками – 3,1 метра.

«Я вообще непривередливый», – говорит Сергей.

Евгений Разумный/Ведомости/TASS Евгений Разумный/Ведомости/TASS

По Москве он передвигается либо на общественном транспорте, либо на автомобиле, причем водить стал совсем недавно. Да, приходится иногда в вагоне метро наклонять голову, но это не так страшно.

«Человек ко всему привыкает, – считает Сергей, – в самолете, например, выбираю места у аварийного выхода, а еще иногда меня пересаживают в бизнес-класс, где больше места. В поезде тоже как-то адаптируюсь, для меня это не проблема».

В 2019 году Сергей узнал, что его друга Павла Подкользина, баскетболиста из Новосибирска, внесли в «Книгу рекордов России» как самого высокого человека страны. Тогда он написал в редакцию, его позвали на встречу и зафиксировали сразу три рекорда: самый высокий рост (224 см), самый большой размах рук (228 см) и самый большой размер ноги (34,5 см левая, 35,2 см правая, то есть 55–56-й размер обуви).

Самый высоким человеком в мире признан, согласно «Книге рекордов Гиннесса», фермер из Турции Султан Кёсен ростом 251 см. Однажды Сергей виделся с ним на съемках. И впервые почувствовал, каково это, когда кто-то выше тебя на голову!

Сергей Виноградов/TASS Сергей Виноградов/TASS