Нина Соколова: первая советская женщина-водолаз

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Борис Егоров

Инженер-полковник Нина Соколова
В общей сложности за свою жизнь она провела под водой 644 часа, или почти 27 суток.

«Молодой, энергичный работник, постоянно совершенствует свои знания и опыт. Тверда и настойчива в достижении своих целей. Прямолинейна и смела. Живо интересуется военно-морским делом… Требовательна, пользуется авторитетом у товарищей по службе и у подчиненных» – так контр-адмирал Фотий Крылов отзывался о первой в Советском Союзе женщине-водолазе Нине Васильевне Соколовой. 

Удачный дебют

Свое первое профессиональное погружение Соколова осуществила в 1938 году во время строительства порта в Сочи. Ее как инженера-гидротехника направили туда руководить группой водолазов.

Профессия водолаза тогда считалась сугубо мужской. Предполагалось, что Нина Васильевна все время будет находиться на берегу. Вот только ее такой план не устраивал.

Инженер-полковник Нина Соколова

Соколова потребовала предоставить ей водолазный костюм (трехболтовое водолазное снаряжение или просто трехболтовка), чтобы она могла лично следить за ходом работ под водой. Задача была не из легких: он весил свыше 80 кг, а сама 26-летняя девушка – всего около 50 кг. 

В итоге Соколова не только справилась, но и всей душой полюбила водолазное дело.

Первая среди советских женщин

Упорная и целеустремленная Нина Васильевна добилась того, чтобы ее приняли на курсы профессиональных водолазов. Для этого ей пришлось дойти до самых верхов – разрешение дал сам председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. 

Инженер-полковник Нина Соколова

Для девушки сконструировали специальный водолазный костюм, который тем не менее все равно был для нее довольно тяжелым. В 1939 году она, руководя строительством причала в городе Полярный на берегу Баренцева моря, уже регулярно погружалась в студеную воду.

Во время тех работ Соколова чуть не погибла. «Она должна была прыгнуть с кормы в лодку. Холодно, она в полушубке и валенках ухнула под воду. Ее быстренько достали, но она могла и заледенеть. В общем, крещение. Дали ей выпить спирта», – вспоминала дочь Нины Васильевны Марина.     

В блокадном Ленинграде

Когда летом 1941 года вермахт вторгся в пределы СССР, Нина Соколова служила инженером-гидротехником отряда подводно-технических работ в аварийно-спасательной службе Балтийского флота в Ленинграде. 8 сентября город оказался окружен противником.

Александр Бродский/Sputnik

С «большой землей» блокированный немецкими и финскими войсками Ленинград связывал лишь водный путь через Ладожское озеро. Именно по этой Дороге жизни в город направляли продовольствие и боеприпасы, а из него эвакуировали население.

Работа водолазов в этих условиях оказалась жизненно важна. Именно они проложили по дну озера телефонный кабель, а также успешно подняли зерно с затонувших барж. 

Весной 1942 года Соколова выдвинула идею прокладки по дну Ладожского озера трубопровода для снабжения Ленинграда горючим. Его запасов в многострадальном городе осталось всего на три с небольшим месяца.

Борис Кудояров/Sputnik

Ни у кого в мире еще не было опыта сооружения подобных подводных магистралей. Однако в Кремле идею Нины Васильевны утвердили. 

Смелый проект

Соколова участвовала в разведке дна и поиске оптимального маршрута для прокладки труб. Пришлось даже подрывать затонувшую баржу, стоявшую на пути будущего бензопровода.

Прокладка велась буквально под носом у противника, под постоянными обстрелами и бомбежками. Кроме того, мешала погода – в первый же день на Ладоге разразился шторм, волны сорвали и унесли километровую трубную плеть.

Инженер-полковник Нина Соколова

16 июня 1942 года, спустя 43 дня работ, трубопровод был сдан в эксплуатацию. Его длина составила 29 км, 21 км из которых находились под водой на глубине до 35 метров.

Производительность бензопровода составила около 350 тонн горючего в сутки. В общей сложности он снабдил Ленинград свыше 40 тыс. тонн бензина.

Летом и осенью 1942 года Нина Васильевна принимала участие в прокладке высоковольтного кабеля для обеспечения осажденного города электричеством, ставшего известным как «Кабель жизни». В ходе работ она была контужена и ранена в ногу и плечо.

Мирная жизнь

Инженер-полковник Нина Соколова

После окончания войны инженер-подполковник Военно-морских сил Соколова занималась восстановлением поврежденных мостов и портовой инфраструктуры Ленинграда и Таллина. В дальнейшем она посвятила себя преподавательской деятельности. 

Среди наград Нины Васильевны два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». В общей сложности за свою жизнь она провела под водой 644 часа, или почти 27 суток.

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