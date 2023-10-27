Что в России дают при рождении ребенка?

Кроме федеральных денежных выплат во многих регионах есть и свои подарки. Самые необычные – на Ямале: там дают чум.

В России есть довольно большое количество программ поддержки семей, в которых рождаются дети. Независимо от места рождения россияне получают федеральные выплаты, но в каждом регионе предусмотрены и свои дополнительные бонусы.

Материнский капитал и федеральные пособия

Основная федеральная выплата – это материнский капитал, который можно потратить на покупку квартиры, строительство дома или образование для ребенка. В 2023 году он составляет 586 946 рублей на первого ребенка и 775 628 рублей на второго, если мать не получала на первого, а если получала, то 188 681 рубль.

Валерий Шарифулин//TASS Валерий Шарифулин//TASS

Кроме него выплачивается единовременное пособие – 22 909 рублей в 2023 году. Его необходимо оформить в течение полугода с момента рождения ребенка.

С момента рождения ребенка и до полутора лет матери (или отцу) выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 40% от среднего заработка, но не более 33 281 рубля.

Дополнительные выплаты есть и для малоимущих семей, и для семей с большим количеством детей. Но их сумма будет разной в каждом регионе.

Подарочные наборы

Вещи в подарочном наборе для новорожденных в Москве Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Примерно в 30 регионах России молодым родителям при рождении ребенка дарят наборы с необходимыми детскими вещами. Первым таким регионом стала Москва, а затем присоединились и другие. Везде наборы разные, но, как правило, все предметы универсальных цветов, которые подойдут младенцу любого пола.

В Москве и Подмосковье это большие коробки с одеждой, подгузниками, градусниками, постельным бельем, наборами для купания. От набора можно отказаться и получить вместо него выплату – 20 тыс. рублей. Но московские родители отмечают, что примерно в такую сумму набор и обходится, а сами вещи хорошие.

Молодые родители Ямало-Ненецкого автономного округа получают большой набор с символом региона – белым мишкой. Внутри помимо памперсов, бутылочек и постельного белья можно найти зимние комбинезоны, теплые шапочки, байковое одеяло.

Коробка «Малышу Ямала» Пресс-служба губернатора ЯНАО Пресс-служба губернатора ЯНАО

И все украшено такими милейшими медведями, что вам тоже захочется родиться на Ямале. Вместо набора можно выбрать сертификат на покупку детских вещей на сумму 32 тыс. рублей.

А еще на Ямале, где живут семьи коренных народов Севера (ненцы, ханты, селькупы), есть и «чумовой капитал». Семьи кочевников, в которых рождается третий ребенок и более, получают комплект для сборки чума.

Вот так он выглядит Пресс-служба губернатора ЯНАО Пресс-служба губернатора ЯНАО

В него включаются печка, шесты, доски для пола, шкуры, брезент и нарты. Общая стоимость капитала составляет 500 тыс. рублей, и он выдается только один раз.

В наборе от Тверской области есть помимо одежды и средств гигиены много нужных мелочей: подогреватель бутылочек, ножницы, расчески, ершик для мытья бутылочек и соски.

Правительство Тверской области Правительство Тверской области

В Самарской области такие наборы дарят только за первого ребенка, в Татарстане и Якутии – только малоимущим семьям.

Походы по магазинам

В некоторых регионах России вместо набора семьям дарят при выписке из роддома сертификаты, которые можно потратить на покупку детских вещей. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе дарят подарочную карту с мамонтенком номиналом 20 тыс. рублей.

Подарок «Расту в Югре» Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ

В Санкт-Петербурге региональные выплаты перечисляются на карту «Детская», с которой можно оплатить товары как в специальных магазинах, так и гипермаркетах, где есть детские отделы. Размер выплат в 2023 году – от 39 тыс. до 65 тыс. рублей в зависимости от количества детей.

Бонусы за молодость и близнецов

Если вы живете в Пермском крае и у вас родились близнецы (или больше детей сразу), то кроме подарочного набора власти региона выплатят вам по 122 тыс. рублей за каждого ребенка.

В Волгограде женщины, которые родили первого ребенка до 24 лет, кроме федеральных выплат получат от региона 50 тыс. рублей. Такую же сумму получат женщины вне зависимости от возраста, которые родили второго ребенка, если первому еще не исполнилось трех лет. А вот если в семье родился и третий ребенок и он уже старше трех лет, то семье полагается родительский капитал в размере 70 тыс. рублей.

Участок земли за третьего ребенка

В России многодетные семьи (то есть где есть трое и более детей) могут получить земельный участок в своем регионе. Правда, условия получения везде разные.

Так, в Московской области участок может получить лишь та семья, у которого еще нет в собственности участка. В Ростовской области участки могут получить только малоимущие семьи. В Красноярском крае – в порядке очереди, но при этом земельные участки не дают в самом городе Красноярске. В некоторых регионах вместо участка предлагают денежный сертификат.