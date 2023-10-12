7 самых знаменитых иностранных наемников на русской службе

Среди иностранцев, сделавших военную карьеру в Российской империи, был и «отец американского флота», и претендент на трон Испании.

1. Александр Лесли

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Человек безудержной храбрости, шотландец Александр Лесли был одним из самых видных наемников XVII века. На русскую службу он поступал трижды: в 1618-м, 1630-м и 1647-м годах.

В ходе осады польского Смоленска в 1633 году полк «иноземного строя» под командованием Лесли спас полк другого наемника полковника Томаса Сандерсона от полного разгрома со стороны крылатых гусар. Это не помешало шотландцу чуть позже прямо на военном совете хладнокровно застрелить спасенного им коллегу, обвинив того в предательстве.

Александр Лесли был не только талантливым военачальником, но и способным рекрутером. Еще до начала Смоленской войны ему удалось привлечь на русскую службу свыше четырех с половиной тысяч наемников, которыми укомплектовали четыре «немецких» полка.

Третий приезд в Россию чуть не стоил шотландцу жизни. Недовольные иностранным засильем бояре обвинили его в том, что он плевал на алтарь в православной церкви, стрелял из пистоля в крест, заставлял русских слуг есть собачье мясо, а его жена топила печь иконами.

Избежать смерти Александру помог царь Алексей Михайлович. Он предложил своему протеже и его офицерам принять православие, на что те радостно согласились. В 1654 году Лесли стал первым человеком в русской истории, получившим чин генерала.

2. Ян Хендрик ван Кинсберген

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В 1771 году офицер голландского флота Ян Хендрик ван Кинсберген, за плечами которого были 20 лет безупречной службы, экспедиции в Вест-Индию и к побережью северной Африки, решил отправиться в далекую Россию.

Страна с радостью принимала опытных мореходов, и вскоре Кинсберген, получив под свое командование эскадру, оказался в самой гуще русско-турецкой войны. Там он полностью раскрыл свои военные таланты. Голландец смело атаковал численно превосходящего противника, часто нанося ему серьезные потери и вынуждая уводить свои корабли.

«Имею честь при том свидетельствовать о капитане и кавалере Кинсбергене, как об отличном и храбром морском офицере, во всех отношениях повышения достойном», — писал в документе о награждении офицера контр-адмирал Алексей Сенявин.

В 1775 году, вскоре после окончания войны голландец покинул Россию, несмотря на то, что остаться на службе его просила сама императрица Екатерина II. В Нидерландах Ян Кинсберген дослужил до адмиральского чина и даже одно время возглавлял военно-морские силы республики.

3. Джон Пол Джонс

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Джон Пол Джонс не только стал одним из первых офицеров Континентального флота в ходе войны за независимость США, но и самым успешным среди них. На его счету — одни из самых громких американских морских побед в том конфликте: захват британского шлюпа «Дрейк» и 50-пушечного фрегата «Серапис».

После окончания войны в 1783 году «Отец американского флота», как часто называют флотоводца, оказался не у дел. Четыре года он маялся на дипломатической службе в Европе, пока императрица Екатерина II не пригласила его в Россию.

Джонса немедленно произвели в контр-адмиралы (в американском флоте он дослужился лишь до капитана) и направили на Черное море под командование светлейшего князя Григория Потемкина. «Сей человек весьма способен в неприятеле умножать страх и трепет», — писала военачальнику императрица.

Американец оправдал доверие. Командуя эскадрой из 11 кораблей, он совместно с русской гребной флотилией контр-адмирала Карла Нассау-Зигена в июне 1788 года разгромил турецкий флот вблизи черноморской крепости Очаков. Противник потерял 15 кораблей, 6 тысяч человек убитыми, к тому же полторы тысячи были взяты в плен.

Джон Пол Джонс ожидал назначения на Балтийское море, когда внезапно оказался в центре сексуального скандала — его обвинили в изнасиловании десятилетней девочки. Несмотря на то, что после разбирательств обвинения были сняты, в России он стал персоной нон-грата. В августе 1789 года раздосадованный и озлобленный флотоводец навсегда покинул страну.

4. Гомеш Фрейри де Андраде

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Перед тем как в 1788 году приехать в Россию Гомеш Фрейри де Андраде сделал успешную карьеру в сухопутной армии и военно-морском флоте Португалии. Однако офицер мечтал о большой войне, которую его родина в тот момент ему предложить не могла.

Россия же одновременно вела войны против Османской империи и Швеции, в которых де Андраде успел поучаствовать. Он был одним из первых, кто 17 декабря 1788 года взобрался на стены крепости Очаков. В награду императрица Екатерина II вручила ему военный орден Святого Георгия 4-го класса.

После этого португалец направился на Балтику воевать против шведов. За отличное командование плавучей батарей (тихоходным кораблем с мощными артиллерийскими орудиями для осады прибрежных крепостей) в ходе Первого Роченсальмского сражения 24 августа 1789 года ему вручили золотую шпагу с гравировкой «За храбрость» и повысили до полковника.

В 1791 году после завершения войн против турок и шведов Гомеш Фрейри де Андраде вернулся на родину. В России Гомеш вновь оказался в 1812 году, вот только дружеским этот визит не был. В качестве офицера Португальского легиона он участвовал в полномасштабном вторжении «Великой армии» Наполеона в пределы Российской империи.

В сражениях португалец участия не принимал, поскольку выполнял обязанности военного губернатора города Дисна (сегодня в северной Белоруссии). Зимой того же года он покинул Россию вместе с немногочисленными остатками французских войск. В этот раз уже навсегда.

5. Луи-Жозеф де Бурбон

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Многие французы не приняли революцию 1789 года и в рядах иностранных армий сражались за восстановление монархии. Наиболее боеспособным из формирований эмигрантов-роялистов был корпус Луи-Жозефа де Бурбона, принца де Конде.

Многие годы солдаты Конде сражались плечом к плечу с австрийцами, однако после разгрома и выхода Австрии из войны в 1797 году принц был вынужден искать себе нового покровителя.

Тогда руку помощи роялистам протянул российский император Павел I. По договоренности с французским королем в изгнании Людовиком XVIII он принял корпус на службу. Французы получили новую форму, а также знамена и штандарты, сочетавшие русские и французские геральдические символы.

В рядах русской армии роялисты Конде участвовали в войне Второй антифранцузской коалиции и на поле боя часто демонстрировали мужество и поразительную стойкость. Когда в 1800 году Россия вышла из конфликта, корпус поступил на содержание Великобритании. В благодарность за верную службу солдатам оставили все снаряжение, вооружение, обмундирование, а также повозки и лошадей.

6. Левин Август фон Беннигсен

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Подполковник ганноверской армии барон Левин Август Готлиб Теофиль фон Беннигсен поступил на русскую службу в 1773 году. Здесь он проявил себя в войнах против поляков, турок и персов, и за свою храбрость был удостоен нескольких орденов, золотой шпаги с алмазами, а также крупных имений с крепостными крестьянами.

7 февраля 1807 года около городка Прейсиш-Эйлау (современный Багратионовск в Калининградской области России) в Восточной Пруссии русская армия под командованием Беннигсена на равных билась с войсками самого Наполеона. Ни одна из сторон не добилась в итоге решительной победы, но для Бонапарта битва стала откровенной неудачей, поколебовашей веру французских солдат в своего непобедимого императора.

Против французов военачальник сражался во время Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии в 1813-1814 годов. Вскоре после окончания боевых действий он попросился в отставку и вернулся в родной Ганновер, где и провел последние годы жизни.

7. Хайме де Бурбон

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Претендент на трон Испании герцог Мадридский и Анжуйский Хайме де Бурбон на Пиренейском полуострове бывал крайне редко. Виной тому были неудачи, которые терпели испанские Бурбоны в борьбе за власть в стране.

Герцог Хайме жил и учился в разных странах Европы, пока в 1896 году не оказался в России, где его ждала блистательная военная карьера. Дослужившийся до звания полковника испанец успел послужить в императорской гвардии, поучаствовать в интервенции Альянса восьми держав в Китай в 1900 году и русско-японской войне 1904-1905 годов.

На поле боя испанский аристократ всегда держался на передовой, демонстрируя безудержную храбрость. В одном из сражений против японской армии генерал Александр Самсонов попробовал вывести герцога с опасного участка, напомнив ему, что его жизнь нужна Испании. «Генерал, если бы я был трусом, я не был бы достоин своей страны!» — ответил ему Хайме де Бурбон.

Королем покинувший русскую службу в 1910 году герцог Мадридский и Анжуйский так и не стал. В последующие двадцать лет он продолжал скитаться по странам Европы, периодически посещая Испанию, пока не окончил свои дни в Париже в 1931 году.