8 малоизвестных фактов о Нюрнбергском процессе

Почему во время заседаний присутствующие надевали солнечные очки и кто был последней женщиной в объятиях Германа Геринга?

Самый громкий в истории XX века Международный военный трибунал проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Германии. В зале №600 Дворца юстиции в немецком Нюрнберге помимо преступников и защиты заседали судьи и обвинители от всех четырех союзных держав-победительниц – СССР, Франции, Великобритании и США. За почти год работы трибунала вокруг него происходили самые разные события, как известные ныне факты, так и эпизоды, оставшиеся за кадром.

1. Штаб-квартира Международного военного трибунала находилась не в Нюрнберге, а в Берлине

Здание суда в Берлине, где заседал Союзнический контрольный совет Ullstein bild/Getty Images Ullstein bild/Getty Images

Советское руководство настаивало на проведении суда в Берлине, где державы-победительницы учредили Союзнический контрольный совет – орган верховной власти победителей на территории оккупированной Германии.

Однако западные союзники настояли на Нюрнберге, на территории американской зоны оккупации. Там сохранился и Дворец юстиции, который был соединен подземным ходом с тюрьмой, чего не было в Берлине. Место посчитали и символичным – именно здесь проходили все съезды Национал-социалистической партии Германии начиная с 1927 года.

Тем не менее штаб-квартирой Международного военного трибунала стал все-таки Берлин, где в начале октября 1945 года трибунал провел несколько организационных заседаний в здании Контрольного совета. Первое судебное заседание процесса прошло уже в Нюрнберге во Дворце юстиции 20 ноября 1945 года.

2. Семерым подсудимым удалось избежать наказания

Гитлер в окружении фельдмаршала Кейтеля, рейхсмаршала Германа Геринга и Мартина Бормана. Фотограф неизвестен Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

Обвинения были выдвинуты против 24 главных нацистских преступников. Высшую меру наказания вынесли 12 обвиняемым, однако двоим удалось ее избежать.

Герман Геринг, верховный руководитель войск СА, генерал войск СС, имперский министр авиации и преемник Гитлера, незадолго до казни принял цианистый калий, избежав виселицы.

Герман Геринг на перекрестном допросе, 1946 Национальное управление архивов и документации США Национальное управление архивов и документации США

Мартин Борман, начальник партийной кассы НСДАП и личный секретарь фюрера, был заочно приговорен к смертной казни через повешение, поскольку на суде не присутствовал – его местонахождение было неизвестно.

Роберт Лей, председатель Германского трудового фронта, повесился в своей тюремной камере еще до суда – 25 октября 1945 года, через несколько дней после предъявления обвинительного заключения.

Густав Крупп фон Болен, глава концерна «Фридрих Крупп», активно финансировавший нацистское движение, был признан неизлечимо больным. Судебное разбирательство в отношении предпринимателя было приостановлено до начала суда на предварительном заседании 15 ноября 1945 года.

Еще трое подсудимых – вице-канцлер Франц фон Папен, начальник отдела радиовещания министерства народного просвещения и пропаганды Ганс Фриче и рейхсминистр экономики Ялмар Шахт – были оправданы.

3. В зале суда сидели в солнечных очках

Герман Геринг (слева) и Рудольф Гесс на заседании суда. 30 сентября 1946 года AP AP

На фотографиях и архивных видео трибунала участники запечатлены в солнечных очках. Причиной было освещение в зале. Вот как описывал его в своей книге «В конце концов. Нюрнбергские дневники» Борис Полевой, спецкор газеты «Правда» на трибунале: «Этот бледный, ровный, какой-то равнодушный, угнетающий свет, при котором все вокруг приобретает зеленоватый мертвенный оттенок». Все окна были зашторены. По словам Полевого, начальник тюрьмы американский полковник Бертон Эндрюс «как-то сострил перед журналистами: “Я позабочусь о том, чтобы всем им не видеть солнца”».

От искусственного освещения у многих начали болеть глаза, поэтому присутствующие, в том числе и подсудимые, иногда сидели в темных очках.

4. На процессе существовало специальное правило закрытых заседаний

Репортеры бегут передавать сообщения о приговорах Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

На закрытые заседания публика не допускалась, в том числе и журналисты. Чтобы узнать, что происходит в зале суда, было разработано следующее правило, о котором пишет Борис Полевой: «Если в ходе процесса намечается что-то интересное, во всех комнатах Дворца правосудия раздается один сигнал, если предстоит нечто заслуживающее особого внимания, звучит двойной, а если сенсация – тройной».

Со слов Полевого, сигналы напоминали нетерпеливые рыкающие звуки, доносились откуда-то из-под потолка и повторялись многократно.

5. В США писали, что советский обвинитель застрелил Геринга

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко Министерство обороны России Министерство обороны России

10 апреля 1946 года газета американской армии Stars and Stripes («Звезды и полосы») опубликовала заметку, в которой говорилось, что советский обвинитель Роман Руденко во время заседания настолько разозлился на Геринга, что достал свое табельное оружие и застрелил бывшего рейхсмаршала.

Однако позже газета опубликовала опровержение: «Сообщение о том, что Главный советский Обвинитель на процессе в припадке гнева застрелил Геринга, не подтвердилось. Как сообщает корреспондент из Нюрнберга, Геринг жив, здоров и готов держать ответ Обвинителю. Сообщение же о том, что он трагически погиб, объясняется тем, что в редакции была неправильно расшифрована фраза корреспондента, сообщившего, что генерал Руденко морально расстрелял Геринга».

6. Допрос Геринга помог Борису Полевому написать знаменитую «Повесть о настоящем человеке»

Военные корреспонденты газеты «Правда» на Нюрнбергском процессе (слева направо) Борис Полевой, Всеволод Вишневский и Виктор Темин МАММ/МДФ

Повесть о военном летчике Алексее Маресьеве, за которую писатель получил Сталинскую премию, Полевой начал писать в Нюрнберге. А вдохновили его слова Геринга, который в ответ на вопрос о том, считает ли он начало войны с СССР величайшим преступлением, которое привело Германию к катастрофе, ответил: «Это не преступление, это – ошибка. <...> Наша разведка неплохо работала, и мы знали приблизительно численность Красной Армии, количество танков, авиации, знали мощь русских военных заводов. <...> Но мы не знали русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада».

7. «Последней женщиной в объятиях Геринга» стала советская переводчица

Советская переводчица Татьяна Ступникова, работавшая на Нюрнбергском процессе Общественное достояние Общественное достояние

В один из дней суда 24-летняя переводчица Татьяна Ступникова спешила на свое рабочее место в зале заседаний. Она бежала по коридору, но неожиданно поскользнулась и чуть не упала.

«Когда же я очнулась и подняла глаза на моего спасителя, передо мной совсем рядом оказалось улыбающееся лицо Германа Геринга, который успел прошептать мне на ухо “Vorsicht, mein Kind!” (Осторожно, дитя мое!)», – вспоминала Ступникова в мемуарах.

Когда девушка зашла в зал, к ней подошел французский корреспондент и по-немецки сказал: «Вы – последняя женщина в объятиях Геринга». (Читайте подробнее об этом случае в нашей статье.)

8. Фельдмаршал вермахта выступал свидетелем обвинения со стороны СССР

Фельдмаршал Фридрих Паулюс на Нюрнбергском процессе Jewgenij Chaldei/Global Look Press Jewgenij Chaldei/Global Look Press

К осени 1946 года судебный процесс застопорился. А со стороны защиты и самих подсудимых начали звучать утверждения о том, что нападение гитлеровской Германии на СССР было превентивной мерой. Советской делегации было необходимо предоставить убедительные аргументы о заранее спланированном нападении со стороны Третьего рейха.

Таким козырем неожиданно стал Фридрих Паулюс, которого взяли в плен 31 января 1943 года под Сталинградом. Советское руководство тайно привезло Паулюса во Дворец юстиции для дачи показаний. На допросе в Нюрнберге бывший немецкий маршал заявил, что «все приготовления для совершения нападения на СССР, которое имело место 22 июня, велись уже осенью 1940 года».

(Читайте подробнее о роли Фридриха Паулюса на Нюрнбергском процессе и о том, как бывший фельдмаршал вермахта жил в СССР после войны.)

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