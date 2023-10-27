Как в СССР продвигали дружбу народов (ФОТО)

Дружба народов была одним из важнейших оснований, на которых стоял многонациональный Советский Союз. В это понятие были «вшиты» единство и равенство, сотрудничество и взаимопомощь, добрая воля и общие интересы, свобода и независимость всех народов СССР.

Как национальная идея дружба народов в СССР обрела важнейшую значимость именно в годы Великой Отечественной войны. Дружбу народов – иными словами, интернациональное единство – объявили одним из залогов военного успеха СССР, когда гражданам всех республик необходимо было встать на защиту общего дома. К дружбе народов и их боевому братству апеллировала советская пропаганда посредством кинематографа и публицистики, стихов и прозы.

Сценка, посвященная дружбе народов Павел Сухарев/russiainphoto.ru

После победы в войне понятие «дружба народов» стало одним из основополагающих в советском обществе. Оно не предполагало ассимиляции народов в единой нации. Наоборот, настаивало на интернационализме – многонациональной общности.

Эстонская ССР. г. Таллин. Гаудеамус-IX. Студенческий фестиваль прибалтийских республик СССР. Выступают гости праздника – ансамбль народного танца «Аджария» Батумского государственного педагогического института им. Ш. Руставели (Грузинская ССР) Вольдемар Мааск/Sputnik Вольдемар Мааск/Sputnik

При этом дружба народов не ограничивалась только Советским Союзом. Она обрела глобальный характер: СССР активно дружил со многими странами мира, в первую очередь социалистической модели развития.

Визит Фиделя Кастро в СССР. Митинг дружбы между советским и кубинским народами в «Лужниках» Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Так, в 1957 году Москва приняла VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел под лозунгом «За мир и дружбу». Участие в нем принимали делегаты 130 стран мира.

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве Регина Егорова/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Конечно, ключевую для СССР общественную идею было важно повсеместно закрепить. Ее увековечивали в названиях улиц и площадей, учреждений науки и культуры, государственных символах и наградах.

Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов» Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов» Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники фестиваля на стадионе «Лужники» Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов» Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

Гимн Советского Союза

В конце 1943 года Коммунистическая партия утвердила Государственный гимн СССР. Автором текста выступил Сергей Михалков, музыки – Александр Александров. В первом припеве, в частности, были строчки:

Славься, Отечество наше свободное,

Дружбы народов единый оплот!

С 1956 года на протяжении 20 лет слова гимна не исполняли из-за упоминания в нем Сталина. В 1977 году текст изменили, убрав упоминание. Однако «дружба народов» в нем осталась. Более того, теперь это словосочетание произносили трижды – по числу повторений припева:

Славься, Отечество, наше свободное,

Дружбы народов надежный оплот!

Партия Ленина – сила народная

Нас к торжеству коммунизма ведет!

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ

Величественный фонтан создали в 1954 году к открытию Выставки достижений народного хозяйства. Изначально его хотели назвать «Золотой сноп», но в итоге посвятили ключевой общественной идее.

Фонтан «Дружба народов» на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве (ныне Выставка достижений народного хозяйства, ВДНХ) Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

В центре фонтана – сноп пшеницы и подсолнухов, его окружают женские фигуры в национальных костюмах. Их 16 – по числу союзных республик на 1954 год.

Университет дружбы народов (современный Российский университет дружбы народов, РУДН)

Вуз основан в Москве в 1960 году для оказания помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки, которые освободились от колониальной зависимости на рубеже 1950–1960-х годов.

Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов) Олег Иванов/Sputnik Олег Иванов/Sputnik

В 1961 году университету присвоили имя Патриса Лумумбы – первого премьер-министра Демократической Республики Конго.

Университет дружбы народов. Студентка из Индии изучает русский алфавит Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Первыми его выпускниками стали 228 специалистов из 47 стран. А в 1975 году вуз наградили орденом Дружбы народов.

Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (справа налево) Мозес Брима (Сьерра-Леоне), Фредерик Онводи (Нигерия), Самуэль Бай Конте (Сьерра-Леоне) Валерий Христофоров/ТАСС Валерий Христофоров/ТАСС

Орден Дружбы народов

Орден Дружбы народов, учрежденный Президиумом Верховного Совета СССР 17 декабря 1972 года Г. Герман/Sputnik Г. Герман/Sputnik

Награду учредили в 1972 году в честь 50-летия образования СССР. Ее вручали в первую очередь за заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей.

Японский общественный деятель, кавалер ордена Дружбы народов Сибано Ясусабуро Лев Иванов/Sputnik Лев Иванов/Sputnik

Кавалерами ордена становились не только рядовые граждане, но и иностранцы. А еще предприятия и организации, газеты и вузы, регионы и города.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент Народной Республики Мозамбик Самора Мойзес Машел после вручения ордена Дружбы народов в Кремле Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ТАСС Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ТАСС

Демократическая Республика Вьетнам, 10 сентября 1975 г. Митинг, посвященный вручению Обществу вьетнамо-советской дружбы ордена Дружбы народов Василий Егоров/ТАСС Василий Егоров/ТАСС

Топонимы и объекты по всей стране

Большие и малые объекты в честь дружбы народов были не только в Москве, но и во многих союзных республиках и республиках РСФСР.

Монумент «Дружба народов» в Ташкенте Утарбеков/Sputnik Утарбеков/Sputnik

Где-то это были мозаичные панно и памятники, где-то – поселки, проспекты и улицы, гидроэлектростанции и станции метро, концертные залы и музеи.

Узбекская ССР. Ташкент. Музей Дружбы народов СССР на проспекте Шарафа Рашидова TASS TASS

Узбекская ССР. Ташкент, площадь Дружбы Народов. Монумент Дружбы народов, увековечивающий подвиг семьи Шаахмеда Шамахмудова и Бахри Акрамовой, усыновивших 15 детей разных национальностей в годы ВОВ и троих – после Эдуард Котляков, Александр Кошкин/ТАСС Эдуард Котляков, Александр Кошкин/ТАСС

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