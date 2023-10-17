Как большевики бомбили Кремль

В октябре 1917 года большевики почти бескровно взяли власть в Петрограде. Но в Москве их ожидало ожесточенное сопротивление – там состоялась по сути первая битва Гражданской войны.

Революционные события 1917 года в Москве. Баррикада в арках Воскресенских ворот, построенная торговцами Китай-города против большевиков Sputnik Sputnik

После известий о большевистском перевороте в Петрограде московские революционеры тоже решили действовать и вооружили более 10 тыс. красногвардейцев. Но позиции большевиков в Москве были не столь крепкими – против них выступили тысячи офицеров, юнкеров и студентов. Они строили баррикады и рыли окопы прямо на центральных улицах.

Целую неделю большевики пытались завоевать Москву. В городе шли ожесточенные бои, штурмом брали гостиницу «Метрополь» напротив Большого театра, где был организован перевязочный пункт противников.

Эрнст Лисснер. Вступление Красной гвардии в Кремль. Репродукция Рождественский/Sputnik Рождественский/Sputnik

Юнкера заняли Кремль, чтобы не допустить большевиков до местного арсенала. Они не соглашались на перемирие или сдачу и вынуждены были отражать массированные артиллерийские обстрелы.

В течение двух дней сторонники Ленина беспорядочно бомбили главный символ Москвы. В результате большая часть кремлевских построек, включая главные соборы, пострадала. Более всего был разрушен Малый Николаевский дворец, где был штаб юнкеров.

Малый Николаевский дворец после обстрела Кремля, 1917 год Общественное достояние Общественное достояние

Под обстрелом были уничтожены многие древние иконы, уникальные изразцы, а также мебель и ценности из царских покоев. Была сильно повреждена Спасская башня с часами, а на Никольской башне разрушена надвратная икона.

В настоящий шок от боев и разрушений культурных ценностей пришел большевистский нарком просвещения Анатолий Луначарский. «Жертв тысячи, – писал он. – Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется [...]. Вынести этого я не могу», – гласило его заявление об отставке. Но Ленин не был столь сентиментален и переубедил Луначарского. Как вспоминал сам нарком, «вождь» ответил ему: «Как вы можете придавать такое значение тому или другому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?»

Никольские ворота с разрушенным надвратным образом святителя Николая Общественное достояние Общественное достояние

3 ноября белые юнкера сложили оружие и покинули Кремль. Тогда же там появились первые могилы у стен – большевики похоронили 240 красноармейцев, погибших при штурме. Потери белогвардейцев были сопоставимы – их число составляло около 300 человек. Все они были погребены в братской могиле на севере Москвы. Гробы с их телами до кладбища сопровождала многотысячная процессия.

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