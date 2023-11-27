Как казачий атаман Стенька Разин разозлил персидского шаха и русского царя

В советскую эпоху Разина воспринимали как благородного борца за свободу простого народа против гнета царя и своеволия бояр. Про чинимые им грабежи, резню и насилие предпочитали не вспоминать.

Во второй половине XVII века Россия пережила одно из самых жестоких и кровавых восстаний в своей истории. Десятки тысяч казаков и крестьян погрузили юг страны в состояние хаоса и ужаса. Они захватывали и грабили города, резали помещиков и вешали царских офицеров.

Во главе бунтовщиков стоял донской казак Степан (Стенька) Разин. Для одних он стал народным героем и защитником бедных и обездоленных, для других — изменником, разбойником и мерзавцем.

Личная обида

Предположительно Разин родился в 1630 году. Благодаря своим личным качествам и удачливости он к своим тридцати годам успел стать одним из наиболее видных казачьих атаманов.

Борис Кустодиев Борис Кустодиев

«Вид его величественный, осанка благородная, а выражение лица гордое; росту высокого, лицо рябоватое. Он обладал способностью внушать страх и вместе любовь. Что бы ни приказал он, исполнялось беспрекословно и безропотно», — так писал о Разине нидерландский путешественник Ян Стрейс, лично знакомый с атаманом.

Власть царя на Дону в тот период времени была весьма слаба, и казачество пользовалось определенной свободой в своей внутренней и внешней политике. Тем не менее, Москва регулярно привлекала казаков к участию в своих военных походах. Участвовал в них и Степан Разин, бившийся против турок и крымских татар.

Сражался за царя и старший брат Стеньки — Иван. В 1665 году он состоял в войске царского воеводы князя Юрия Долгорукова, которое вело боевые действия на территории Речи Посполитой.

В один момент Иван с группой товарищей решили, что срок их службы царю вышел. Они попытались покинуть расположение войска и вернуться на Дон, но были пойманы и казнены за дезертирство. Этого Степан Разин Московскому царству простить не мог.

Народное недовольство

Василий Суриков Василий Суриков

Однако одной личной обиды было мало для того, чтобы взбудоражить людей против бояр и царской власти. У примкнувших к Разину были свои претензии к Москве.

Жизнь русского крестьянства во второй половине XVII века была крайне тяжелой. Ему пришлось пережить изнурительные войны против шведов и поляков, крупнейшую в столетии эпидемию чумы и вызванный неурожаем голод. Вдобавок ко всему, принятый в 1649 году свод законов (Соборное уложение) окончательно закрепостил крестьян, фактически сделав их собственностью помещиков.

В поисках свободы и лучшей жизни крестьяне бежали на Дон, откуда они могли не опасаться выдачи. Тем не менее, молочные реки и кисельные берега их там тоже не ждали. Все хорошие земли поделили между собой богатые, так называемые домовитые казаки, а остальным оставалось лишь присоединяться к бедному казачеству — голутве.

В конечном итоге, для отчаявшихся оставался один вариант — грабеж и разбой.

«Поход за зипунами»

Обычно в Москве сквозь пальцы смотрели, если казаки время от времени совершали непродолжительные грабительские рейды на территории соседних держав. Вот только вставший во главе сформировавшейся шайки Разин решил грабить всех подряд, включая подданных царя.

Стенька Разин топит персидскую княжну в Волге. Общественное достояние Общественное достояние

В 1667 году он предпринял поход «за зипунами» (то есть за добычей) на Волгу, где блокировал важные для государства торговые пути. Атаман нападал на торговые караваны, а охранявшим их стрельцам (пехотинцам, вооруженным пищалями или мушкетами) предоставлял выбор — присоединиться к нему или быть убитыми. Стрелецких начальников в память о брате он казнил без промедления.

Войско Разина неуклонно росло за счет любителей быстрой наживы. Вскоре он со своим флотом из 30 стругов (русских парусно-гребных судов) вышел в Каспийское море и приступил к планомерному и успешному грабежу персидского побережья.

Царь Алексей Михайлович был в ужасе от перспективы начала полномасштабной войны против Персии. Он немедленно через послов сообщил шаху Сулейману I Сефи, что не имеет никакого отношения к этим разбойничьим рейдам.

Против Разина выступила персидская флотилия, которую тот полностью уничтожил в сражении у Свиного острова в июле 1669 года. Есть сведения, что в плену у атамана оказались сын и дочь персидского флотоводца Мамед-хана. По легенде, Стенька позже в пьяном угаре утопил ее в Волге.

Крестьянская война

Взятие Астрахани разинцами, гравюра XVII века. Общественное достояние Общественное достояние

В августе 1669 года Разин с богатой добычей вернулся на Дон, благополучно избежав столкновения с царскими войсками. Атаман находился в зените славы, и число его сторонников неуклонно росло за счет казаков, беглых крестьян и даже стрельцов. Принимали всех без разбора.

Весной следующего года начался новый поход Стеньки на Волгу. Только теперь он стал двигаться не на юг, а на север к центру Русского государства.

Двадцатитысячное войско атамана брало город за городом, чиня насилие, грабежи и массовую резню бояр, офицеров, чиновников и богатых горожан. Разин отменял царскую власть заменяя ее «казацкой вольницей».

«За дело, братцы! Ныне отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники, — говорил он тем, кто к нему присоединялся. — Я пришел дать всем вам свободу и избавление, вы будете моими братьями и детьми».

Бой разинцев с правительственными войсками. Николай Самокиш Николай Самокиш

Бунтовщики уверенно продвигались вперед, взяв такие крупные центры как Астрахань, Царицын, Саратов и Самара. Некоторые города даже не пришлось штурмовать — стрельцы убивали своих начальников и открывали ворота перед атаманом.

Разин даже пытался придать своему бунту легитимность. Он активно распространял слух, что в его войске находится сын царя Алексей Алексеевич (уже к этому времени скончавшийся) и опальный патриарх Никон, на самом деле находившийся в это время в ссылке в Кирилло-Белозерском монастыре.

Конец авантюры

Осенью 1670 года повстанцы подошли к Синбирску (в дальнейшем — Симбирск, сегодня — Ульяновск), где были разбиты войском воеводы Юрия Барятинского. Раненый атаман сумел сбежать на Дон и укрылся с оставшимися сторонниками в Кагальницком городке, где намеревался восстановить свои силы.

Не примкнувшие к бунту казачьи старшины между тем понимали, что за учиненный Разиным разбой и грабеж царь Алексей Михайлович может спросить и с них. Поэтому они взяли убежище Разина штурмом и захватили атамана, немедленно выдав его Москве.

Казнь Стеньки Разина. Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0) Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0)

Стеньку доставили в столицу, где подвергли долгим и мучительным пыткам. 16 июня 1671 года его публично четвертовали, внутренности скормили собакам, а части тела насадили на копья и выставили на всеобщее обозрение. Чтобы другим неповадно было.