Как еврейские партизаны наводили ужас на нацистов в Советской Белоруссии

Братья Бельские отказались покорно умирать в гетто и концентрационных лагерях. Взяв в руки оружие, они начали спасать от смерти других евреев и безжалостно мстить нацистам.

«Немцев мы не боялись. Мы были на своей земле. Мы с братьями выросли в деревне. А там простая философия: почему кто-то должен прийти и забрать то, что заработано нами?» — так говорил Арон Бельский из партизанского отряда братьев Бельских, действовавшего на территории оккупированной немцами Советской Белоруссии.

Примечательно, что это формирование практически полностью состояло из евреев. Они были не согласны мучительно умирать в гетто или смиренно идти на казнь и, взяв в руки оружие, дали нацистам жесткий отпор.

Советские партизаны в Белоруссии Михаил Трахман/Sputnik Михаил Трахман/Sputnik

В СССР против немцев сражались десятки еврейских партизанских отрядов, и отряд Бельских был среди них одним из самых многочисленных и эффективных.

На пороге смерти

Родную деревню Бельских Станкевичи в Западной Белоруссии противник оккупировал уже через две недели после начала войны. Что такое Холокост, жители узнали довольно скоро.

Еще летом от рук нацистов погибли несколько членов семьи Бельских, а в начале декабря стало ясно, что немцы намерены полностью истребить местное еврейское население. После расстрела родителей и сестры братья Тувья, Асаэль и Зусь увели оставшихся родственников в лес.

Братья Бельские Общественное достояние Общественное достояние

Вскоре к ним присоединился чудом спасшийся младший брат Арон, а вот свою молодую жену и новорожденную дочь Зусь от смерти спасти не сумел.

Два десятка выживших обосновались недалеко от родной деревни и первое время думали лишь о том, как им не умереть от холода и голода. Освоившись, они стали спасать других евреев – пробирались в гетто близлежащих городов и убеждали людей бежать и присоединяться к ним.

«Я ничего не могу вам гарантировать, – обращался к спасшимся Тувья. – Мы пытаемся выжить, но мы все можем погибнуть. И мы будем стараться сохранить как можно больше жизней. Мы принимаем всех и никому не отказываем, ни старикам, ни детям, ни женщинам. Нас подстерегает множество опасностей, но если нам суждено будет умереть, мы по крайней мере умрем как люди».

В семейном отряде Бельских Yad Vashem

Одними из тех, кто нашел убежище у Бельских, стали Рая и Зейдель Кушнер – бабушка и прадедушка бизнесмена Джареда Кори Кушнера – зятя, советника и доверенного лица Дональда Трампа.

«Лесной Иерусалим»

Просто скрываться в лесу Бельские не планировали. Они организовали партизанский отряд, возглавил который старший брат Тувья, а его братья стали младшими командирами (Арон в силу малолетства исполнял роль связного с другими партизанскими отрядами). К весне 1942 года численность формирования достигла 80 человек.

Раздобывшие оружие партизаны стали регулярно тревожить немецкие гарнизоны в деревнях и селах, перерезать коммуникации противника и безжалостно уничтожать коллаборационистов. Нацисты в свою очередь устраивали против них карательные акции, вынуждая все дальше и дальше уходить в лес.

Врачи еврейского партизанского отряда United States Holocaust Memorial Museum United States Holocaust Memorial Museum

В конечном итоге еврейские бойцы обосновались в самой глубине Налибокской пущи – самого большого лесного массива в Белоруссии. Здесь отряд, в котором к лету 1943 года было уже восемь сотен человек (включая некомбатантов), даже основал свой собственный «город».

В так называемом Лесном Иерусалиме помимо землянок, где жили люди, были штаб, кузница, тюрьма, продовольственный и оружейный склады, мельница, пекарня, мыловарня, школа, два медпункта (для раненых и для больных сыпным тифом), мастерские по ремонту оружия и шитью одежды. Была даже своя синагога с раввином.

Спрятанный в густых зарослях «Лесной Иерусалим» было практически невозможно увидеть с самолета. Даже в случае его обнаружения противнику пришлось бы преодолевать многочисленные болота, а зимой продираться через снег глубиной два метра.

«Мы не боялись леса, как боялись его немцы. Лес – это наша свобода и спасение!» – утверждал Арон.

Месть

В отряде Бельских Yad Vashem

За годы войны партизаны Бельских уничтожили около 250 вражеских солдат, взорвали 20 мостов и пустили под откос шесть эшелонов. На счету одного только Зуся – 47 немецких солдат, офицеров и коллаборационистов. За голову командира противник назначил высокую награду – 100 тыс. рейхсмарок.

С февраля 1943 года бойцы Бельских официально вошли в состав отряда «Октябрьский» партизанской бригады имени Ленина и стали формально подчиняться Барановичскому центральному штабу партизанского движения. На практике же они сохранили большую свободу действий.

Время от времени партизаны Зуся действовали в связке с другими советскими партизанскими отрядами. Одной из таких совместных операций стала засада в деревне Василевичи.

Партизанский отряд Бельских после войны United States Holocaust Memorial Museum United States Holocaust Memorial Museum

Еврейские бойцы вошли в Василевичи, изображая пьяных. Они демонстративно распивали алкоголь (в бутылках была вода) и шумели, привлекая внимание жителей. В это же время деревню бесшумно окружили несколько сотен партизан.

Как и надеялось командование двух отрядов, кто-то из местных сообщил о пьяных евреях немцам, которые находились в соседней деревне. Вскоре в Василевичи прибыли несколько автомобилей с немецкими солдатами и коллаборационистами, которые тут же угодили под перекрестный огонь и были уничтожены.

Забытые герои

После освобождения Западной Белоруссии летом 1944 года партизанский отряд Бельских численностью около тысячи человек окончательно покинул свое пристанище и вышел из леса. Большинство партизан вернулись к мирной жизни, но некоторые были мобилизованы в Красную армию. Среди последних был и Асаэль, погибший в боях в Германии незадолго до Победы.

Зусь, Арон и Яков Бельские в Израиле United States Holocaust Memorial Museum United States Holocaust Memorial Museum

Вскоре после окончания войны братья эмигрировали в Израиль, а оттуда – в США. Тувья устроился работать водителем грузовика, а Зусь и Арон занялись бизнесом.

В общей сложности Бельские спасли от смерти 1230 евреев. И сами спасенные, и их дети всегда помнили, кому обязаны жизнью. Они постоянно держали с братьями связь и периодически устраивали в их честь банкеты и другие торжественные мероприятия.

В СССР было не принято распространяться о деятельности еврейских партизанских отрядов в годы войны. Братьев не удостоили никаких наград, а об их подвигах стало известно уже после распада страны.

Edward Zwick/Paramount Vantage, 2008 Edward Zwick/Paramount Vantage, 2008

Мир в свою очередь познакомился с Бельскими в 2008 году, когда на экраны вышел биографический фильм Эдварда Цвика «Вызов», повествующий об истории отряда. Роль Тувьи в нем исполнил знаменитый «агент 007» Дэниел Крейг.