Сталинки, хрущевки, брежневки: в чем разница?

Сталинка в Казани (улица Пушкина, 5/43)Andris Malygin (CC BY 3.0)
В 1930-е годы при Сталине начинается ударная индустриализация страны. Ранее преимущественно аграрная держава не была готова принять в городах столь огромный наплыв рабочих. Требовалось обеспечить всех жильем. Поэтому во втором “пятилетнем плане” развития народного хозяйства в СССР 1934 года была закреплена необходимость “решительного улучшения всего жилищного и коммунального дела в СССР”.
Во многих городах началось массовое строительство домов от двух этажей и выше (до 30 и более, как, например, в сталинских высотках в Москве). В зданиях от 5 этажей и выше непременно был лифт. Внутри зданий были просторные подъезды и холлы, в квартирах – большие кухни, высокие потолки и длинные коридоры. Многие “сталинки” были приспособлены под коммунальные квартиры – в каждой отдельной комнате жила целая семья, а санузел и ванна были общими.
В сталинках большие кухни и высокие потолкиДомклик
“Сталинки” до сих пор считаются элитными домами. Их часто строили вдоль больших улиц и проспектов, они были выдержаны в стиле неоклассицизм – на фасаде был декор в виде колонн, лепнины, барельефов, статуй. В первую очередь в дома селили высокопоставленных чиновников, военных, партийную номенклатуру.
Пятиэтажная хрущевка на Бескудниковском бульваре в МосквеСтанислав Красильников/ТАСС
Строительство “сталинок” прекратилось в 1955 году после указа Хрущева «об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Новый генсек критиковал архитекторов за расточительство. Декор был полностью убран, новый стиль можно было охарактеризовать как “функционализм”.
Крошечные кухни в хрущевках преподносились как преимущество (до всего можно дотянуться рукой, и не надо далеко ходить)Станислав Красильников/TASS
“Хрущевки” стали массовыми многоквартирными типовыми постройками. Вместо кирпичных домов стали строить в основном более дешевые блочные или панельные здания. Резко сократили метраж помещений и высоту потолков, в таких домах почти не встречались лифты. Важно было обеспечить как можно бОльшее количество граждан жильем, и, желательно, чтобы у каждой семьи была отдельная квартира.
В хрущевках проходные комнаты. Современные ремонты часто превращают их в студииСтанислав Красильников/ТАСС
Строительство хрущевок велось с 1956 года и вплоть до конца 1960-х, и вот уже оно, действительно, смогло преодолеть жилищный кризис. Стали практиковать строительство целых жилых микрорайонов. Несмотря на то что квартиры были очень маленькие, многие семьи были счастливы жить приватно, а не в коммуналках, и иметь собственный санузел.
Читайте подробнее про строительство хрущевок тут.
Жилой дом серии II-68 (в народе «брежневка»)Fr0nt (CC BY 3.0)
В конце 1960-х, когда к власти пришел Леонид Брежнев, стало понятно, что городское население все растет, и строительство многоквартирных домов надо продолжать в ударном темпе. При этом население жаловалось на хрущевки, качество которых было очень низким (маленькие площади, тонкие стены, отсутствие лифтов).
Так появились брежневские здания с квартирами “улучшенной планировки”. Причем строили их вплоть до конца 1990-х. В них были лифты, а в домах от 14 этажей – еще и грузовые. Прямо в подъездах часто был и мусоропровод. В квартирах увеличилась площадь кухни, появился коридор. В “хрущевках” комнаты, как правило, были проходные, а здесь появились изолированные.
В «брежневках» кухни и комнаты были уже гораздо большеДомклик
Сегодня “брежневки” составляют львиную долю вторичного жилья, доступного для покупки. Причем находятся они как на окраинах городов, так и в центральных районах. Существует десяток типовых проектов домов той эпохи. Это и башенные дома (12-16 этажей с одним подъездом), и многосекционные дома на 13 подъездов. Они были и блочные, и кирпичные, и панельные, самых разных цветов и конструкций.
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