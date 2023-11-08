Кого в России называли «благородие», а кого – «превосходительство»?

До петровских времен титулы в России были только у царя и князей из династии Рюриковичей. Петр Великий ввел в России титулы графа и барона, а главное – создал Табель о рангах, установившую четкую иерархию чинов. Но чин и титул не одно и то же.

Светлости и сиятельства

«Ваша светлость» – князь Аркадий Александрович Суворов. Жан-Лоран Монье, 1805 Public domain Public domain

Титул барона, графа или князя человек приобретал либо по праву рождения, либо получал его в награду от императора. Женщина, выходя замуж, становилась частью рода своего мужа – княгиней, баронессой или графиней. Их дочь, выходя замуж, свой титул теряла, так как мужу его передать было нельзя.

Князей, баронов, графов титуловали «Ваше сиятельство» или, тех, кому был дарован титул светлейшего князя, «Ваша светлость». Эти правила были обязательны для всех, кроме императора. Князья также обязаны были в официальной обстановке титуловать друг друга «светлостью» и «сиятельством». Ну а для любого человека, стоявшего в иерархии ниже, перепутать или забыть титул при обращении к князю – страшное неуважение и светский провал, который обязательно будет поставлен на вид публично и, скорее всего, приведет к исключению из общества.

Особые титулы были установлены для членов царствующего дома. Император, императрица и вдовствующая императрица – всего три человека, к которым обращались «Ваше Императорское Величество». Дети и внуки императора – «Ваше Императорское Высочество». «Ваше Высочество» – так обращались к княгиням и князьям императорской крови (в широком смысле – ко всем родственникам императоров).

Благородия, превосходительства, степенства

«Ваше благородие» – Василий Андреевич Петров, коллежский регистратор (XIV класс) Фотоателье «Л. Раевский»/Public domain Фотоателье «Л. Раевский»/Public domain

Помимо титулов в Российской империи были и чины (гражданские), и параллельные им звания (военные), введенные Табелью о рангах. У чинов также были свои формы титулования, которые назубок знал каждый русский. Ведь неправильно обратиться к дворянину, особенно для крестьянина – это беда, можно было столкнуться и с физической расправой, и с приводом в полицию.

«Ваше благородие» – так обращались к чиновникам и военным в чинах и званиях от 14-го до 9-го класса. 14-й, коллежский регистратор – это первый гражданский чин, который давали начальникам почтовых станций и чиновникам типа секретарей в учреждениях. 9-й – это титулярный советник в гражданской службе, чин, дававший право на личное дворянство, или поручик в армии. Сержантов тогда не было, поэтому самое первое «благородие» для военных начиналось со звания прапорщика (12-й класс).

«Ваше высокоблагородие» – так титуловали дворян в чинах от 8-го класса (коллежский асессор, майор) до 6-го класса (коллежский советник, полковник).

«Ваше высокородие» – так обращались к 5-му классу, статским советникам, бригадирам, позже полковникам.

«Ваше высокопревосходительство» – граф Строганов Павел Сергеевич, обер-шенк (придворный чин II класса) Public domain Public domain

«Ваше превосходительство» – это 3-й и 4-й классы (тайные советники и генералы).

«Ваше высокопревосходительство» – так титуловались высшие сановники империи, 1-го и 2-го классов – действительные тайные советники, канцлеры, а в армии – высшие генералы и фельдмаршалы.

Титулы были обязательны в употреблении для равных по чину и званию и низших по чину и званию. При этом княжеский титул «перекрывал» любые другие дворянские титулы, даже если князь или граф имел чин 9-го класса, его нужно было титуловать «Ваше сиятельство» (ни в коем случае не «Ваше благородие»). Когда вели речь о титулованной или чиновной персоне в третьем лице, следовало говорить о них во множественном числе – «Они» и «Их» (сиятельства, светлости, благородия и т. д.).

«Ваше степенство» – Алексей Дмитриевич Старцев (1838–1900), купец первой гильдии, промышленник, коммерц-советник Public domain Public domain

Был и еще один, неофициальный, титул – «Ваше степенство», которым титуловали купцов, в особенности купцов, принадлежавших к официальным купеческим гильдиям. Однако в законах этот титул закреплен не был – это было «народное» признание влиятельности и важности русских купцов.