Сталинки, хрущевки, брежневки: в чем разница?

Почти каждый советский лидер пытался решить жилищный вопрос. И делал это в меру своего понимания.

Сталинки

Высота потолка: 3-4 метра

3-4 метра Площадь квартиры: от 32 (однокомнатная) до 115 кв. метров (четырехкомнатная)

от 32 (однокомнатная) до 115 кв. метров (четырехкомнатная) Площадь кухни: от 7 кв. Метров

от 7 кв. Метров Количество этажей: от 2 до 30

Сталинка в Казани (улица Пушкина, 5/43) Andris Malygin (CC BY 3.0) Andris Malygin (CC BY 3.0)

В 1930-е годы при Сталине начинается ударная индустриализация страны. Ранее преимущественно аграрная держава не была готова принять в городах столь огромный наплыв рабочих. Требовалось обеспечить всех жильем. Поэтому во втором “пятилетнем плане” развития народного хозяйства в СССР 1934 года была закреплена необходимость “решительного улучшения всего жилищного и коммунального дела в СССР”.

Во многих городах началось массовое строительство домов от двух этажей и выше (до 30 и более, как, например, в сталинских высотках в Москве). В зданиях от 5 этажей и выше непременно был лифт. Внутри зданий были просторные подъезды и холлы, в квартирах – большие кухни, высокие потолки и длинные коридоры. Многие “сталинки” были приспособлены под коммунальные квартиры – в каждой отдельной комнате жила целая семья, а санузел и ванна были общими.

В сталинках большие кухни и высокие потолки Домклик

“Сталинки” до сих пор считаются элитными домами. Их часто строили вдоль больших улиц и проспектов, они были выдержаны в стиле неоклассицизм – на фасаде был декор в виде колонн, лепнины, барельефов, статуй. В первую очередь в дома селили высокопоставленных чиновников, военных, партийную номенклатуру.

Хрущевки

Высота потолка: 2.5 метра

2.5 метра Площадь квартиры: от 28 (однокомнатная) до 68 кв. метров (четырехкомнатная, но такие встречались редко)

от 28 (однокомнатная) до 68 кв. метров (четырехкомнатная, но такие встречались редко) Площадь кухни: 4.5-6 кв. Метров

4.5-6 кв. Метров Количество этажей: до 5

Пятиэтажная хрущевка на Бескудниковском бульваре в Москве Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Строительство “сталинок” прекратилось в 1955 году после указа Хрущева «об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Новый генсек критиковал архитекторов за расточительство. Декор был полностью убран, новый стиль можно было охарактеризовать как “функционализм”.

Крошечные кухни в хрущевках преподносились как преимущество (до всего можно дотянуться рукой, и не надо далеко ходить) Станислав Красильников/TASS Станислав Красильников/TASS

“Хрущевки” стали массовыми многоквартирными типовыми постройками. Вместо кирпичных домов стали строить в основном более дешевые блочные или панельные здания. Резко сократили метраж помещений и высоту потолков, в таких домах почти не встречались лифты. Важно было обеспечить как можно бОльшее количество граждан жильем, и, желательно, чтобы у каждой семьи была отдельная квартира.

В хрущевках проходные комнаты. Современные ремонты часто превращают их в студии Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

Строительство хрущевок велось с 1956 года и вплоть до конца 1960-х, и вот уже оно, действительно, смогло преодолеть жилищный кризис. Стали практиковать строительство целых жилых микрорайонов. Несмотря на то что квартиры были очень маленькие, многие семьи были счастливы жить приватно, а не в коммуналках, и иметь собственный санузел.

Читайте подробнее про строительство хрущевок тут.

Брежневки

Высота потолка: 2,5-2.7 метра

2,5-2.7 метра Площадь квартиры: от 33 (однокомнатная) до 76 кв. метров (четырехкомнатная)

от 33 (однокомнатная) до 76 кв. метров (четырехкомнатная) Площадь кухни: 6,8-7,4 кв. метров

6,8-7,4 кв. метров Количество этажей: от 8 до 17

Жилой дом серии II-68 (в народе «брежневка») Fr0nt (CC BY 3.0) Fr0nt (CC BY 3.0)

В конце 1960-х, когда к власти пришел Леонид Брежнев, стало понятно, что городское население все растет, и строительство многоквартирных домов надо продолжать в ударном темпе. При этом население жаловалось на хрущевки, качество которых было очень низким (маленькие площади, тонкие стены, отсутствие лифтов).

Так появились брежневские здания с квартирами “улучшенной планировки”. Причем строили их вплоть до конца 1990-х. В них были лифты, а в домах от 14 этажей – еще и грузовые. Прямо в подъездах часто был и мусоропровод. В квартирах увеличилась площадь кухни, появился коридор. В “хрущевках” комнаты, как правило, были проходные, а здесь появились изолированные.

В «брежневках» кухни и комнаты были уже гораздо больше Домклик

Сегодня “брежневки” составляют львиную долю вторичного жилья, доступного для покупки. Причем находятся они как на окраинах городов, так и в центральных районах. Существует десяток типовых проектов домов той эпохи. Это и башенные дома (12-16 этажей с одним подъездом), и многосекционные дома на 13 подъездов. Они были и блочные, и кирпичные, и панельные, самых разных цветов и конструкций.

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