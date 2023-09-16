5 поразительных фактов о Куликовской битве

1. Битва была действительно огромной

Участники военно-исторического фестиваля «Поле Куликово 2022» в рамках праздничных мероприятий, посвященных 642-й годовщине Куликовской битвы, на территории музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино Тульской области Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

По последним историческим исследованиям, темник Мамай мог собрать против русских войско числом от 70 тыс. до 90 тыс. воинов. Но в Куликовской битве он использовал их не всех, так как через два месяца после битвы вел войска против хана Тохтамыша. По оценкам историков, в Куликовской битве со стороны Орды могли участвовать от 18 тыс. до 30 тыс. воинов.

Оценить число русских войск значительно сложнее, так как все русские источники завышали число участников этого крупнейшего сражения. По оценкам историков Андрея Амелькина и Юрия Селезнева, на Куликово поле с Дмитрием Донским вышли также не более 30 тыс. воинов. Это была действительно одна из самых масштабных битв Средневековья, по численности сравнимая с битвой при Пуатье (732 г.) между франками и арабами или битвой при Азенкуре (1415 г.) между Англией и Францией.

2. В бою с русской стороны принимали участие простые люди

«Утро на Куликовом поле», Александр Бубнов. Из собрания ГТГ Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Дмитрий Иванович (Донской), великий князь Московский и Владимирский, объявил на своих землях сбор полков для борьбы с ордынцами. Входившие в городские полки бояре, князья и дружинники приводили с собой «воев» (воинов), которые в основном шли в пехоту. «Вои» набирались из городского и сельского населения. Кроме того, к походу Дмитрия Ивановича и союзных ему князей присоединились добровольцы.

Таким образом, на защиту русской земли бок о бок с профессиональными воинами вставали люди, никогда раньше не воевавшие. Это подтверждает летопись: «Москвичи же многие небывальцы (не бывшие ранее в битве. – УР), увидев множество рати татарской, устрашились, и живота отчаявше [c жизнью прощались]».

3. На стороне Мамая, возможно, билась европейская пехота

В составе войск Мамая источниками упоминаются «фряги» – итальянцы. После того как Византийская империя была разгромлена крестоносцами в 1204 году, особенно много итальянских торговых колоний появилось на берегах Черного моря. Итальянцы были известны в Европе военным искусством, и Мамай мог нанять их пехоту, вооруженную копьями, которую описывает летопись: «И так встали, копья положив… каждый на плечи того, кто впереди него, у передних рядов [копья] короче, у задних – длиннее». Впрочем, принимали ли «фряги» реальное участие в битве, неясно. Возможно, они охраняли ставку Мамая.

4. Великий князь Дмитрий Донской едва избежал смерти в бою

«Донской на Куликовом поле», В. К. Сазонов, 1824 Русский музей Русский музей

Великий князь Дмитрий Иванович бросился в битву в составе первых атакующих полков. Почти сразу его ранили и сбросили с коня. Воины, защищавшие его, были быстро уничтожены врагом, а сам князь получил множество ударов в живот и грудь, но его спасли латы и кольчуга. Князю Дмитрию Ивановичу удалось выбраться из рукопашной схватки. На коня он сесть уже не смог.

Уже после окончания битвы князь Владимир Андреевич Серпуховской, двоюродный брат Дмитрия Ивановича, долго не мог отыскать израненного князя. Его обнаружили два воина из Костромы – князь лежал под сломанной березой.

5. Победа была одержана приемами, перенятыми у самих ордынцев

«После Куликовской битвы», эскиз. Валентин Серов, 1895 Государственный исторический музей Государственный исторический музей

На момент Куликовской битвы русские находились под властью Орды уже 140 лет, и многие князья участвовали в ордынских военных кампаниях. Когда русские выстроились на Куликовом поле, они приняли пятичастный порядок построения: большой полк, полки правой и левой руки, передовой и сторожевой полки. Схожее пятичастное или трехчастное построение имела и армия Мамая. При этом русские выгодно использовали тот факт, что ордынские полки наступали между двух рек – Нижним Дубняком и Смолкой, которые протекали тогда на Куликовом поле. Из-за этого ордынская армия не могла развернуться полностью по всему фронту, мешая сама себе.

Однако исход битвы решил «секретный», засадный русский полк князя Владимира Андреевича Серпуховского, спрятанный в лесу. Засадный полк вступил в бой в решающий и неожиданный для ордынцев момент.

Когда в XIII веке монголо-татары пришли на Русь, они победили русских в боях также благодаря своим тактическим приемам и построениям. Спустя 150 лет после нашествия, выдержав множество битв и столкновений с ордынцами, русские научились на своих собственных ошибках и успешно использовали приемы против своих захватчиков.