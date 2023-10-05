В России есть пушка «вождя всех медведей»

Орудие с такой надписью действительно хранится в петербургском музее. Как оно появилось?

Роясь в фондах старого петербургского Арсенала в конце 1850-х годов, историк Флорентий Павленков нашёл пушку начала XVII века. Её длина – 155,6 сантиметров, вес – 315,5 килограмм, диаметр ствола – 69 миллиметров. Ствол нарезной, заряжается с казенной (тыльной) части. Находка была поразительной – в то время все пушки были ещё гладкоствольными и заряжались через дуло. Но ещё более удивительными были слова, отлитые на пушке.

Казённая часть пушки с нарезами ствола Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

На казенной части орудия указан год отливки – 1615, изображен герб Московского государства – двуглавый орел с щитом на груди, а в щите – Георгий Победоносец. Вокруг ствола идёт надпись на латыни: «Magno Domini Tzari et Magno Duchi Michaeli Foedrowits Omnium Ursorum» – «Великому государю царю и великому вождю всех медведей Михаилу Федоровичу».

Сказка о старой пушке

Та самая надпись о «вожде всех медведей» Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Конечно, надпись о «вожде всех медведей» – результат ошибки создателей орудия. Надпись должна была заканчиваться словами «Omnium Russorum» – «всея Руси». Но кто-то перепутал местами буквы, и «Russorum» превратилось в «Ursorum», а «urs» по-латыни – «медведь». Флорентий Павленков предположил, что ошибку «по малой грамотности и плохому знанию латинского языка» допустил именно русский мастер. В таком случае, писал Павленков, «очень может быть, что отливка этого орудия принадлежит нам, и тогда честь инициативы в деле изобретения орудийных нарезов будет нашею полною и нераздельною собственностью».

Герб Русского государства на пушке Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Дело в том, что нарезные пушки появились в Европе только в конце XVII века, а собственные нарезные орудия в России начали делать только во времена Павленкова – во второй половине XIX столетия. Первые исследователи пушки, Павленков и Николай Бранденбург, предположили, что орудие русское – и вплоть до 1950-х годов оно выставлялось в Петропавловской крепости как первая в мире нарезная пушка, сделанная в России. В 1900 году пушку даже возили на Всемирную выставку в Париже: «Орудие это является наиболее древним из всех известных нарезных орудий, заряжающихся с казенной части», – было написано в каталоге выставки.

Развенчание красивой легенды

Литые узоры на поверхности ствола Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Первые серьёзные сомнения в атрибуции пушки появились у советских историков в 1950-х годах. Тогда же орудие было снято с экспозиции в Петропавловской крепости до выяснения его происхождения – «она может быть на нашей экспозиции только в том случае, если она русская», передает историк Владимир Галкин мнение музейных работников.

Только в 2010-х годах пушку изучил известный историк артиллерии Алексей Лобин, который обнаружил новый источник – орудие было упомянуто в «Двинском росписном списке 1702 года» (это перечень укреплений и орудий Архангельска и близких к нему крепостей) как «пищаль медная полковая, немецкого литья». При этом не было указано, что ствол заряжался с казенной части и имел нарезы.

Крупный план нарезов в стволе пушки Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Исследование орудия, как справедливо замечает Владимир Галкин, до сих пор не закончено. Однако сейчас историки предполагают следующее.

Пищаль, скорее всего, не русского производства. Надпись на латыни в дательном падеже показывает, что орудие могло быть сделано в Европе как подарок Михаилу Федоровичу – на это также намекает указание Двинского списка о том, что пушка «немецкого литья». Принимая её в подарок, наши соотечественники могли заметить или не заметить смешную «опечатку» – но пушка была, вероятно, слишком ценным подарком, чтобы её не принять.

Этот же источник («Двинский росписной список») позволяет предположить, что изначально нарезов в стволе орудия и механизма заряда с казенной части у пушки не было. Их добавили позже, в XVIII веке. Однако пока что это только предположения, которые предстоит подтвердить или опровергнуть.