Сколько сидели в тюрьме известные большевики?

Почти все лидеры партии рано начали революционную деятельность – и также рано оказались в местах лишения свободы.

Владимир Ильич Ленин

Лидер партии большевиков сделал первые шаги на революционном поприще еще в Казанском университете, где учился на юриста. В 1887 году всего спустя три месяца после поступления Ленина арестовали на несколько дней за участие в студенческой стачке. Это был его первый арест, закончившийся для него исключением из университета и высылкой из Казани. Позже его простили, и он поступил в Петербургский университет – в столице Ленин по-настоящему втянулся в революционную деятельность.

Члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Общественное достояние Общественное достояние

В Санкт-Петербурге было множество марксистских кружков, и в 1895 году Ленин создал свой – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». За организацию и деятельность союза, он был арестован и провел в тюрьме год и два месяца. По истечении этого срока, его сослали в село Шушенское (Красноярский край, Сибирь) на три года (именно во время этой ссылки Ленин обвенчался с Надеждой Крупской – всю жизнь они прожили вместе). Только в феврале 1900 года, по окончании ссылки, Ленин покинул Шушенское.

Ленин и Крупская в 1895 году. Общественное достояние Общественное достояние

В.И. Ленин среди крестьян с. Шушенское. Василий Басов Василий Басов

На свободе он провел немного времени – уже в июне, в Петербурге, его вновь арестовали на 10 дней. Вскоре он уехал за границу. В 1914 году революционера арестовали в Польше. Спустя месяц его освободили – после этого Ленин никогда не подвергался арестам, так как жил за границей и вернулся в Россию лишь после Февральской революции 1917 года.

Итого, вместе со ссылками: около 4 лет и 3 месяцев заключения.

Иосиф Виссарионович Сталин

Будущий «отец народов» стал участвовать в работе марксистских кружков всего в 15 лет, а уже в 17 стал членом Тифлисской организации Российской социал-демократической рабочей партии (Грузия). Первому аресту он подвергся уже в 22 года в Батуми в 1902 году. Оттуда его перевели в тюрьму в Кутаиси и после отправили в ссылку в Сибирь. Всего после первого ареста Сталин (тогда еще Джугашвили) провел в заключении год и 9 месяцев.

Сталин в Баиловской тюрьме, Баку, Азербайджан, март 1910 года. Общественное достояние Общественное достояние

В следующий раз Сталина арестовали в 1908 году за нападение на арсенал с целью похищения оружия для партии. После заключения в тюрьме в Баку, его выслали в Вологодскую губернию (Север европейской части России), но он бежал 24 июня 1909 года. Вскоре его вновь задержали и отправили заканчивать ссылку. В ней он пробыл до 1911 года, после чего его сослали в Вологду под надзор полиции. В 1912 году Сталин бежал, а в 1913 году его опять выслали под надзор полиции, но в Туруханский край (Сибирь). Позже его вместе с будущим коллегой, революционером Яковом Свердловым, переселили в сибирский поселок Курейка, за полярный круг. Отсюда Сталин сбежать не сумел – и остался в поселке до 1916 года.

И. В. Сталин в Туруханском крае. Ярослав Николаев Ярослав Николаев

Известие о февральской революции Сталин застал в Ачинске – этот город находится приблизительно в 1000 км от Курейки. Сюда Сталина доставили с другими ссыльными для призыва в армию. Но он был негоден к службе и провел в городе остаток срока, после чего вернулся в Петроград в марте 1917 года.

Итого, вместе со ссылками: около 8,5 лет.

Лев Давидович Троцкий

Непосредственный руководитель Октябрьской революции и создатель Красной армии увлекся марксизмом будучи учеником выпускного класса училища. Уже в 1897 году, когда ему было 17 лет, Троцкий (тогда Бронштейн) участвовал в формировании рабочих кружков. В 19 лет Троцкий был арестован первый раз. После почти 2 лет в тюрьме, суд приговорил его к ссылке в Восточную Сибирь на 4 года. Но Лев сумел бежать в августе 1902 года.

Лев Троцкий в тюрьме в Санкт-Петербурге, 1906 год. Общественное достояние Общественное достояние

Троцкий бежал за границу, но в 1905 году он решил вернуться в Российскую империю. Несмотря на конспирацию, его вычислили и арестовали в декабре того же года, приговорив к бессрочной ссылке в Сибирь. В феврале 1907 года он вновь бежал – и началась его вторая эмиграция.

В апреле 1917 года его задержали британские власти в порту Галифакс. Вскоре его освободили, и он приехал в Петроград. В июле его вновь арестовали по подозрению в сотрудничестве с германскими секретными службами – освободился революционер в сентябре.

Казалось бы, с октября 1917 года, Троцкий должен был стать неприкосновенным. Но после смерти Ленина развернулась внутрипартийная борьба, и в схватке со Сталиным Троцкий проиграл. В ноябре 1927 года его исключили из партии, а в январе 1928 сослали в Алма-Ату (Казахстан), откуда Троцкий смог уехать за границу. Там ему пришлось сменить множество мест жительства, и в 1935 году он оказался в Норвегии. В сентябре 1936 года норвежские власти, под давлением СССР, перевели Троцкого под домашний арест. В декабре того же года он получил мексиканскую визу и уехал.

Итого, вместе со ссылками: около 7,7 лет.

Лев Троцкий с женой Натальей Седовой. Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images Topical Press Agency/Hulton Archive/Getty Images

Феликс Эдмундович Дзержинский

Будущий создатель советских органов безопасности в 18 лет, еще будучи учеником гимназии в Вильно (Литва), примкнул к социал-демократам. В 1896 году он и вовсе бросил учебу, чтобы полностью посвятить себя революции.

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Уже в июле 1897 года Дзержинский подвергся первому аресту. В мае 1898 года его сослали на 3 года в Вятскую губернию (территория современных Кировской области и Удмуртии, около 1000 км от Москвы), но в августе 1899 он бежал. Уже в январе 1900 он вновь попался властям. В этот раз Дзержинского ссылают уже на 5 лет в Восточную Сибирь, и в июне 1902 года он вновь бежит из ссылки. До 1905 года революционер находился за границей, а по возвращении в Варшаву его арестовали. Вскоре Дзержинского освободили по амнистии, в связи с революцией 1905 года.

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Вновь в тюрьме Дзержинский оказался уже в 1906 году – его освободили спустя полгода под залог. В 1908 году революционера снова арестовали, и, с учетом всех достижений на революционном поприще, отправили на вечное поселение в Сибирь. Феликс бежал уже в декабре 1909 года, третий раз. Он опять отправился за границу.

Вернувшись в январе 1912 года в Варшаву, Дзержинский успешно скрывался от властей до сентября. Тогда его удача закончилась, и он был арестован. Его держали в заключении 2 года, пока не приговорили к трем годам каторжных работ. В этот раз Феликсу не удалось избежать наказания и он выбрался из тюрьмы лишь в 1917 году, благодаря победе Февральской революции.

Итого, вместе со ссылками: около 12 лет.

Лубянская площадь в Москве, 1991 год. Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Николай Иванович Бухарин

Член политбюро ЦК КПСС (руководящего органа коммунистической партии) и впоследствии лидер правой оппозиции еще в лицее был членом радикальной ученической группы. В 1906 году Бухарин вступил в партию.

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Первый арест пришелся на 1909 год. Его освободили спустя месяц, и революционер ушел в подполье. Но уже в конце 1910 года полиция схватила всех московских лидеров партии, включая Бухарина. В июне 1911 года его приговорили к трем годам ссылки в Онегу (Архангельская область, Север европейской части России), но революционер бежал уже в августе. Вплоть до 1917 года он не возвращался в Россию.

За границей он неоднократно подвергался краткосрочным арестам. По возвращении в Россию еще на несколько дней был арестован в Челябинске (Урал, около 1700 км от Москвы) за агитацию матросов.

После этого Бухарин был одним из виднейших деятелей партии. Но конфликт со Сталиным разрушил политическую карьеру Бухарина. Его и еще двух партийных деятелей обвинили в отклонении от партийной линии – и в ноябре 1929 года Бухарина исключили из состава политбюро. Уже в январе 1937 года против него выдвинули обвинения в заговорщической деятельности. В феврале его арестовали и содержали в тюрьме вплоть до расстрела в марте 1938 года.

Итого, вместе со ссылками: около 2 лет.

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