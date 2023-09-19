Кто мучает математика Перельмана?

Россияне очень уважают гения математики, который живет в Купчино в Санкт-Петербурге. Но не могут исполнить его простую просьбу – оставить его в покое.

«Бутерброды и торты елись, дождь и музыка лились, огромный профиль, написанный Сашей Бразгиной, сносился ветром, плотная занавесь на окнах юбиляра не шелохнулась», – писал на своей странице во «ВКонтакте» один из участников действа, приуроченного к 50-летию Григория Перельмана, российского математика, который доказал гипотезу Пуанкаре и отказался от премии в 1 млн долларов от института Клэя. 13 июня 2016 года под его окнами устроили концерт классической музыки и выставили его большеформатный портрет.

Гриша Перельман в юности «Комсомольская правда»/Global Look Press «Комсомольская правда»/Global Look Press

Пятью годами ранее, в 2011-м, корреспонденты газеты «Комсомольская правда» поймали Григория Перельмана на улице, когда он вместе с матерью прогуливался в сквере. В ответ на вопрос, какой подарок он хотел бы получить к 45-летию, Перельман ответил: «Чтобы журналисты меня не донимали». И тем не менее каждый поход в магазин для него становится испытанием, а письма из почтового ящика выгребают соседи, потому что ящик постоянно переполнен.

«Гриша, я хочу от тебя детей»

Григорий Перельман AP AP

Вряд ли стоит пытаться взять интервью у Григория Перельмана. Русские папарацци могут быть необыкновенно назойливы – они уже подкарауливали математика на улице, в супермаркете, а очарованные поклонники не стеснялись атаковать саму квартиру, где живут Григорий и его мама Любовь Лейбовна.

Как сказал газете «Комсомольская правда» один из бывших преподавателей Перельмана, «когда по телевизору показывают разудалую деваху, которая возлагает цветы к двери его квартиры и кричит: “Гриша, я хочу от тебя ребенка, он будет такой же красивый, как мама, и умный, как папа!” – у самого Перельмана это вызывает только раздражение».

На свой юбилей математик получил также официальные поздравления от властей Санкт-Петербурга. Но на предложения поучаствовать в телепередаче или любых научных дискуссиях, на приглашения дать лекции он неизменно отвечает вежливым отказом. Перельман ушел со всех научных и служебных постов, не принимает предложений о работе и отказался стать членом Российской академии наук – честь, которой многие русские ученые ждут годами. Объяснял ли он как-то свое поведение?

«Мне не нравятся их решения»

Гриша Перельман и другие участники математического кружка Сергея Рукшина (в заднем ряду второй слева) на фоне Ленинградского Дворца пионеров (Аничков дворец) «Комсомольская правда»/Global Look Press «Комсомольская правда»/Global Look Press

Напомним, в 2006 году Григорий Перельман отказался от медали Филдса, которая считается высшей математической наградой – ее присудили ученому за доказательство гипотезы Пуанкаре. Но это не был его первый отказ от крупных премий. Как рассказывал газете «Троицкий вариант» российский математик Виктор Бухштабер, в 1996 году Перельман получил премию Европейского математического общества для молодых математиков – и тоже от нее отказался. Наконец, в 2010 году Математический институт Клэя присудил Григорию Перельману премию в размере 1 млн долларов США, опять же за доказательство гипотезы Пуанкаре, и от этих денег Перельман также отказался.

Причина во всех случаях была одна – несогласие Перельмана с позицией международного математического сообщества. Журналисты часто пытаются представить позицию математика как пустое «оригинальничанье». Они выуживали из школьных учителей Перельмана признания типа: «Помню, в пионеры не хотел вступать. Говорил: мол, не нравится, что должна быть одна форма, салют отдавать». Но отказы Григория Яковлевича от главных математических наград не каприз, а нежелание принятием наград поддерживать позиции присудивших их учреждений.

В одном из редких телефонных интервью Перельман исчерпывающе объяснил свой отказ от Филдсовской медали и премии института Клэя. «Главная причина – мое несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми», – заявил Перельман.

Еще раньше, в 2006-м, произошел скандал с участием китайского математика Яу Шинтуна, который пытался присвоить себе лавры Перельмана, утверждая, что это он, Яу, нашел «полное доказательство» гипотезы Пуанкаре. От этого заявления Яу Шинтун впоследствии отказался, но внимание математического сообщества к его заявлению вызвало у Перельмана презрение.

Математик Ричард Гамильтон, 1982 George M. Bergman (CC BY-SA 4.0) George M. Bergman (CC BY-SA 4.0)

«Люди, подобные мне – вот кто оказывается в изоляции… Разумеется, существует масса более или менее честных математиков. Но практически все они – конформисты. Сами они честны, но они терпят тех, кто таковыми не являются», – сказал Перельман журналистам New Yorker в 2006 году.

Перельман считает, что премия института Клэя, к примеру, должна была быть присуждена в равной степени американскому математику Ричарду Гамильтону. Именно его исследования навели Перельмана на мысль доказать гипотезу Пуанкаре, используя так называемые потоки Риччи. Признание Перельманом заслуг Гамильтона – пример редкого научного благородства, ведь сам Гамильтон изначально не верил, что Перельман доказал гипотезу Пуанкаре и, более того, сотрудничал с Яу Шинтуном.

«Какой же Перельман одиночка?»

Нежеланное фото. Григорий Перельман в объективе русского папарацци negresh/pikabu.ru

Последний всплеск массового интереса к Григорию Перельману случился в 2016-м, на его 50-летний юбилей. Как мы уже знаем, математик не только не вышел из подъезда принять поздравления, но даже не выглядывал в окно.

Многим соотечественникам Григория непонятно, почему он не только не принял денежные премии, но и вернулся в Россию из США, где ему предлагали остаться, жить и преподавать. Но мало кто будет спорить, что известность, интервью и публичные выступления необыкновенно отвлекают от вдумчивой научной работы.

При этом как ученый затворником Перельман вовсе не является. «Это вы бросьте, какой же Перельман одиночка! Он индивидуалистический человек, но живет совсем не в вакууме. Перельман – ученый, исключительно хорошо воспринимающий идеи и влияние разных людей», – объясняет один из ведущих русских математиков Михаил Громов. «Григорий – это такая замкнутая сфера. Мы не можем в него заглянуть», – говорит Виктор Бухштабер. «Он себя проявил, он вошел в историю науки. Но дальше надо дать ему жить его жизнью».

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