3 лучших советских истерна

В СССР американские вестерны адаптировали по-своему. Прерии заменили на степь и пустыню, а ковбоев – на красноармейцев.

Жанр вестерна в середине XX века буквально покорил весь мир. Голливудские фильмы про лихих ковбоев, коварных бандитов и безжалостных индейцев Дикого Запада взахлеб смотрели во многих странах, а в некоторых даже пытались снять что-то подобное.

Наиболее преуспели в этом итальянцы со своими так называемыми спагетти-вестернами. Большой популярностью пользовались и некоторые «красные вестерны» из стран социалистического блока, особенно из ГДР.

Подобные фильмы снимали и в СССР. Вместе с тем здесь решили переосмыслить жанр вестерна по-своему: место действия с Дикого Запада второй половины XIX века перенесли в Россию периода Гражданской войны, а прерии заменили сибирская тайга, южнорусские степи и пустыни Средней Азии.

Так родился истерн, в котором были и погони, и перестрелки с бандитами, и, конечно, охота за золотом. Вот только место ковбоев и индейцев заняли отважные красноармейцы и подлые противники советской власти из числа белогвардейцев или среднеазиатских басмачей.

Хотя официально в СССР термин «истерн» не использовался, в этом жанре сняли несколько десятков фильмов. Мы предлагаем вам три лучших из них.

1. «Неуловимые мстители» (1967 г.)

Трохачев/Sputnik Трохачев/Sputnik

1920 год. Охваченный Гражданской войной юг России. Четверо подростков, мечтающих служить в Красной армии, вступают в схватку с казаками-анархистами атамана Гната Бурнаша.

«Неуловимые мстители» сняты по канонам классического вестерна с перестрелками, погонями и классической сценой расстрела бутылок и кружек в кабаке пьяными бандитами. Многие из трюков игравшие мстителей молодые актеры выполняли сами, а поскольку людей на съемках не хватало, им даже приходилось переодеваться в белых казаков и преследовать самих себя.

Трохачев/Sputnik Трохачев/Sputnik

У фильма вышли два продолжения: «Новые приключения неуловимых» (1968 г.) и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1971 г.).

2. «Белое солнце пустыни» (1969 г.)

В. Манешин/Sputnik В. Манешин/Sputnik

Начало 1920-х годов. Небольшой поселок на восточном побережье Каспийского моря, который терроризирует банда басмачей Черного Абдуллы. Никто не осмеливается дать отпор бандитам, пока не появляется красноармеец Федор Сухов…

Съемки фильма шли долго и тяжело. Киночиновники постоянно критиковали те или иные сцены, требуя их удалять или переснимать. Даже после окончания съемок они не допускали «Белое солнце пустыни» до проката.

Sputnik Sputnik

Тогда в дело вмешался руководитель страны Леонид Брежнев, сам большой поклонник вестернов. Фильм вышел на экраны, став в итоге всенародным хитом.

Для российских (как когда-то и для советских) космонавтов «Белое солнце пустыни» является настоящим талисманом. Они смотрят его накануне старта и берут копию с собой в космос. Считается, что благодаря этому полеты проходят благополучно.

3. «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974 г.)

Реж. Никита Михалков, 1974/«Мосфильм» Реж. Никита Михалков, 1974/«Мосфильм»

Юг России в первые годы после окончания Гражданской войны. Группа белогвардейцев организует нападение на поезд, на котором большевики перевозят золото. Однако порадоваться добыче они не успевают – их самих грабит банда есаула Брылова.

На поиски потерявшегося в суматохе золота отправляется сотрудник советских спецслужб Егор Шилов. Задача для него осложняется тем, что коллеги считают его причастным к ограблению.

Реж. Никита Михалков, 1974/«Мосфильм» Реж. Никита Михалков, 1974/«Мосфильм»

«Свой среди чужих, чужой среди своих» стал дебютной работой для Никиты Михалкова, который позже прославился драмой «Утомленные солнцем», удостоенной в 1994 году премии «Оскар». В фильме он также исполнил роль обаятельного негодяя Брылова, образ которого был вдохновлен спагетти-вестернами с Клинтом Иствудом.

Дефицитной цветной пленки начинающему режиссеру выделили мало, поэтому часть сцен была снята на черно-белую. В итоге это разделение стало отличительной фишкой картины.

Реж. Никита Михалков, 1974/«Мосфильм» Реж. Никита Михалков, 1974/«Мосфильм»

«Свой среди чужих, чужой среди своих» частично снимали в Чечне, и некоторых членов банды есаула сыграли местные жители. Михалков вспоминал, что до начала съемок они подходили к нему и спрашивали: «Оружие вы будете давать или нам свое принести?»