Что в СССР называли в честь генсеков?

Государственная библиотека СССР имени В. И. ЛенинаИван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Хотя в большинстве населённых пунктов бывшего СССР была или есть улица Ленина, «ленинкой» в России называли и называют до сих пор только Российскую государственную библиотеку (с 1925-го по 1992 год — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина).
Алексей РыковPublic domain
26 августа 1923 года Совет народных комиссаров постановил возобновить производство всех спиртных напитков после долгих лет сухого закона – в Российской империи он был установлен с начала Первой мировой войны, а большевики несколько раз продлевали запрет. В декабре 1924 года на прилавки поступила дешевая водка, которую стали называть «рыковкой» по фамилии председателя СНК Алексея Рыкова (1881-1938).
«Рыковка» была не совсем настоящей водкой – всего около 30 градусов. 20 декабря 1924 года Михаил Булгаков записал в дневнике: «В Москве событие – выпустили 30-градусную водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой». Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре раза её дороже». «Рыковка» стоила рубль – как два литра подсолнечного масла, или 4 килограмма рыбы, или 20 килограмм картофеля – большие деньги в те голодные годы.
Ленинский проспект. Площадь ГагаринаИван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
«Сталинкой» называются не только жилые дома и высотки, обычно в стиле неоклассицизма, построенные в период правления Иосифа Сталина (с начала 1930-х до начала 1950-х годов), но и квартиры в них. Архитектурный стиль «сталинок» часто называют «сталинским ампиром».
«Маленковка» на улице Боженко в МосквеDonAvero (CC BY-SA 3.0)
Удивительно, но даже в честь Георгия Маленкова (1901-1988), который был председателем Совета министров СССР два с лишним года (1955-1957), в СССР называли дома. Разрабатывать планы массового переселения людей в дома упрощённой планировки блочного, кирпичного и панельного типа начали ещё при Сталине – в Союзе был серьёзный жилищный кризис. Первые кирпичные дома упрощенной планировки назывались «маленковками». От сталинок в них остались минимальные украшения на фасадах и высокие потолки, этажность была небольшой, а квартиры менее просторными.
Хрущевки в МосквеМаксим Блинов/Sputnik
Этот «бренд» известен не только в бывшем СССР, но и в бывших странах соцблока – «хрущевками» называются типовые дома (обычно пятиэтажные) упрощённой планировки с малогабаритными квартирами, построенные в период массового жилищного строительства в СССР в 1960-х годах, при генеральном секретаре Никите Хрущеве (1894-1971, на посту председателя Совета Министров в 1958-1964).
Дом серии II-68, один из «брежневок»Fr0nt (CC BY-SA 3.0)
По аналогии с “хрущевками”, «брежневками» называются советские панельные серийные 9–17-этажные дома с улучшенными – по сравнению с “хрущёвками” – планировками. Брежневками их прозвали потому, что проекты создавались в годы правления Леонида Брежнева (1964–1982), но сами такие дома строились до недавних дней.
Экспонаты музея истории водки, расположенного в стенах «Измайловского Кремля»Андрей Стенин/Sputnik
«Андроповкой» называли водку «Московскую» – самую дешевую в Советском Союзе, цена которой при генеральном секретаре Юрии Андропове (1914-1984, на посту генсека в 1983-1984) была снижена. В 1972 году советское правительство повысило нижнюю планку цен на водку с 2 рублей 87 копеек за бутылку до 3 рублей 62 копеек. В 1981 году, после Олимпиады, цену подняли ещё – до 5 рублей 30 копеек, что вызвало к жизни частушку:
Было три, а стало пять – всё равно берём опять!
Даже если будет восемь – всё равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу – нам и десять по плечу!
Генеральный секретарь ЦК КПСС (с ноября 1982 года) Юрий Владимирович Андропов (1914-1984)Sputnik
Когда к власти пришел генеральный секретарь Юрий Андропов, он снизил цену на «Московскую» до 4 рублей 20 копеек. Приличной в те годы считалась зарплата в 180-200 рублей. Водку стали называть «Андроповкой», а ещё – «первоклассницей» или «школьницей», поскольку она поступила в продажу к 1 сентября 1983 года.