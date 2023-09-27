5 исчезнувших российских городов

Легендарный торговый город, древняя эллинская столица, суровое место ссылки, город, ушедший под воду, и город, уничтоженный Батыем – все это о местах, буквально стертых историей с лица земли.

1. Мангазея

Мангазейский острог, реконструкция историка Михаила Белова Михаил Белов Михаил Белов

Этот город в глубине Северной Сибири (на территории современного Ямало-Ненецкого АО) основали в конце XVI века по инициативе царского правительства. Добирались до него через северный морской ход и дальше через реки. Крепость в Мангазее стала центром сбора и хранения ясака – налога с сибирских народов, который собирали пушниной. Шкурки соболей и лисиц продавались в Европу за огромные деньги, поэтому ясак был жизненно необходим правительству.

Карта «Новой Мангазеи» (Туруханска) и окрестностей в XVII веке Семен Ремезов Семен Ремезов

К 1610-м годам «златокипящая» Мангазея была шумной торговой крепостью с пятью башнями. Разведать местоположение «сибирской Венеции» стремились иностранные шпионы, которые хотели сами наладить торговый ход через северные моря в Мангазею и покупать у местного населения тех же соболей, которых они сдавали в ясак Москве. В 1612 году голландский купец Исаак Масса издал в Европе подробный чертеж Мангазеи, в которую он каким-то образом проник. В 1620 году по указу царя Михаила Федоровича северный морской путь, который вел в том числе в Мангазею, закрыли, а для обеспечения безопасности на важнейших точках пути поставили остроги и дежурные посты. Торговля морем с Мангазеей прекратилась. В 1672 году вышел указ об упразднении города, и к концу XVII века Мангазея исчезла. Ее заново «открыли» археологи только в XX веке.

2. Фанагория

Раскопки фанагорийского Верхнего города Maria Plotnikova (CC BY 4.0) Maria Plotnikova (CC BY 4.0)

Фанагория была основана, по преданию, еще в VI веке до нашей эры, а уже через два века стала второй столицей Боспорского царства – античного государства со столицей в Пантикапее (на месте современной Керчи). Город был настолько важным, что в VII веке нашей эры здесь поселился изгнанный из Константинополя император Византии Юстиниан II.

Раскопки на месте Фанагории kmorozov (CC BY-SA 3.0) kmorozov (CC BY-SA 3.0)

Через Фанагорию поддерживалась связь между Византией и Великой Булгарией – древним государством в азовских степях. Однако к XI веку из-за повышения уровня моря город стало затапливать, и его население мигрировало в соседний город Тмутаракань.

3. Пустозерск

Пустозерск, гравюра из журнала «Всемирная иллюстрация», 1886 В. А. Толвинский В. А. Толвинский

Пустозерск основали в 1499 году русские воеводы по приказу великого князя Ивана III. Этот город находился почти у впадения реки Печоры в Печорское море. Первыми его поселенцами были военные и чиновники, которые несли царскую службу. Поскольку пахотных земель здесь не было, главными промыслами были охота, рыбная ловля и выменивание пушнины у местных племен. К концу XVI века город был крошечным – около 150 дворов и около 500 человек населения.

Пустозерск в 1909 году Public domain Public domain

После Ливонской войны 1580-х Россия потеряла побережье Балтики, и торговля с Европой пошла через северные порты, в том числе через Пустозерск. Однако в 1610-х здесь активизировались английские купцы. В 1620-м, после указа о закрытии северного пути для торговли, население города стало быстро сокращаться, а крепость превратилась в «лагерь» для ссыльных – здесь держали участников восстания Степана Разина, восстания в Соловецком монастыре, сюда сослали протопопа Аввакума со сподвижниками – в 1682 году раскольников сожгли в деревянном срубе.

Древлеправославные кресты на месте предполагаемого сожжения протопопа Аввакума и его сподвижников. Пустозерск, 2010 AAT (CC BY-SA 3.0) AAT (CC BY-SA 3.0)

Пустозерск так и не восстановился – при Екатерине II крепость окончательно разобрали, а город упразднили. Однако люди продолжали жить здесь вплоть до XX века. Последняя жительница уехала из Пустозерска в 1962 году.

4. Молога

Торговая (Сенная) площадь во время ежегодного празднования Мологской вольной пожарной дружины. Справа пожарная каланча, построенная по проекту ярославского губернского архитектора А. М. Достоевского (младший брат Ф. М. Достоевского) Public domain Public domain

Одноименный город на реке Мологе был известен с XIII–XIV веков, когда уже существовало Моложское княжество. Немного выше по реке, в Холопьем Городке, находилась крупнейшая на тот момент русская ярмарка – Моложский торг, на который съезжались купцы из Азии и Европы. Со временем из-за обмеления здесь Волги и других рек торг перенесли в Нижний Новгород, но Молога продолжала оставаться центром местного значения – к концу XVII века здесь был 1281 дом, два раза в год проводилась рыбная ярмарка, а лучшая рыба доставлялась прямо к царскому столу.

Молога. Северная часть Торговой (Сенной) площади. 1900-е годы Public domain Public domain

В XVIII и XIX веках город не разрастался – к 1896 году здесь было около 7 тыс. жителей. Работали несколько заводов, казначейство, банк, телеграф, больница и богадельня, почта и кинематограф, существовал Афанасьевский женский монастырь. К 1930-м годам в уже советской Мологе было не более 900 домов и по-прежнему около 7 тыс. жителей.

Остатки разрушенных храмов Мологи перед затоплением Public domain Public domain

Конец истории города настал в 1935-м, когда советская власть приняла решение о постройке Рыбинского гидроузла и водохранилища – город должен был быть затоплен. Жители встретили новость в штыки, однако за 6–7 лет были, в том числе насильно, вывезены из города. 13 апреля 1941 года начали затопление, и постепенно к 1946 году город полностью ушел под воду. Потомки мологжан начиная с 1972 года каждую вторую субботу августа собираются в Рыбинске – почтить память своей родины. Встречи проходят до сих пор. Иногда во время маловодья самые высокие здания Мологи показываются из-под воды.

5. Старая Рязань

«Оборона Рязани». С картины Е. И. Дешалыта Андрей Миронов (CC BY-SA 4.0) Андрей Миронов (CC BY-SA 4.0)

Современный русский город Рязань на самом деле бывший Переяславль-Рязанский. Старая Рязань, которая впервые упоминается в летописи под 1096 годом, была крупным городом, столицей Рязанского княжества, а Переяславль-Рязанский тогда был только крепостью на рязанских рубежах.

Городище Старая Рязань. Вид со стороны Оки Mikhey77777 (CC BY-SA 4.0) Mikhey77777 (CC BY-SA 4.0)

Старая Рязань активно торговала с другими городами – рязанская земля была богата дичью, медовыми дубравами, в городе развивались гончарное и ткацкое ремесла. Уже в XII веке по рекам рязанская пшеница вывозилась на экспорт через Новгород. Главная крепость города стояла на возвышении над рекой, защищалась отвесными валами и высокими стенами с башнями.

Руины Борисоглебской церкви (начало XX века), построенной на месте собора Бориса и Глеба. При постройке были варварски уничтожены подлинные остатки фундамента собора XIII века. Городище Старая Рязань, Рязанская область, Спасский район Svklimkin (CC BY-SA 4.0) Svklimkin (CC BY-SA 4.0)

В 1237 году на Русь пришло войско хана Батыя. Рязань стала первым крупным городом, принявшим на себя удар ханского войска. Осада длилась шесть дней и ночей, но монголы в разы превосходили русских в численности. Когда монголы взяли город, они уничтожили внутри всех и все, фактически сровняв город с землей. Хотя люди впоследствии вернулись на место города, близость Старой Рязани к степи делала ее отличной мишенью для следующих набегов. Поэтому к XIV веку все функции Старой Рязани вместе с населением перешли в расположенный 50 километрами выше по течению Оки Переяславль-Рязанский, который мы теперь знаем как Рязань. На месте старого города находятся остатки кафедрального собора, стоящие на вершине тех самых валов.