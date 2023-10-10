В СССР был человек, который имел суперспособность запоминать абсолютно ВСЕ

Соломон Шерешевский обладал невероятной памятью. После беглого взгляда он мог воспроизвести по памяти многозначную случайную последовательность цифр или текст из не связанных друг с другом слов.

Человек на сцене просит выйти к нему зрителя-добровольца и написать на доске позади него случайную последовательность цифр. Доброволец выводит шесть аккуратных рядов. Когда он заканчивает, выступающий смотрит на длинную череду цифр несколько секунд, затем с улыбкой поворачивается обратно к зрителям и воспроизводит написанное без единой ошибки. Зал взрывается овациями. Это выступление Соломона Шерешевского, который жил в СССР и делал шоу, основанное на его феноменальной памяти.

Помнил Шерешевский буквально все: длинные последовательности слов, в том числе не связанные между собой и перемешанные с иностранными, любые наборы чисел и цифр. Ученые много лет пытались понять, как он это делает.

Кем был Соломон

Истории известен лишь год рождения будущего мнемониста – 1886-й, а также что он родился в городе Торжок Тверской губернии в Российской империи. Его отец владел книжным магазином, а мать занималась исключительно воспитанием сына.

Торжок. Вид на Борисоглебский монастырь от моста. Цветное фото, 1910 г. Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

В школе учителя не особо замечали способности мальчика к запоминанию. Зато он учился игре на скрипке и считался способным музыкантом, которому пророчили хорошую карьеру. Однако из-за внезапной болезни Соломон перестал слышать на одно ухо и бросил занятия музыкой.

Соломон Шерешевский Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Окончив школу, он поступил в медицинский институт, но спустя некоторое время ушел оттуда, чтобы как-то сводить концы с концами – уже в 21 год у него были жена Аида и сын Михаил, которых надо было обеспечивать. Он устроился репортером в местную газету, где редактор отметил, как с поразительной точностью в его голове удерживаются абсолютно все детали. Он посоветовал ему исследовать свой «талант» и обратиться к специалистам.

«Цветная» память

Первым память Соломона стал исследовать Александр Лурия, один из основателей нейропсихологии. Подробно об экспериментах с памятью Шерешевского он написал в книге «Маленькая книжка о большой памяти».

Первое задание, которое должен был выполнить Соломон, впервые приняв участие в экспериментах, – запомнить 50 слов в течение 30 секунд. И он с легкостью справился. Более того, Шерешевский продолжал помнить последовательность слов еще очень долгое время, словно отложив эти знания в долгий ящик.

Психолог А. Р. Лурия Виталий Созинов/TASS Виталий Созинов/TASS

Как объяснял сам Шерешевский, он помнил не просто то, что он видел или слышал, но связывал понятия и слова с помощью синестезии – еще одной феноменальной особенности, которая встречается у очень небольшого количества людей на планете.

Синестезия – способность к «одновременному ощущению», то есть для него каждый звук имел свой цвет, каждый образ имел свою четкую форму и даже вкус. Такая особенность дополнительно помогала Соломону эффективнее запоминать поступающую информацию.

Близкое окружение Шерешевского вспоминало, что даже ложку он оборачивал в ткань, чтобы звук ее соприкосновения с тарелкой не вызывал в памяти связанные с этим звуком образы.

Сама же память Шерешевского представляла собой своеобразные «чертоги разума». Прямо как в британском сериале BBC «Шерлок», где Холмс для хранения всей информации представлял у себя в голове гигантскую библиотеку, в которой и были отсортированы нужные воспоминания. Единственным отличием Соломона от детектива было лишь место, которое тот представлял. Главными местами действия его памяти были хорошо знакомые улицы родного Торжка, на которых он и расставлял все свои воспоминания. Чтобы вспомнить то, что ему нужно, он «прогуливался» по этим улицам.

Гастроли

Осознав, насколько уникален его талант, продолжать работу в редакции газеты Соломон не стал. Он решил выступать на сцене, впечатляя публику. Шерешевский ездил на гастроли по всему СССР. Такая работа наконец позволила ему содержать свою семью.

По словам Шерешевского, его любимой публикой были педагоги, врачи и студенты – те, кто мог использовать его техники запоминания в своей деятельности. Он с радостью делился этой информацией, поскольку и сам на протяжении жизни пытался изучать собственные способности, искал предел возможностей и формулировал методики, по которым другие люди могли бы запоминать информацию более эффективно.

Кстати, единственным, что Шерешевский запоминал плохо, были лица – они ему казались слишком изменчивыми.

Забыть хоть что-нибудь

Позднее Соломон понял, что его феноменальная память имела и обратную сторону – такие огромные массивы информации начали путаться между собой. Дошло до того, что один звук или образ мог ассоциироваться у него сразу с несколькими воспоминаниями. Его близкие стали замечать, что он был чересчур непрактичным, не вникал в суть вещей и не мог нормально общаться с семьей. Он впервые в жизни столкнулся с необходимостью забыть что-либо.

Процесс забывания оказался для Соломона куда сложнее, чем запоминание. Он так же продолжал тестировать различные методики, но теперь уже для того, чтобы хоть что-то забыть. Например, мнемонист писал что-то на доске и тут же стирал, условно убирая эту информацию из своей памяти. Или писал слова на листе бумаги и сжигал, как бы избавляясь от этой информации. Однако эти способы оказались не очень эффективны. Видимо, дело было в том, что и тут он использовал тот же принцип, что и для запоминания вещей – через образы.

Соломон Шерешевский Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Способности Шерешевского так и не были исследованы до конца. Тот же Лурия отмечал, что у Шерешевского присутствует ярко выраженная двойственность сознания, похожая на раздвоение личности: он говорил сам с собой от лица словно бы двух разных людей и часто делал это вслух, даже если рядом были другие люди. Однако никто из тех, кто обследовал Шерешевского, не обнаружили у него каких-либо психических расстройств.

Последнее публичное выступление мнемониста прошло в 1953 году, когда интерес к его персоне постепенно начинал угасать. Через пять лет он умер от почечной недостаточности. Тем не менее сформулированные им техники для запоминания до сих пор практикуются среди педагогов и актеров.