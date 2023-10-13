Этот советский маршал породнился со Сталиным, но был этому совсем не рад

Маршал Советского Союза Семен Тимошенко не видел ничего хорошего в браке своей дочери с сыном главы государства. И оказался прав.

Сразу после окончания Великой Отечественной войны дочь Маршала Советского Союза Семена Тимошенко Екатерина вышла замуж за сына Иосифа Сталина Василия. Казалось, что такой союз мог принести военачальнику одни лишь плюсы, упрочить и улучшить его положение в военно-политической элите СССР.

Тимошенко, однако, так не считал. Почему же маршал не хотел становиться сватом Сталина?

Под крылом вождя

Маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

С будущим «отцом народов» Тимошенко познакомился в ходе Гражданской войны. Семен Константинович командовал кавалерийским полком в Первой Конной армии — одном из наиболее боеспособных воинских формирований большевиков, в создании которого Сталин принял непосредственное участие.

Лихой кавалерийский командир отлично проявил себя на полях сражений в Крыму, на Кавказе и в Польше, чем вызвал уважение Иосифа Виссарионовича. Настоящей дружбы (как у Сталина с другом командиром Первой Конной и будущим маршалом Климентом Ворошиловым) у них не сложилось, но советский лидер всегда покровительствовал умному, рассудительному и лишенному политических амбиций военачальнику.

Семен Тимошенко, Семен Буденный и Климент Ворошилов (справа налево) в период Гражданской войны. Sputnik Sputnik

В начале 1940 года войска Тимошенко прорвали линию Маннергейма и тем самым победно завершили не слишком удачно начавшуюся для Красной армии Зимнюю войну против Финляндии. 7 мая того же года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза и доверено управление Народным комиссариатом обороны.

Тогда Семен Константинович, сам благополучно переживший «Большой террор», воспользовался своим положением, чтобы вытащить из тюрем три сотни репрессированных командиров Красной армии (включая будущего маршала Константина Рокоссовского). Сталин внял доводам Тимошенко и пошел ему навстречу.

Кредит доверия

Командующий Киевским Особым военным округом командарм 1-го ранга Семен Тимошенко (на первом плане) и первый секретарь ЦК КП(б) Украины Никита Хрущев. ТАСС ТАСС

Катастрофическое начало войны против нацистской Германии стало тяжелым испытанием для многих военачальников, и Семен Тимошенко не стал исключением. Уже 19 июля 1941 года Сталин сменил его на должности наркома.

Семен Константинович командовал войсками на различных участках советско-германского фронта, и яркие успехи у него чередовались с откровенными провалами. Так, благодаря его усилиям немецкий блицкриг забуксовал под Смоленском, а в ноябре 1941 года был освобожден первый крупный советский город Ростов-на-Дону.

В то же время Тимошенко имел непосредственное отношение к попаданию в «котел» под Киевом крупной советской группировки в сентябре 1941 года и к катастрофическому провалу советского наступления под Харьковом в мае 1942 года.

Тем не менее, военачальник избежал судьбы командующего Западным фронтом генерала Дмитрия Павлова, расстрелянного после разгрома его войск в Белоруссии. Не стал Сталин задвигать его и на второстепенные должности, как это произошло с не оправдавшим надежд вождя маршалом Семеном Буденным.

Семен Тимошенко на учениях под городом Перемышлем. Петр Бернштейн/Sputnik Петр Бернштейн/Sputnik

С конца 1943 года и до конца войны Тимошенко в качестве представителя Ставки верховного главнокомандования участвовал в разработке и проведении успешных операций по освобождению от нацистов советского юга, Прибалтики, Молдавии, Австрии и Венгрии.

Нежеланный зять

Таким образом у Тимошенко с «отцом народов» сложились и сохранились вполне хорошие отношения. Тем не менее, он был шокирован, когда летом 1945 года его дочь Екатерина заявила, что выйдет замуж за сына Сталина — командира 1-го авиационного истребительного корпуса Василия.

Иосиф Сталин с сыном Василием и дочерью Светланой. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Маршалу совсем не хотелось заполучить такого зятя. Василий Сталин отличался склонностью к пьянству и распутному образу жизни. Более того, он все еще состоял в браке с дочерью инженера кремлевского гаража Галиной Бурдонской, с которой у него уже было двое детей.

Несмотря на запрет отца, в августе 1945 года Екатерина сбежала из дома со своим возлюбленным. Сын маршала Константин вспоминал: «Семнадцатилетним пацаном я помог Василию Сталину тайком от отца увезти свою сводную сестру Екатерину... и жениться на ней… Мы тогда отдыхали на даче у Черного моря. Василий приехал поздно вечером и увез сестру, а я стоял, как теперь говорят, “на шухере”. Утром они вернулись уже мужем и женой. Отец не ругался. Молча указал дочери на дверь».

Екатерина Тимошенко и Василий Сталин. Архивное фото Архивное фото

Семен Константинович опасался негативной реакции Иосифа Сталина, но относившийся с уважением к маршалу глава государства выбор сына одобрил, даже несмотря на то, что тот еще не развелся со своей первой женой.

Трагическая судьба

Никакого вреда поступок Екатерины маршалу не принес, однако и дивидендов от него он не получил. Военачальник продолжил командовать войсками Белорусского, а затем и Южно-Уральского военных округов вдалеке от Москвы.

Тем не менее, в своем негативном отношении к перспективам союза Екатерины и Василия маршал оказался прав. Совместная жизнь супругов очень быстро превратилась в настоящий кошмар.

Капитолина Васильева. Архивное фото Архивное фото

Муж часто прикладывался к бутылке и изменял жене. Та, в свою очередь, вымещала злобу на детях Василия от первого брака, которые жили с ними. Постоянно случались скандалы, дело порой доходило и до рукоприкладства.

В конце концов, в 1949 году сын Сталина нашел себе новую пассию — пловчиху Капитолину Васильеву, которая позже стала его третьей женой. Он расстался с Екатериной, но официально развестись супруги осмелились только после смерти вождя в 1953 году.

Тимошенко с одним из своих внуков. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Вдобавок ко всему трагически сложилась и судьба их сына Василия. Пристрастившись к наркотикам, он совершил самоубийство в 1972 году в возрасте всего лишь двадцати трех лет.