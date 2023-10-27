Как в СССР продвигали дружбу народов (ФОТО)

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Юлия Хакимова
Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов сажают «Сад Дружбы»

Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов сажают «Сад Дружбы»

Сергей Смирнов/«Газета Известия»/russiainphoto.ru
Дружба народов была одним из важнейших оснований, на которых стоял многонациональный Советский Союз. В это понятие были «вшиты» единство и равенство, сотрудничество и взаимопомощь, добрая воля и общие интересы, свобода и независимость всех народов СССР.

Как национальная идея дружба народов в СССР обрела важнейшую значимость именно в годы Великой Отечественной войны. Дружбу народов – иными словами, интернациональное единство – объявили одним из залогов военного успеха СССР, когда гражданам всех республик необходимо было встать на защиту общего дома. К дружбе народов и их боевому братству апеллировала советская пропаганда посредством кинематографа и публицистики, стихов и прозы. 

Сценка, посвященная дружбе народов

Сценка, посвященная дружбе народов

Павел Сухарев/russiainphoto.ru

После победы в войне понятие «дружба народов» стало одним из основополагающих в советском обществе. Оно не предполагало ассимиляции народов в единой нации. Наоборот, настаивало на интернационализме – многонациональной общности. 

Эстонская ССР. г. Таллин. Гаудеамус-IX. Студенческий фестиваль прибалтийских республик СССР. Выступают гости праздника – ансамбль народного танца «Аджария» Батумского государственного педагогического института им. Ш. Руставели (Грузинская ССР)

Эстонская ССР. г. Таллин. Гаудеамус-IX. Студенческий фестиваль прибалтийских республик СССР. Выступают гости праздника – ансамбль народного танца «Аджария» Батумского государственного педагогического института им. Ш. Руставели (Грузинская ССР)

Вольдемар Мааск/Sputnik

При этом дружба народов не ограничивалась только Советским Союзом. Она обрела глобальный характер: СССР активно дружил со многими странами мира, в первую очередь социалистической модели развития.  

Визит Фиделя Кастро в СССР. Митинг дружбы между советским и кубинским народами в «Лужниках»

Визит Фиделя Кастро в СССР. Митинг дружбы между советским и кубинским народами в «Лужниках»

Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Так, в 1957 году Москва приняла VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который прошел под лозунгом «За мир и дружбу». Участие в нем принимали делегаты 130 стран мира. 

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве

Регина Егорова/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Конечно, ключевую для СССР общественную идею было важно повсеместно закрепить. Ее увековечивали в названиях улиц и площадей, учреждений науки и культуры, государственных символах и наградах.

Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов»

Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов»

Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru
Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов»

Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов»

Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники фестиваля на стадионе «Лужники»

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участники фестиваля на стадионе «Лужники»

Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов»

Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов»

Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

Гимн Советского Союза

В конце 1943 года Коммунистическая партия утвердила Государственный гимн СССР. Автором текста выступил Сергей Михалков, музыки – Александр Александров. В первом припеве, в частности, были строчки:

Славься, Отечество наше свободное,

Дружбы народов единый оплот!

С 1956 года на протяжении 20 лет слова гимна не исполняли из-за упоминания в нем Сталина. В 1977 году текст изменили, убрав упоминание. Однако «дружба народов» в нем осталась. Более того, теперь это словосочетание произносили трижды – по числу повторений припева:

Славься, Отечество, наше свободное,

Дружбы народов надежный оплот!

Партия Ленина – сила народная

Нас к торжеству коммунизма ведет!

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ 

Величественный фонтан создали в 1954 году к открытию Выставки достижений народного хозяйства. Изначально его хотели назвать «Золотой сноп», но в итоге посвятили ключевой общественной идее. 

Фонтан «Дружба народов» на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве (ныне Выставка достижений народного хозяйства, ВДНХ)

Фонтан «Дружба народов» на ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка) в Москве (ныне Выставка достижений народного хозяйства, ВДНХ)

Анатолий Гаранин/Sputnik

В центре фонтана – сноп пшеницы и подсолнухов, его окружают женские фигуры в национальных костюмах. Их 16 – по числу союзных республик на 1954 год.

Фонтан «Дружба народов»

Фонтан «Дружба народов»

Валентин Хухлаев/russiainphoto.ru

Университет дружбы народов (современный Российский университет дружбы народов, РУДН)

Вуз основан в Москве в 1960 году для оказания помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки, которые освободились от колониальной зависимости на рубеже 1950–1960-х годов.

Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов)

Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов)

Олег Иванов/Sputnik

В 1961 году университету присвоили имя Патриса Лумумбы – первого премьер-министра Демократической Республики Конго.

Университет дружбы народов. Студентка из Индии изучает русский алфавит

Университет дружбы народов. Студентка из Индии изучает русский алфавит

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Первыми его выпускниками стали 228 специалистов из 47 стран. А в 1975 году вуз наградили орденом Дружбы народов.

Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (справа налево) Мозес Брима (Сьерра-Леоне), Фредерик Онводи (Нигерия), Самуэль Бай Конте (Сьерра-Леоне)

Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (справа налево) Мозес Брима (Сьерра-Леоне), Фредерик Онводи (Нигерия), Самуэль Бай Конте (Сьерра-Леоне)

Валерий Христофоров/ТАСС

Орден Дружбы народов

Орден Дружбы народов, учрежденный Президиумом Верховного Совета СССР 17 декабря 1972 года

Орден Дружбы народов, учрежденный Президиумом Верховного Совета СССР 17 декабря 1972 года

Г. Герман/Sputnik

Награду учредили в 1972 году в честь 50-летия образования СССР. Ее вручали в первую очередь за заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей. 

Японский общественный деятель, кавалер ордена Дружбы народов Сибано Ясусабуро

Японский общественный деятель, кавалер ордена Дружбы народов Сибано Ясусабуро

Лев Иванов/Sputnik

Кавалерами ордена становились не только рядовые граждане, но и иностранцы. А еще предприятия и организации, газеты и вузы, регионы и города. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент Народной Республики Мозамбик Самора Мойзес Машел после вручения ордена Дружбы народов в Кремле

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент Народной Республики Мозамбик Самора Мойзес Машел после вручения ордена Дружбы народов в Кремле

Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ТАСС
Демократическая Республика Вьетнам, 10 сентября 1975 г. Митинг, посвященный вручению Обществу вьетнамо-советской дружбы ордена Дружбы народов

Демократическая Республика Вьетнам, 10 сентября 1975 г. Митинг, посвященный вручению Обществу вьетнамо-советской дружбы ордена Дружбы народов

Василий Егоров/ТАСС

Топонимы и объекты по всей стране

Большие и малые объекты в честь дружбы народов были не только в Москве, но и во многих союзных республиках и республиках РСФСР. 

Монумент «Дружба народов» в Ташкенте

Монумент «Дружба народов» в Ташкенте

Утарбеков/Sputnik

Где-то это были мозаичные панно и памятники, где-то – поселки, проспекты и улицы, гидроэлектростанции и станции метро, концертные залы и музеи.

Узбекская ССР. Ташкент. Музей Дружбы народов СССР на проспекте Шарафа Рашидова

Узбекская ССР. Ташкент. Музей Дружбы народов СССР на проспекте Шарафа Рашидова

TASS
Узбекская ССР. Ташкент, площадь Дружбы Народов. Монумент Дружбы народов, увековечивающий подвиг семьи Шаахмеда Шамахмудова и Бахри Акрамовой, усыновивших 15 детей разных национальностей в годы ВОВ и троих – после

Узбекская ССР. Ташкент, площадь Дружбы Народов. Монумент Дружбы народов, увековечивающий подвиг семьи Шаахмеда Шамахмудова и Бахри Акрамовой, усыновивших 15 детей разных национальностей в годы ВОВ и троих – после

Эдуард Котляков, Александр Кошкин/ТАСС

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