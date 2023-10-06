Что такое русский гламур нулевых и почему о нем вспоминают до сих пор?

Диснейленд для взрослых

Уже в начале нулевых многим стало понятно, что непредсказуемые и голодные лихие девяностые прошли. Зато начались совсем другие времена – более безопасные, обеспеченные и сытые. На фоне экономического роста от взлетевших цен на экспортную нефть, газ и драгоценные металлы в Россию стали вливаться большие деньги. Именно в это время в столицу пришел тот самый настоящий гламур. Известный современный писатель Виктор Пелевин писал в своем романе «Empire V», что «гламур – это секс, выраженный через деньги», и с ним сложно не согласиться.

Москва. 18 марта 2005. В ночном клубе для женщин «Эгоистка» Василий Смирнов/TASS Василий Смирнов/TASS

Появление больших возможностей для самореализации, хлынувшая в страну западная культура подтолкнули бизнес к созданию современной индустрии развлечений в Москве – арт-пространств, клубов, проведению шикарных вечеринок со звездами первой величины.

В ночном клубе «Dяgilev proжект» Александр Саверкин/TASS Александр Саверкин/TASS

На фоне этого развлекательного бума и появилась гламурная жизнь, подсмотренная на Западе и адаптированная к постсоветской реальности. Например, до этого в России не существовало такого понятия, как «селебрити»: если человек в СССР и становился знаменитым, то за какие-то заслуги; представить, что кто-то знаменит лишь потому, что у него были деньги и умение их прожигать, было невозможно.

В московском ночном клубе First Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Не было и ночных клубов, лишь единицы появились в девяностых. Зато в нулевых случился настоящий расцвет ночной жизни. Примерно в то же время за Москвой закрепился статус города, который никогда не спит. Пока в провинциальных городах в 10 часов вечера все уже были дома и готовились ко сну, в Москве настоящая жизнь только начиналась. Нескончаемый поток денег позволил многим бизнесменам отстроить в столице целые сети ночных клубов на любой вкус и кошелек.

В самые знаковые места ночной Москвы часто приглашали выступить звезд первой величины. Например, в культовом клубе «Дягилев», о котором мы уже рассказывали, бывали и Кайли Миноуг, и Робби Уильямс, и Мэрайя Кэри, и даже Мадонна. Им платили астрономические по тем временам суммы ради того, чтобы они выступили там для самой богатой публики города. А, например, в самом популярном клубе Москвы «Рай» появлялись такие лица, как Памела Андерсон, Милла Йовович и Люк Бессон.

Участницы группы «Тутси» в клубе «Рай», 2007 Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Тогда никто не жалел денег, чтобы устроить отличное шоу: помпезное, грандиозное и, конечно, самое дорогое. Пиротехника, конфетти, звезды первой величины и дорогой алкоголь создавали атмосферу Диснейленда для взрослых, где каждый мог найти развлечение по душе. Это очень подкупало разбогатевшую аудиторию, поэтому вечеринки нулевых отлично продавались и окупались – во многих клубах столики были забронированы на год-два вперед.

«Если юбки – то микроскопические»

В России нулевых со стилем жизни кардинально изменилась и мода. Но если на Западе в это же время новые веяния продвигались постепенно и аккуратно, то московские модники не признавали полумер. Если нужно было продемонстрировать достаток, то в ход шло все и сразу.

«У нас все было очень гипертрофированным. Если логотипы – то большие, заметные и повсюду. Если юбки – то микроскопические. Если джинсы – то с такой низкой посадкой, что торчали стринги. Обязательно каблуки – на плоском ходу вообще никто обувь не носил, это было почти неприлично», – вспоминает моду нулевых стилист и дизайнер Наталья Пилат.

На вечеринке в ночном клубе First Евгений Евгранов/TASS Евгений Евгранов/TASS

В нулевых мода стала для людей способом самовыражения: после советского единообразия в новой России каждый не хотел походить на другого. В связи с этим многие предпочитали приобретать одежду, сшитую по специальному заказу.

Что касается тех, у кого на это по-прежнему не было денег, гламур вошел и в их жизнь – обилием розового цвета, искусственного меха, дешевой бижутерии и высоких каблуков.

Герзл-бэнды

Нулевые также запомнились расцветом герлз-бэндов в России. Если бум девичьих групп прошел на Западе еще в девяностых (например, Spice Girls и Destiny’s Child), то до новой России эта тенденция дошла только в начале нулевых.

Участницы группы «ВИА Гра» Эмиль Матвеев/TASS Эмиль Матвеев/TASS

Самыми популярными группами были «ВИА Гра», «Блестящие», Reflex – всех можно перечислять долго. Но, что самое важное, эти группы задавали своим внешним видом тренд для всех остальных. Стилист Анжела Лисица, что работала со многими герлз-бэндами, вспоминала, как обычно одевали новых звезд российской сцены: «Конечно, когда я начала одевать “ВИА Гру”, я старалась максимально подчеркнуть внешность девочек. Они же такие красивые! Я всегда говорила, что их нужно раздевать, а не одевать». Словом, одевали их очень откровенно и очень ярко: стразы, блестки, нейлон, перья, мех, шелк, яркий макияж и безупречная укладка.

Богатые и знаменитые

Наконец, гламурная жизнь Москвы нулевых не могла обойтись без собственных светских львиц. Их знали в лицо, за их жизнью следило множество глаз.

Самая известная светская львица и та, кто стал с этим титулом ассоциироваться, была Ксения Собчак – дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и экс-кандидат в президенты России. До того как заняться журналистской и политической карьерой, Собчак была одной из наиболее эпатажных персон московского бомонда, чьи выходки еще долго обсуждались в московских кулуарах (например, «грязные» танцы в присутствии новоиспеченных свекрови и свекра). Всероссийскую популярность она получила в связи с работой ведущей в скандальном реалити-шоу «Дом-2», где незнакомые люди собирались в одном доме, чтобы найти свою любовь.

Писательница Оксана Робски и телеведущая Ксения Собчак на презентации книги «Zамуж за миллионера» Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Уже после «Дома-2» Ксения получила собственное шоу «Блондинка в шоколаде», где она была главной героиней, светскую жизнь которой показывали на телеэкранах всей страны.

Позднее она в соавторстве с еще одной гламурной дивой Оксаной Робски написала книгу «Zамуж за миллионера», которая мгновенно стала бестселлером и закрепила позиции Ксении в публичном пространстве.

Было в нулевых и множество других громких имен, которые сейчас практически никто уже не вспоминает. Многие из них становились светскими львицами из-за браков с богатыми бизнесменами или благодаря связям с другими знаменитостями. Все остальные же с упоением следили за ними через светскую хронику, надеясь на светлое безбедное будущее.