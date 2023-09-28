Почему снайпера Людмилу Павличенко прозвали "Леди Смерть"

27 августа 1942 года Людмила Павличенко стала первым гражданином СССР, посетившим Белый Дом в Вашингтоне. Девушка провела короткую встречу с президентом США Франклином Рузвельтом, а затем пообщалась с его женой Элеонорой. Первая леди подружилась с советской гостьей и позже организовала для нее поездку по всей стране. Всего за пару месяцев до этого 25-летняя Людмила получила свое четвертое ранение и была эвакуирована с передовой Великой Отечественной войны. За первый год кровопролитной борьбы с Гитлером девушка-снайпер уничтожила 309 нацистов.

«Я решила доказать, что девушки тоже способны хорошо стрелять»

«Первый вид снайперской работы - снайперская охота. Летом мы выходили вдвоем в полчетвертого утра. Одна пара лежит в одном месте, через 300-400 метров - другая пара. Разговаривать между собой нельзя, пересвистываться нельзя, двигаться нельзя, курить нельзя и вообще ничего нельзя. Продолжается это до 9-10 часов вечера. За это время снайпер может уничтожить 5 фашистов. Может быть, трех. А, может, и ни одного. Все зависит от того, насколько подвижны фигуры врага. Мы не открывали огонь по первым попавшимся, только по определенным фигурам», - из воспоминаний Людмилы Павличенко.

Студенческое фото Людмилы Павличенко Архивное фото Архивное фото

Людмила родилась в 1916 году в городе Белая Церковь недалеко от Киева. С самого детства она выделялась атлетичным телосложением и боевым духом, старалась ни в чем не уступать мальчишкам. Когда Людмила перешла в десятый класс школы, она начала работать на оружейном заводе «Арсенал». Уже там у нее появилась любовь к стрельбе, она даже прошла краткосрочные снайперские курсы.

«Когда я услышала, как соседский парень хвастался своими подвигами на полигоне, я решила доказать, что девушки тоже способны хорошо стрелять, и начала много и упорно тренироваться», - рассказывала Павличенко американским журналистам.

В 1937 году Людмила поступила на исторический факультет Киевского университета, девушка хотела стать преподавателем или ученым. Однако окончить обучение ей не удалось – война застала ее на преддипломной практике в Одессе. Когда войска Гитлера вторглись в СССР, Павличенко твердо решила отправиться на фронт добровольцем. Однако это оказалось не так-то просто. Ее далеко не сразу взяли в солдаты, а отказы сопровождались советами пойти в медсестры. «Девушек в армию не брали, и мне пришлось пойти на всевозможные уловки, чтобы тоже стать солдатом», – вспоминала она.

Самая результативная женщина-снайпер

СССР. 1942 г. Снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии Людмила Павличенко TASS TASS

«Второй вид работы - это снайперская дуэль. Чтобы найти вражеского снайпера, нужно потратить около 48 часов. Существуют моменты проверки - снайперы ставят друг другу ловушки. Если он попался в вашу ловушку, значит, вам быть победителем. Коль вы попадетесь в ловушку - хуже будет. Из своей винтовки при очень точной наводке вы увидите цвет волос, цвет глаз, даже можете определить, сколько лет вашему противнику. При этом и он сможет рассмотреть вас. Но время для выстрела еще не наступило. Второго выстрела у снайпера не бывает. Может пройти еще 8-10 часов, пока снайпер приподнимется. Вас будут дразнить вражеские автоматчики, а вы должны будете спокойно выдержать. Это очень тяжело. Только когда снайпер поверит, что вас уже нет, он может встать. И тогда выстрел уже ваш», - из воспоминаний Людмилы Павличенко.

Чтобы попасть в ряды Красной армии, Людмиле пришлось доказать свое умение владеть оружием и пройти импровизированное испытание. Ей вручили винтовку и указали на двух румынских офицеров, работавших с гитлеровцами. Лишь убив их, она доказала свою готовность воевать наравне с мужчинами. Однако Людмила не включила эти попадания в свой список из 309, она оценивала эти ликвидации как пробные. Рядовую Павличенко зачислили в 25-ю стрелковую дивизию Красной Армии имени Василия Чапаева, знаменитого военачальника времен Гражданской войны.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Людмила сражалась в Молдавии и Одессе. Уже здесь от ее винтовки погибли более сотни нацистских солдат и офицеров. Затем ее полк перевели в Крым, и она приняла участие в героической обороне Севастополя.

Юлия Пересильд в роли Людмилы Павличенко в фильме “Битва за Севастополь”. реж. Сергей Мокрицкий, 2015/КиноДело реж. Сергей Мокрицкий, 2015/КиноДело

В Севастопольской битве немцы значительно превосходили советских солдат по численности, поэтому мишеней у Людмилы было предостаточно. На отметке в 257 убитых гитлеровцев в мае 1942 года она заслужила похвалу военного совета Красной Армии Южного фронта. В ответ самая меткая женщина-снайпер советской армии лишь пообещала, что убьет еще больше. Руководство особенно отметило ее мастерство в снайперских дуэлях - Людмила уничтожила 36 вражеских снайперов, которых вермахт послал специально для ее ликвидации.

Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Павличенко присвоили звание старшего лейтенанта, и она возглавила стрелковый взвод, который сама и сформировала из недавно поступивших на фронт солдат. Непосредственному начальнику Людмилы старшему лейтенанту Дронину это назначение казалось ненормальным. Для него было абсурдом видеть девушку на офицерской должности, однако он не стал перечить приказам высшего начальства.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Севастополя. Женщина-снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии Людмила Павличенко ведет прицельный огонь. Владислав Микоша/Sputnik Владислав Микоша/Sputnik

Любовь и смерть

«Когда снайперы уходят от врага, если кто-нибудь из нас упал - а раненый снайпер не упадет, только мертвый - вся засада тут же остановится и вступит в бой. И если кто-нибудь еще погибнет, то товарища все равно заберут. Нельзя оставлять тело товарища на земле, захваченной врагом. Это не было записано ни в одном уставе, но это был строгий закон среди снайперов», - из воспоминаний Людмилы Павличенко.

До войны личная жизнь у Людмилы Павличенко не складывалась. Ее детство закончилось довольно рано - еще в 15 лет она родила сына Ростислава. Алексей Павличенко, отец ребенка, был намного старше Людмилы. Девушка была несчастлива в браке и вскоре развелась с мужем, вернувшись жить к родителям. Она никому не рассказывала о своем раннем замужестве и даже не упомянула о нем в своей краткой «Автобиографии», которая сейчас хранится в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

Главную любовь своей жизни Людмила встретила именно на фронте. Во время боев под Севастополем она познакомилась с младшим лейтенантом Леонидом Киценко, который тоже был снайпером. Вечера у костра с рассказами о стрелковых буднях быстро перетекли во фронтовой роман. Влюбленные стали вместе ходить на боевые задания, что еще сильнее скрепляло их отношения. Вскоре Людмила и Леонид обратились к начальству с рапортом о заключении брака, но война так и не позволила им официально стать мужем и женой.

В марте 1942 года нацисты накрыли снайперские позиции Красной армии минометным огнем, и Леонид получил смертельное ранение. Людмила чудом выжила - возлюбленный укрыл ее от осколков своим телом. Она вынесла Леонида с поля боя, однако спасти его не удалось.

Людмила Павличенко и Леонид Киценко. Севастополь, февраль 1942-го. Архивное фото Архивное фото

Смерть лейтенанта Киценко только закалила боевой дух Людмилы, и она стала еще яростнее сражаться с захватчиками. Павличенко признавалась, что убивала гитлеровцев без сожаления, и единственное, что она чувствовала - это «удовлетворение охотника» от убийства хищного животного: «Каждый живой и здоровый немец с легкостью убьет женщину, ребенка, да и любого человека. Выходит, убивая немцев, я спасаю жизни».

Но в июне 1942-го Людмила была серьезно ранена при минометном обстреле. Ее эвакуировали из осажденного Севастополя и отправили на Кавказ, а затем и вовсе отозвали с передовой. Ее следующим заданием стала поездка в Америку.

Поездка в США

«Гитлеровцы были так оскорблены севастопольскими и одесскими снайперами, что в апреле 1942 года сменили всех стрелков и подбросили к Севастополю своих асов. По радио гитлеровцы заявили, что все севастопольские снайперы будут уничтожены. Для нас это было очень большим оскорблением. Мы решили выйти на местность и потратили больше суток, чтобы найти этого аса. Ребята решили взять его живым, он не сопротивлялся. В его снайперской книжке стояло число “502”. Мы спросили его, откуда такое число, и на каких участках они работали. Выяснили, что гитлеровский снайпер окончил офицерскую снайперскую школу, а потом, чтобы привыкнуть к убийству, он был послан в охрану лагерей смерти. Я до сих пор не могу понять, как снайпер может убить женщину на плацу, ребенка, мужчину, который находится в плену без оружия в руках. По-моему, это дело зверское, не стрелковое», - из воспоминаний Людмилы Павличенко.

В США перед Людмилой была поставлена важная дипломатическая миссия - убедить американцев в необходимости открытия второго фронта. Это позволило бы разделить силы гитлеровцев и дать возможность советской армии контратаковать.

Людмила Павличенко во время встречи с женой президента США Элеонорой Рузвельт в Вашингтоне. Слева - член Верховного суда США Роберт Джексон. Jack Delano/Library of Congress Prints and Photographs Division Washington Jack Delano/Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Павличенко прибыла в Штаты в конце августа 1942 года вместе с секретарём Московского горкома комсомола Николаем Красавченко и снайпером Владимиром Пчелинцевым. Там советскую делегацию ожидал теплый прием: «К нашему удивлению, вокзал был полон студентов. Они приехали со всех стран, чтобы поприветствовать Красную армию в нашем лице. Армию, которая насмерть дерется с фашистами».

Людмила сразу стала звездой американских газет, однако журналисты зачастую говорили о ней совсем не в том контексте, в котором ей бы хотелось. На нее сыпался вал неудобных и даже абсурдных вопросов: «Почему советский снайпер не уделяет должного внимания своей внешности? Разрешено ли русским женщинам краситься на фронте? Какого цвета нижнее белье вы предпочитаете?»

Jack Delano/Library of Congress Prints and Photographs Division Washington Jack Delano/Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Людмила всеми силами отбивалась от нападок американской прессы: «Я ношу свою форму с гордостью! Орден Ленина у меня на груди был омыт кровью. Очевидно, что для американок куда важнее наличие под формой шелкового белья, чем сама форма, истинное предназначение которой им, кстати, только предстоит узнать».

Павличенко провела в США три месяца, в ходе поездки по стране Людмила много общалась с Элеонорой Рузвельт. Похоже, что первая леди дала советской девушке несколько полезных советов в общении с прессой, ведь со временем ее речь становилась все более убедительной. Она выступала перед тысячными аудиториями, рассказывала о своей молодости и фронтовых буднях, а также о зверствах, которые нацисты совершали на ее родной земле. Публика дала Людмиле прозвище «Леди Смерть», а знаменитый американский певец в стиле кантри Вуди Гатри посвятил ей песню «Miss Pavlichenko».

Людмила никогда не забывала о главной цели своего визита в США и продолжала настаивать на том, что американцы обязаны помочь Европе и Советскому Союзу в борьбе с Гитлером. На одной из пресс-конференций, устав от очередных вопросов о быте женщины-снайпера, Павличенко произнесла свою знаменитую фразу: «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?». Публика встретила эти слова аплодисментами, а американское общество осознало необходимость помощи восточному фронту. Власти США усилили поставки вооружений и техники в СССР, однако долгожданное открытие второго фронта состоялась лишь через два года – летом 1944-го, когда советская армия уже перехватила инициативу и вела активное контрнаступление против гитлеровцев.

Людмила Павличенко выступает перед американской публикой Jack Delano/Library of Congress Prints and Photographs Division Washington Jack Delano/Library of Congress Prints and Photographs Division Washington

Вернувшись в СССР, Людмила Павличенко стала обучать стрелков на снайперских курсах. Через ее школу прошли более 1000 учеников, многие из которых стали выдающимися снайперами и помогли стране одержать победу в Великой Отечественной войне. В 1943 году руководство присвоило Людмиле наивысшую награду – звание Героя Советского Союза. Уже после войны она наконец-то защитила диплом в Киевском университете и стала старшим научным сотрудником Главного штаба ВМФ СССР.

Украинская ССР. Одесская область. 31 июля 1944 г. Герой Советского Союза, снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии РККА Людмила Михайловна Павличенко и рабочие колхоза "Вiльний бурлак" во время встречи TASS TASS

Людмила поддерживала связь с Элеонорой Рузвельт, подруги продолжали обмениваться письмами вплоть до самой смерти первой леди. В 1957 году они вновь встретились, когда американка прибыла в Москву с деловым визитом. Людмила приняла Элеонору в своей квартире, где они смогли тепло пообщаться и вспомнить то самое путешествие по США, которое сделало их друзьями.

Украинская ССР. Одесская область. 11 июня 1971 г. Герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны, снайпер Людмила Михайловна Павличенко у монумента Пояса Славы в селе Дачное Илья Павленко/TASS Илья Павленко/TASS

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