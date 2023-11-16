Почему русские едят мороженое на морозе?

На улице минус 30, а у киоска с мороженым очередь. Такая картина удивляет любого иностранца, а вот для русского человека ничего необычного нет.

Осенью 1944 года британский премьер Уинстон Черчилль приезжал в Москву. Было холодно, зима пришла раньше времени. Когда кортеж проезжал по центру города, в окно Черчилль увидел человека, который спокойно стоял на улице и ел мороженое.

Премьер спросил у сопровождающего его дипломата, на самом ли деле человек ест в мороз мороженое, а тот пожал плечами, мол, и что тут такого. И тогда Черчилль якобы произнес: «Народ, который в такой холод может есть мороженое, непобедим».

Фото сделано в минус 35. Николай Лаврентьев/МАММ/МДФ

Документального подтверждения этих слов нет, но всесезонная любовь русских к мороженому неизменно вызывает вопросы у иностранцев.

Самый любимый десерт

В России и правда любят мороженое. Фабричное производство началось в середине 1930-х годов, когда Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян привез в молодое советское государство холодильное оборудование из США (о его поездке подробнее мы рассказывали здесь). Мороженое в России было и раньше, но делали его вручную и только в теплое время года. Особенно любили пломбир, рецепт которого пришел из Франции еще в начале XIX века.

Снегопад в Москве, 1971. Борис Кауфман/Sputnik Борис Кауфман/Sputnik

Микоян сам был большим поклонником мороженого. На первой фабрике в Москве в Филях в день производили 30 тонн мороженого в 1938 году. А в 1972 году - 125 тонн!

Продавали его круглый год, причем в городах Советского Союза появились узнаваемые киоски с мороженым. Продавцы носили единую униформу и работали круглый год.

Самыми массовыми видами мороженого были эскимо, мороженое в вафельных стаканчиках, пломбир в брикетах. Стоило оно, в среднем, по 20 копеек (для сравнения, проезд в московском метро стоил 5 копеек, а килограмм «Докторской» колбасы - 2 рубля 30 копеек). Кроме того, мороженое было сделано по ГОСТу из натуральных продуктов и всегда было в наличии.

Мороженое зимой - это как чай летом

Сейчас каждый год в России выпускают порядка 470 тысяч тонн мороженого, а каждый россиянин съедает 3,3 кг мороженого в год, то есть примерно 40 вафельных стаканчиков.

Кажется, что это не очень много, однако особенность в том, что в России не принято закупаться сразу большими порциями, как в США или странах Западной Европы, мороженое здесь - это спонтанная покупка ради удовольствия.

Члены клуба закаливания "Спектр" и федерации холодового плавания "Полярные дельфины" едят мороженое после новогоднего забега в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске. Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

В России до сих пор мороженое продается не только в обычных продуктовых магазинах, но и в киосках на улицах, мимо которых сложно пройти без покупки. В жару такая покупка понятна, но зачем мороженое зимой?

На самом деле, все довольно просто. Мороженое зимой - как горячий чай летом или, скажем, поход в баню, то есть так люди приходят к температурному балансу с окружающей средой. Ешь мороженое, и уже не так холодно. Кто-то делает это по наитию, а кто-то специально таким образом закаляет себя. Поедание мороженого можно сравнить с «моржеванием».

К тому же, мороженое, как и другие сладости, влияет на выработку эндорфина, то есть снижает уровень стресса и делает нас счастливее.

Конечно, лучше всего есть дома, в тепле, иначе у неподготовленного человека есть большой риск простудиться.