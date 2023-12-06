5 фактов об императрице Елизавете Петровне

Дочери первого императора удалось в течение 20 лет управлять страной в один из сложнейших периодов ее истории. Но здесь мы расскажем прежде всего о ее человеческих качествах.

6 декабря 1741 года Елизавета во главе гренадеров Преображенского полка отправилась в Зимний дворец. Выйдя из саней на Адмиралтейской площади, она с трудом шла по глубокому снегу. Тогда гвардейцы подхватили царевну на плечи и внесли во дворец. Так началось ее правление...

1. Как и Петр, Елизавета стремилась быть европейским человеком

Портрет Елизаветы Петровны ребенком, 1712–1713 гг. Иван Никитин Иван Никитин

«Царевна Елизобет Петровна больше говорит по-немецки, нежели по-русски», – так писала сестра Петра Великого и тетя Елизаветы Наталья Алексеевна в 1713 году. Маленькая Елизавета, которая взяла немецкую азбуку в три года, к четырем обращалась на немецком к родным, гостям, слугам. К двенадцати годам она хорошо знала французский язык, а к шестнадцати говорила на нем как на родном – как и ее отец, Елизавета была очень восприимчива ко всему иностранному и хотела сама общаться с иноземными послами и гостями.

Как и отец, Елизавета Петровна уделила огромное внимание развитию образования в России. Именно при ней обновили устав и штаты Академии наук, открыли Московский университет (1755) и Императорскую Академию художеств (1757). Полноценную реформу системы российского образования, доклад о которой уже был готов и обсуждался высшими сановниками и императрицей, прервала только смерть Елизаветы Петровны в 1761 году.

2. У нее порой были «народные» манеры

Елизавета Петровна и Анна Петровна, 1717 Луи Каравак Луи Каравак

В 1730 году Елизавета, которой тогда был 21 год, должна была, согласно завещанию своей матери, унаследовать престол после смерти Петра II. Но престол захватила Анна Иоанновна, ее двоюродная сестра. Елизавета с начала 1730-х годов переехала в Москву, где жила в царском селе Покровское-Рубцово – возле нынешней станции метро «Электрозаводская», на берегу реки Яузы. Там до сих пор стоит восстановленный по ее приказу в 1733-м деревянный дворец. Пока Елизавета проводила тут время, она много общалась с дворцовыми крестьянами, даже водила с ними хороводы и пела песни.

Загородный дворец Елизаветы Петровны в Покровском-Рубцове, Москва Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0) Sergey Ashmarin (CC BY-SA 3.0)

В Москве она также пристрастилась к старой привычке московских царевен – чесанию пяток на ночь. Уже будучи императрицей, она по-прежнему любила, чтобы знатные дамы петербургской элиты на ночь чесали ей пятки.

Кроме того, по воспоминаниям современников, Елизавета Петровна была сентиментальна и набожна, но в то же время подвержена вспышкам гнева. Историк Казимир Валишевский передает такую легенду: «Однажды Лопухина (Наталья Федоровна Лопухина, 1699–1763, статс-дама императрицы. – Авт.), славившаяся своею красотой и потому возбуждавшая ревность государыни, вздумала, по легкомыслию ли или в виде бравады, явиться с розой в волосах, тогда как государыня имела такую же розу в прическе. В разгаре бала Елизавета заставила виновную стать на колени, велела подать ножницы, срезала преступную розу вместе с прядью волос, к которой она была прикреплена, и, закатив виновнице две добрые пощечины, продолжала танцевать. Когда ей сказали, что несчастная Лопухина лишилась чувств, она пожала плечами: “Ништо ей дуре!”».

3. Елизавета, возможно, давала обет, что при ней не будут казнить

Елизавета Петровна в мундире Преображенского полка Георг Кристоф Гроот Георг Кристоф Гроот

Есть легенда, что перед тем, как отправиться в казармы Преображенского полка, Елизавета молилась и дала клятву: если она взойдет на престол, при ней не будет вынесено ни одного смертного приговора. Формально так и было, однако это не значит, что наказания были милосердными. Ту же статс-даму Лопухину в 1743 году за участие в заговоре против императрицы били кнутом, вырвали у нее язык и сослали в Сибирь.

Кроме того, именно при Елизавете восстановили трудовой лагерь при бухте Рогервик, куда ссылали тех, кто по закону должен был быть приговорен к смерти. Там, трудясь в нечеловеческих условиях, большинство каторжников умирали всего за несколько месяцев.

4. Она обожала наряжать и наряжаться

Коронационное платье Елизаветы Петровны Public domain Public domain

Елизавета Петровна была, как и ее отец, законодательницей мод. Она строго следила за тем, чтобы на официальных балах при дворе знатные дамы появлялись каждый раз в новых платьях, что вгоняло двор в огромные расходы. Но государыня была непреклонна. Она сама держала в гардеробной, по разным оценкам, от 8 тыс. до 15 тыс. платьев, и эта гардеробная занимала целый огромный зал в Зимнем дворце. После смерти императрицы все эти платья передали в дар в монастыри и церкви.

Карета. Подарена императрице Елизавете Петровне прусским королем Фридрихом II Public domain Public domain

С воцарения Елизаветы и до 1750 года при дворе были приняты «метаморфозы», когда кавалеры являлись в дамских костюмах, а дамы – в мужских. Сама царица принимала образы то голландского матроса, то мушкетера, то казака. Она также придумывала костюмы для труппы своего домашнего театра, которым увлеклась в 1750-е годы. В 1756 году труппа Федора Волкова, который получал театральное образование под контролем Елизаветы Петровны, стала называться первым официальным театром России.

5. Она была набожна и совершала пешие паломничества

Императрица Елизавета Петровна на прогулке в Царском Селе Евгений Лансере Евгений Лансере

Елизавета Петровна отличалась глубокой набожностью. Важно, что она была последней из Романовых, наследовавшей престол по прямой женской линии, символически – последней московской царицей. Елизавета Петровна понимала это. Она считала своим долгом совершать паломничества в древние монастыри вокруг старой столицы – Саввино-Сторожевский, Новоиерусалимский, Троице-Сергиеву Лавру. Казимир Валишевский писал: «Совершая путешествие пешком, она употребляла недели, а иногда и месяцы на то, чтобы пройти шестьдесят верст, отделяющие знаменитую обитель от Москвы. Случалось, что, утомившись, она не могла дойти пешком за три, четыре версты до той остановки, где приказывала строить дома и где отдыхала. Она доезжала тогда до этого дома в экипаже, но на следующий день карета отвозила ее к тому месту, где она прервала свое пешее хождение».

Елизавета Петровна много занималась делами церкви – именно при ней закончили перевод Библии на русский язык, который начали еще при ее отце. «Елизаветинская Библия» 1751 года по настоящее время с незначительными изменениями используется в богослужении Русской православной церкви.