6 самых громких случаев вандализма в российских музеях (ФОТО)

Большинство посетителей ходят в музеи, чтобы увидеть шедевры мирового искусства. Но не все. Некоторые отправляются туда, чтобы искусство уничтожить.

1. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» Ильи Репина

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Зимой 1913 года посетители Третьяковки услышали зычное: «Довольно крови! Долой кровь!» С этими словами старообрядец Абрам Балашов набросился на картину Ильи Репина и нанес по ней три удара ножом, исполосовав лица царя и его сына. Удары были такими сильными, что лезвие застряло в перекладине подрамника. Сотрудники галереи испытали настоящий шок: попечитель музея художник Илья Остроухов подал в отставку, а хранитель Егор Хруслов бросился под поезд. Илья Репин срочно приехал в Москву – вместе с реставраторами он восстанавливал картину. Сначала ее приклеили на новый холст, а затем заново написали пострадавшие фрагменты.

Спустя сто лет история повторилась: в 2018 году нетрезвый посетитель Игорь Подпорин взял столбик ограждения и ударил им по раме и стеклу, которым была закрыта картина. Шедевр Репина был поврежден в трех местах. Для его реставрации в музее создали отдельное пространство, где полотно восстанавливали в течение четырех лет.

2. «Даная» Рембрандта

Эрмитаж Эрмитаж

Шедевр коллекции Эрмитажа мог исчезнуть из-за страшных повреждений, которые летом 1985 года нанес «Данае» Бронюс Майгис. Турист из Литвы поинтересовался у смотрителей, какая картина здесь самая ценная, и, получив ответ, направился к полотну Рембрандта, несколько раз ударил по картине ножом и облил ее серной кислотой. На глазах посетителей великолепная «Даная» пошла пузырями. Почти 30% красочного слоя было уничтожено. Смотрители сразу же сняли картину со стены и начали поливать водой – если бы не это, возможно, повреждения были бы больше. Возвращение к жизни «Данаи» заняло 12 лет, хотя некоторые фрагменты оказались утрачены навсегда. В 1997 году полотно вернулось в экспозицию.

3. «Три фигуры» Анны Лепорской

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

В декабре 2021 года охранник екатеринбургского «Ельцин Центра» Александр Васильев нарисовал шариковой ручкой глаза двум беспредметным фигурам на картине авангардистки Анны Лепорской из собрания Третьяковской галереи. По словам вандала, сделал он это от скуки, посчитав работу ученицы Малевича детским рисунком. Полотно, конечно, восстановили, но суд отменил приговор Васильеву, поскольку не посчитал его действия умышленным вредом.

4. Бюст Петронии Примы

Сады Русского музея Сады Русского музея

«Доработка» художественного замысла на самом деле не такое уж редкое явление. Например, бюсту Петронии Примы, который стоит в Летнем саду в Петербурге, неизвестный осенью 2022 года также пририсовал глаза. К счастью, «украсили» не оригинал работы Антонио Коррадини (он находится в Михайловском замке), а только ее копию из искусственного мрамора.

5. Линогравюры Вадима Сидура

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Случается, что причиной нападения на произведение искусства становятся религиозные взгляды. В 2015 году православные активисты из объединения «Божья воля» напали на выставку «Скульптуры, которых мы не видим», которая проходила в московском Манеже. Им не понравились работы нонконформиста Вадима Сидура: по их мнению, художник изобразил Бога в непотребном виде. «Обмен взглядами» привел к повреждению нескольких линогравюр, посвященных распятию Христа, и скульптуры Иоанна Крестителя.

6. «Капричос» Франсиско Гойи и Сальвадора Дали

ARTinvestment.RU ARTinvestment.RU

Экспонаты выставки «Мир сюрреализма» в екатеринбургском Международном центре искусств «Главный проспект» в 2018 году стали жертвами любительниц селфи. Три посетительницы так хотели сфотографироваться на фоне графики Гойи и Дали, что уронили стенд, на котором размещались офорт «Брависсимо!» из серии «Капричос» и его сюрреалистическая версия под названием «Нет», которую создал Сальвадор Дали. У работы Гойи пострадали рамка и стекло, а вот у листа Дали образовалась дыра.

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