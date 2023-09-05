Ванька Хитрый: как советский аферист 9 раз бежал из тюрьмы и прикидывался Героем СССР

Он жил в роскоши и получил квартиру в центре Москвы от влиятельнейших чиновников СССР. За десятилетия криминальной карьеры его судили 13 раз, а общий срок его приговоров составил 93 года.

«Золотая Звезда» Героя Советского Союза Денис Абрамов/Sputnik Денис Абрамов/Sputnik

29 сентября 1971 года в отделение милиции города Сочи обратился легендарный летчик-фронтовик Григорий Козлов, Герой Советского Союза. Он написал заявление об ограблении – из его номера в санатории «Золотой колос» пропали ручка, пиджак, паспорт, авиабилет, удостоверение Героя СССР и медаль «Золотая Звезда». Правда, потерпевший признался, что звезда была никакой не золотой, а бронзовой. Осторожный ветеран носил с собой муляж, чтобы ни в коем случае не потерять столь ценную награду. Но документы-то были подлинными!

В милиции сразу сделали вывод: они имеют дело с дилетантом, который даже не смог отличить подделку от оригинала. Любопытно, правда, что вор не взял ни рубля из номера Козлова, только медаль. Резонансное дело для Советского Союза – мало кто осмеливался воровать у Героев СССР, самых уважаемых людей страны. Но зацепок не было. Дело застопорилось до тех пор, пока преступник сам не дал о себе знать.

Спустя месяц в сочинское отделение милиции снова обратился ветеран. Герой Советского Союза Петр Рогозин сообщил, что в санатории «Кавказская Ривьера» некий злоумышленник подменил его золотую «Звезду» бронзовой подделкой. Ответственный за это дело старший следователь Малаев вспоминал рассказ Рогозина: «Идет по лестнице, и “Звезда” перевернулась. Он смотрит на медаль, а там нет номера. Тогда он понял, что это муляж, и вызвал милицию».

Санаторий «Кавказская Ривьера» в Сочи Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Похититель медалей был задержан лишь спустя год в Москве. Им оказался пожилой мужчина Иван Петров, он же Ванька Хитрый, он же знаменитый вор по прозвищу Звездочет. Но интересовали его далеко не только «Золотые Звезды». У Хитрого также нашли документы полковника КГБ и депутата Верховного Совета, диплом юриста и удостоверение фронтовика. В его коллекции были не только украденные, но и поддельные бумаги. На вопрос, зачем он воровал награды, Петров признавался:

«Думаете, цацки эти мне нужны были только золотишка ради? Или для прикрытия, чтобы щипать по карманам проще было? Нет, у этих звездочек другой вес имеется. Мы ведь все делимся на униженных и унижающих, оскорбленных и оскорбляющих... Уж больно мне не хотелось быть в первой категории. А со “Звездой” ты и очередями не мят, и хамством не бит, и бюрократами не заплеван. Хочешь человеческого к себе отношения – покажись Героем!»

Страх и ненависть в Сочи

Сочи – курортная столица Советского Союза Иван Панов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Ванька Хитрый родился в 1900 году в деревне Пасынково Тверской губернии. Жил он очень бедно и в итоге встал на путь воровства. 10 лет – первая кража, 16 лет – первое задержание, 25 лет – первый тюремный срок. С 1925 по 1972 год он попадал в тюрьму 13 раз и совершил 9 побегов, а общий срок его приговоров составил 93 года. До сих пор неизвестно, как ему каждый раз удавалось ускользать из рук стражей закона. Хитрый умудрился сбежать даже из знаменитого Соловецкого лагеря!

Предполагаемое фото Ваньки Хитрого Архивное фото Архивное фото

Иван Петров был крайне обаятельным и артистичным человеком. Оно и понятно, иначе он бы не смог добиться успехов в криминальном мире. При этом он обладал элегантной внешностью – грубоватые, но правильные черты лица, благородная седина. Аферист умел произвести впечатление на женщин и втереться в доверие к богатым и влиятельным мужчинам. Он представлялся своим жертвам разными именами – Авин, Гуськов, Абдершин, Кокора, Дьячков, Серебряков. Всего известно о 14 псевдонимах.

Хитрый любил роскошь. Он постоянно ездил по стране и останавливался в лучших отелях, отдыхал в элитных санаториях, ужинал в самых дорогих ресторанах и посещал громкие театральные премьеры. Лето он всегда проводил на морских курортах – в Ялте, Батуми, Гагре. Но больше всего он любил Сочи.

Из справки УВД города Сочи:

«Волна жалоб от лиц, которые были обыграны мошенниками, буквально захлестнула отделы милиции Сочи. Поэтому в 1969 году по линии борьбы с картежниками при ОУР УВД был закреплен старший лейтенант Лукашов, который к работе отнесся добросовестно и стал не только собирать все заявления от пострадавших, но и фотографии всех картежников-профессионалов. Так в поле зрения попали некто Бабларьян по кличке Пиндос, Петров (Ванька Хитрый), Кирный, Даржания, Бирюков и другие. Ведя антиобщественный, паразитический образ жизни, они жили за счет шулерской игры в карты».

Игра на деньги в СССР была запрещена законом, но это не мешало карточным шулерам делать на этом целые состояния Николай Адамович/TASS Николай Адамович/TASS

Глядя на эту заметку, Хитрый мог бы и обидеться на то, что милиция упомянула его лишь как «одного из». Ведь в криминальных кругах он имел репутацию самого авторитетного и виртуозного карточного шулера. Ежедневный «доход» опытного картежника мог превышать тысячу рублей. По временам брежневского СССР это были сумасшедшие деньги, которые позволяли Хитрому жить роскошной жизнью, о которой он так мечтал с детства.

За грехи отца

В промежутках между кражами, картами и побегами Ванька Хитрый успел дважды жениться. Евгений Петров, один из троих его детей, занимал престижную должность комментатора главной редакции пропаганды Всесоюзного радио. Ради успешной карьеры ему пришлось умолчать о своей родословной – в СССР детям воров-рецидивистов дорога в высшее общество была закрыта.

«Правду я стал узнавать только в десятом классе. Отец посадил меня напротив себя в еще не обставленной московской кухне. И, глядя прямо в глаза, стал рассказывать о своем умении обманывать и воровать. Это было страшно. Отец сказал мне, что он – вор в законе. И что я искалечу себе судьбу, если когда-нибудь кому-нибудь буду рассказывать об этом» (из показаний Евгения Петрова).

Хитрый продолжал жить преступлениями и не очень-то интересовался взрослением Евгения. Однако спустя годы вор, узнав о высоком положении своего сына, внезапно вернулся в его жизнь.

«Однажды отец появился, как всегда, неожиданно и подарил мне к свадьбе 16 тысяч на машину. А потом пришел с бланками какого-то документа. Я хотел прогнать его. Но он опять выложил деньги. И намекнул, что на моей работе могут узнать, чьим сыном я являюсь. Я стал делать все, что он просит. И стал бояться потерять все, что уже имел. Я ждал отца с новыми подарками и ненавидел его за тот страх, что уже поселился во мне».

Порой кажется, что Ванька Хитрый вдохновлялся Остапом Бендером, героем романов Ильфа и Петрова. На фото: Андрей Миронов в фильме «Двенадцать стульев» Марк Захаров/Творческое объединение «Экран», 1976 Марк Захаров/Творческое объединение «Экран», 1976

Евгений исправно помогал ненавистному отцу подделывать документы. Он также посодействовал Ваньке Хитрому в одной из его главных авантюр – помог написать письмо-прошение генсеку СССР Леониду Брежневу. Мошенник представился бывшим фронтовиком Александром Денисовым, воевавшим вместе с Брежневым в 18-й армии во время Великой Отечественной, и попросил для себя прописку и квартиру в Москве.

Хитрый наврал настолько искусно, что на его просьбу откликнулись могущественный секретарь ЦК КПСС Суслов и председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный. Они распорядились выделить «фронтовику» и «труженику» Денисову двухкомнатную квартиру в престижном актерском кооперативе в самом центре Москвы.

Спустя время обман вскрылся. Следователи проанализировали почерк и выяснили, что автором письма является никакой не Денисов, а комментатор главной редакции пропаганды Всесоюзного радио Петров. Так Евгений попал на скамью подсудимых вместе с отцом. На одном из допросов он признавался: «Теперь я понимаю, что страшнее всех он обворовал нас с мамой. И этого ему я никогда не прощу».

Последнее дело

Криминальная история Ваньки Хитрого завершилась весной 1972 года. Тогда он неудачно обокрал покупателя в магазине «Березка» в Москве. Вор стащил бумажник у знаменитого стоматолога Кушнера, усыпив его бдительность «Золотой Звездой» на лацкане пиджака и разговорами об итальянской моде. Но Кушнер быстро опомнился и самолично задержал Хитрого, когда тот попытался скрыться в уличной толпе.

Советское отделение милиции Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В отделении милиции у преступника нашли удостоверение Героя СССР на имя Григория Козлова. На допросе Ванька умело выкручивался и убедил следователей, что его паспорт находится в квартире его фронтового друга в Крюково, а сам он приехал погостить в столицу из Ленинграда. Пока милиционеры проверяли факты, Хитрый исполнил свой любимый трюк – притворился, что потерял сознание, а затем сбежал из больницы.

Но у милиции уже накопилось слишком много фактов, и, что самое главное, теперь у них была фотография преступника. Вскоре опытные сотрудники узнали в нем знаменитого афериста Ивана Петрова. Ваньку Хитрого задержали спустя несколько дней в его любимых Сандуновских банях. Вор даже не сопротивлялся. Видимо, возраст был уже не тот, устал бегать. В его кармане обнаружили очередную «корочку» – на имя майора Авина, бывшего сотрудника СМЕРШа.

Сандуновские бани – излюбленное место советской элиты Константин Крымский/TASS Константин Крымский/TASS

Ваньку Хитрого приговорили к 10 годам тюрьмы. Отбыв свой последний срок, он вышел на свободу в 1982 году и больше никогда не попадал за решетку. Ровесник XX века, легендарный аферист скончался в 2000 году в возрасте 100 лет.

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