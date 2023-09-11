Что можно было купить в России за 100 долларов в прошлом и сейчас

Мы сравнили, на сколько изменились цены на продукты питания и другие товары за последние два столетия.

Конец XIX века: золотой рубль

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В 1897 году министр финансов Российской империи Сергей Витте ввел золотой стандарт рубля, который действовал вплоть до начала Первой мировой войны. Один рубль приравнивался к 0,77 г чистого золота. Один доллар стоил 1,94 рубля, то есть 100 долларов стоили 194 рубля.

Это была значительная сумма. Месячная зарплата рабочего составляла от 20 до 70 рублей в месяц, то есть от 10 до 36 долларов. За 100 долларов можно было купить одну хорошую лошадь, около 13 тыс. кг картофеля, 843 десятка яиц или 388 кур.

Плата извозчику с лошадью (общественный транспорт того времени) в небольшом городе составляла 20 копеек, то есть на 100 долларов можно было прокатиться 970 раз.

В 1897 году ювелир Карл Фаберже изготовил пасхальное яйцо «Коронация» с золотой каретой внутри и выставил его на продажу за 7150 рублей, то есть за 3700 долларов. В наши дни стоимость подобных лотов на аукционах ввиду их исторической, ювелирной и культурной ценности составляет от 20 млн до 30 млн долларов.

Начало XX века: советский рубль

Кадр из фотоочерка «24 часа из жизни Филипповых», посвященного жизни простой советской рабочей семьи Макс Альперт, Соломон Тулес, Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ

Начало века ознаменовалось в России несколькими революциями, участием в Первой мировой войне, окончанием правления династии Романовых, приходом большевиков к власти и гиперинфляцией.

В 1922–1924 годах провели денежную реформу: старый рубль был деноминирован. Один новый рубль обменивался на рубли 1923 года как 1 к 50 тыс., а при учете всех проведенных деноминаций – как 1 к 50 млрд рублей 1917–1921 годов. Стоимость доллара установилась на уровне 2 рубля 22 копейки.

За 100 долларов (222 рубля) в 1924 году можно было купить 4440 кг картофеля, 444 кг мяса или 634 десятка яиц. Средняя зарплата составляла 40–60 рублей в месяц (18–27 долларов).

Вторая половина XX века: хрущевская оттепель

ГАЗ-21 «Волга» на Красной площади Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

В 1961 году была проведена хрущевская денежная реформа: 10 старых рублей приравнивались к одному новому. Аналогично изменились зарплаты и цены в магазинах.

Один доллар США стоил 90 копеек, 100 долларов – 90 рублей. Средняя зарплата составляла 80–100 рублей, то есть как раз около 100 долларов. На эти деньги можно было купить 900 кг картофеля (то есть почти в 5 раз меньше, чем полвека назад), 69 десятков яиц (в 10 раз меньше). На праздник можно было купить торт «Ленинград» (34 штуки) или коньяк (21 бутылку). За 100 долларов можно было купить 1800 билетов для проезда в метро.

Особо состоятельные граждане мечтали об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» за 5100 рублей (5670 долларов) или хотя бы о мотоцикле «Восход» за 410 рублей, или 455 долларов (примерно пять зарплат).

Конец XX века: перестройка

Черный рынок в Москве, 1992 год Roger JOB/Gamma-Rapho/Getty Images Roger JOB/Gamma-Rapho/Getty Images

С 1985 по 1991 год в СССР проходила перестройка, закончившаяся распадом СССР. В эти годы цены выросли примерно в полтора раза по сравнению с доперестроечными.

В начале 1991 года была проведена павловская денежная реформа (названа по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова). Речь шла об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года. Срок обмена составлял три дня, в течение двух последующих месяцев можно было обменять не более 1000 рублей. Официальный курс рубля к доллару был снижен: 1 доллар оценивался в 1,75 рубля. При этом рыночный курс составлял 1 к 30, осенью – 1 к 55. Импортные товары зачастую продавали на черном рынке, цены устанавливали по плавающему курсу.

Средняя зарплата к концу 1991 года составляла 500–600 рублей (286–343 доллара). За 100 долларов (по официальному курсу) можно было купить 11 кг говядины, 77 кг картофеля или 39 десятков яиц. За эти же деньги можно было купить 29 билетов в метро, 92 билета в кино или отдохнуть 8 суток в доме отдыха.

Наши дни

Автомобиль Omoda китайского производителя Chery представлен в автосалоне в Подольске Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это против нее ввели международные санкции, в том числе экономические. Курс рубля стал очень волатилен: средний курс до начала СВО в 2021 году составлял 73,7 рубля, в 2022 году – 63,5 (при максимуме в марте 103,5 рубля, минимуме в июне 57 рублей). В 2023 году за восемь месяцев средний курс – 81,6 (при минимуме в январе 68,8, в августе – 95,3).

За 100 долларов в середине 2023 года можно купить 19 кг говядины, около 250 кг картофеля или 120 десятков яиц. Это больше, чем в 1991 году: в 1,5 раза больше говядины, в 3 раза больше картофеля и в 3 раза больше яиц.

Но некоторые другие траты возросли. За эти же деньги можно купить 173 билета в метро (в 6 раз больше, чем в 1991 году) или 32 билета в кино (в 3 раза меньше, чем ранее). И отдохнуть трое суток в доме отдыха (в 2,5 раза меньше).

Средняя зарплата составляет около 70 тыс. рублей (в июне 2023 года – 76,6 тыс. рублей, по данным Росстата), что примерно равно 800 долларам (в 2,5 раза больше, чем в 1991 году). Средняя стоимость автомобиля в России – 1,9 млн рублей (примерно 20 тыс. долларов), в Москве – 2,9 млн рублей (примерно 30 тыс. долларов), в Московской области – 2,6 млн рублей (примерно 27 тыс. долларов).

Возвращаясь к лошади, которую можно было купить в XIX веке за 100 долларов: сейчас средняя цена за особь – около 150 тыс. рублей, то есть примерно 1,6 тыс. долларов.

В статье используются данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и открытых источников.

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