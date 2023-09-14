Эрмитаж продает фрески школы Рафаэля. Но через NFT

В сентябре 2023 года Эрмитаж выставил на продажу токены с цифровой версией уникальных работ из собрания музея.

Эрмитаж выставил на продажу фрески XVI века из своего собрания. За 135 тыс. рублей любой желающий теперь может купить работу учеников Рафаэля... правда, не физический экземпляр, а цифровой, то есть токен.

«Венера и Амур на дельфинах» – до и после реставрации Государственный Эрмитаж, 2023 Государственный Эрмитаж, 2023

Музей запустил проект по цифровизации вечной классики, и сегодня для продажи доступны токены с тремя только что отреставрированными фресками – «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу» и «Венера и Адонис» (последнюю уже и вовсе выкупили!).

«Венера и Адонис» – до и после реставрации Государственный Эрмитаж, 2023 Государственный Эрмитаж, 2023

Сотрудники Эрмитажа в течение пяти лет проводили реставрацию фресок, раскрывая авторский красочный слой от многочисленных поздних напластований, которые исказили и композицию работы, и даже сам смысл сюжета. Уникальность этих токенов в том, что они содержат изображения фресок до и после реставрации – то, что недоступно увидеть физически.

«Венера, снимающая сандалию» (до реставрации) и «Венера, вынимающая занозу» (после реставрации) Государственный Эрмитаж, 2023 Государственный Эрмитаж, 2023

«Мы в Эрмитаже – большие любители инноваций, – говорит директор музея Михаил Пиотровский. – Очередной проект посвящен использованию новейших технологий для развития музейного дела и создания совершенно уникальных продуктов. Промежуточные состояния фресок, которые фиксируются только на этапах реставрации и затем исчезают, это сама по себе замечательная история. В этом и смысл NFT – сделать уникальное, чего не было и уже не будет».

Приобрести токены может ограниченное количество людей, и они получают цифровые права на NFT-предметы искусства. Они считаются инструментом для инвестиций, потому что владельцы таких уникальных NFT могут не только покупать, но и обменивать и продавать цифровые права.

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