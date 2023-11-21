Нина Соколова: первая советская женщина-водолаз

В общей сложности за свою жизнь она провела под водой 644 часа, или почти 27 суток.

«Молодой, энергичный работник, постоянно совершенствует свои знания и опыт. Тверда и настойчива в достижении своих целей. Прямолинейна и смела. Живо интересуется военно-морским делом… Требовательна, пользуется авторитетом у товарищей по службе и у подчиненных» – так контр-адмирал Фотий Крылов отзывался о первой в Советском Союзе женщине-водолазе Нине Васильевне Соколовой.

Удачный дебют

Свое первое профессиональное погружение Соколова осуществила в 1938 году во время строительства порта в Сочи. Ее как инженера-гидротехника направили туда руководить группой водолазов.

Профессия водолаза тогда считалась сугубо мужской. Предполагалось, что Нина Васильевна все время будет находиться на берегу. Вот только ее такой план не устраивал.

Соколова потребовала предоставить ей водолазный костюм (трехболтовое водолазное снаряжение или просто трехболтовка), чтобы она могла лично следить за ходом работ под водой. Задача была не из легких: он весил свыше 80 кг, а сама 26-летняя девушка – всего около 50 кг.

В итоге Соколова не только справилась, но и всей душой полюбила водолазное дело.

Первая среди советских женщин

Упорная и целеустремленная Нина Васильевна добилась того, чтобы ее приняли на курсы профессиональных водолазов. Для этого ей пришлось дойти до самых верхов – разрешение дал сам председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

Для девушки сконструировали специальный водолазный костюм, который тем не менее все равно был для нее довольно тяжелым. В 1939 году она, руководя строительством причала в городе Полярный на берегу Баренцева моря, уже регулярно погружалась в студеную воду.

Во время тех работ Соколова чуть не погибла. «Она должна была прыгнуть с кормы в лодку. Холодно, она в полушубке и валенках ухнула под воду. Ее быстренько достали, но она могла и заледенеть. В общем, крещение. Дали ей выпить спирта», – вспоминала дочь Нины Васильевны Марина.

В блокадном Ленинграде

Когда летом 1941 года вермахт вторгся в пределы СССР, Нина Соколова служила инженером-гидротехником отряда подводно-технических работ в аварийно-спасательной службе Балтийского флота в Ленинграде. 8 сентября город оказался окружен противником.

Александр Бродский/Sputnik Александр Бродский/Sputnik

С «большой землей» блокированный немецкими и финскими войсками Ленинград связывал лишь водный путь через Ладожское озеро. Именно по этой Дороге жизни в город направляли продовольствие и боеприпасы, а из него эвакуировали население.

Работа водолазов в этих условиях оказалась жизненно важна. Именно они проложили по дну озера телефонный кабель, а также успешно подняли зерно с затонувших барж.

Весной 1942 года Соколова выдвинула идею прокладки по дну Ладожского озера трубопровода для снабжения Ленинграда горючим. Его запасов в многострадальном городе осталось всего на три с небольшим месяца.

Борис Кудояров/Sputnik Борис Кудояров/Sputnik

Ни у кого в мире еще не было опыта сооружения подобных подводных магистралей. Однако в Кремле идею Нины Васильевны утвердили.

Смелый проект

Соколова участвовала в разведке дна и поиске оптимального маршрута для прокладки труб. Пришлось даже подрывать затонувшую баржу, стоявшую на пути будущего бензопровода.

Прокладка велась буквально под носом у противника, под постоянными обстрелами и бомбежками. Кроме того, мешала погода – в первый же день на Ладоге разразился шторм, волны сорвали и унесли километровую трубную плеть.

16 июня 1942 года, спустя 43 дня работ, трубопровод был сдан в эксплуатацию. Его длина составила 29 км, 21 км из которых находились под водой на глубине до 35 метров.

Производительность бензопровода составила около 350 тонн горючего в сутки. В общей сложности он снабдил Ленинград свыше 40 тыс. тонн бензина.

Летом и осенью 1942 года Нина Васильевна принимала участие в прокладке высоковольтного кабеля для обеспечения осажденного города электричеством, ставшего известным как «Кабель жизни». В ходе работ она была контужена и ранена в ногу и плечо.

Мирная жизнь

После окончания войны инженер-подполковник Военно-морских сил Соколова занималась восстановлением поврежденных мостов и портовой инфраструктуры Ленинграда и Таллина. В дальнейшем она посвятила себя преподавательской деятельности.

Среди наград Нины Васильевны два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». В общей сложности за свою жизнь она провела под водой 644 часа, или почти 27 суток.