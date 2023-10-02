Что в СССР называли в честь генсеков?

Это не только дома и библиотеки, но и две разные водки.

1. Ленинка

Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Хотя в большинстве населённых пунктов бывшего СССР была или есть улица Ленина, «ленинкой» в России называли и называют до сих пор только Российскую государственную библиотеку (с 1925-го по 1992 год — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина).

2. Рыковка

Алексей Рыков Public domain Public domain

26 августа 1923 года Совет народных комиссаров постановил возобновить производство всех спиртных напитков после долгих лет сухого закона – в Российской империи он был установлен с начала Первой мировой войны, а большевики несколько раз продлевали запрет. В декабре 1924 года на прилавки поступила дешевая водка, которую стали называть «рыковкой» по фамилии председателя СНК Алексея Рыкова (1881-1938).

«Рыковка» была не совсем настоящей водкой – всего около 30 градусов. 20 декабря 1924 года Михаил Булгаков записал в дневнике: «В Москве событие – выпустили 30-градусную водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой». Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре раза её дороже». «Рыковка» стоила рубль – как два литра подсолнечного масла, или 4 килограмма рыбы, или 20 килограмм картофеля – большие деньги в те голодные годы.

3. Сталинка

Ленинский проспект. Площадь Гагарина Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Сталинкой» называются не только жилые дома и высотки, обычно в стиле неоклассицизма, построенные в период правления Иосифа Сталина (с начала 1930-х до начала 1950-х годов), но и квартиры в них. Архитектурный стиль «сталинок» часто называют «сталинским ампиром».

4. Маленковка

«Маленковка» на улице Боженко в Москве DonAvero (CC BY-SA 3.0) DonAvero (CC BY-SA 3.0)

Удивительно, но даже в честь Георгия Маленкова (1901-1988), который был председателем Совета министров СССР два с лишним года (1955-1957), в СССР называли дома. Разрабатывать планы массового переселения людей в дома упрощённой планировки блочного, кирпичного и панельного типа начали ещё при Сталине – в Союзе был серьёзный жилищный кризис. Первые кирпичные дома упрощенной планировки назывались «маленковками». От сталинок в них остались минимальные украшения на фасадах и высокие потолки, этажность была небольшой, а квартиры менее просторными.

5. Хрущевка

Хрущевки в Москве Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Этот «бренд» известен не только в бывшем СССР, но и в бывших странах соцблока – «хрущевками» называются типовые дома (обычно пятиэтажные) упрощённой планировки с малогабаритными квартирами, построенные в период массового жилищного строительства в СССР в 1960-х годах, при генеральном секретаре Никите Хрущеве (1894-1971, на посту председателя Совета Министров в 1958-1964).

6. Брежневка

Дом серии II-68, один из «брежневок» Fr0nt (CC BY-SA 3.0) Fr0nt (CC BY-SA 3.0)

По аналогии с “хрущевками”, «брежневками» называются советские панельные серийные 9–17-этажные дома с улучшенными – по сравнению с “хрущёвками” – планировками. Брежневками их прозвали потому, что проекты создавались в годы правления Леонида Брежнева (1964–1982), но сами такие дома строились до недавних дней.

7. Андроповка

Экспонаты музея истории водки, расположенного в стенах «Измайловского Кремля» Андрей Стенин/Sputnik Андрей Стенин/Sputnik

«Андроповкой» называли водку «Московскую» – самую дешевую в Советском Союзе, цена которой при генеральном секретаре Юрии Андропове (1914-1984, на посту генсека в 1983-1984) была снижена. В 1972 году советское правительство повысило нижнюю планку цен на водку с 2 рублей 87 копеек за бутылку до 3 рублей 62 копеек. В 1981 году, после Олимпиады, цену подняли ещё – до 5 рублей 30 копеек, что вызвало к жизни частушку:

Было три, а стало пять – всё равно берём опять!

Даже если будет восемь – всё равно мы пить не бросим!

Передайте Ильичу – нам и десять по плечу!

Генеральный секретарь ЦК КПСС (с ноября 1982 года) Юрий Владимирович Андропов (1914-1984) Sputnik Sputnik

Когда к власти пришел генеральный секретарь Юрий Андропов, он снизил цену на «Московскую» до 4 рублей 20 копеек. Приличной в те годы считалась зарплата в 180-200 рублей. Водку стали называть «Андроповкой», а ещё – «первоклассницей» или «школьницей», поскольку она поступила в продажу к 1 сентября 1983 года.