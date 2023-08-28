3 главных изобретения Владимира Шухова

170 лет назад родился великий русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. Три самых важных его изобретения до сих пор используются в архитектуре и технологиях по всему миру.

1. Гиперболоидные конструкции

Шуховская телебашня в Москве Legion Media Legion Media

Самая знаменитая дизайн-разработка Владимира Шухова поражала своей простотой. Как писал в своих воспоминаниях Петр Худяков, друг Шухова, в 1880-х его изобретения не нравились многим гражданским чиновникам, потому что они были «отвратительно дешевы» и не оставляли возможности для растрат и хищений.

Конструкции гиперболоидных башен и решетчатых ограждений, запатентованные Шуховым в 1894–1896 годах, действительно были дешевыми, быстрыми в изготовлении и настолько долговечными, что многие из башен, построенных в конце XIX – начале XX века, сохранились до наших дней.

Первая гиперболоидная башня Шухова, Полибино Legion Media Legion Media

Башни Шухова – это сооружения из легких металлических балок, выполненные в форме гиперболоида вращения. Части башен удобно складировать и перевозить, ведь каждая балка составляется из множества отдельных прямых балок, которые расположены в конструкции с определенным наклоном. В результате гиперболоидная башня становится прочной из-за собственного веса и не имеет парусности, потому что это решетчатая конструкция. Источником вдохновения для этого дизайна послужила русская плетеная корзина, которая может выдерживать большой вес, хотя сделана из тонкого лыка.

Самая известная из башен Шухова была построена в 1919–1922 годах в Москве для установки телепередатчиков. Но было еще больше 200 других. Первую из них Шухов сделал для Всероссийской выставки 1896 года. Она до сих пор сохранилась и находится в Полибино.

2. Сетчатые перекрытия

Крыша Киевского вокзала – пример использования сетчатых перекрытий Шухова

Параллельно с идеей гиперболоидных башен Шухов разрабатывал конструкции сетчатых перекрытий. Они частично использовались в самих башнях, а также были полезны для создания прозрачных, быстро монтируемых крыш над зданиями или выставочными павильонами.

Решетчатые крыши Шухова были использованы при строительстве Музея изобразительных искусств им. Пушкина, московского Главпочтамта и многих других зданий. Одна из самых впечатляющих крыш была установлена на Киевском вокзале в Москве: общая длина – 230 метров (до сих пор цела и выполняет свои функции!).

Обратите внимание, что Владимир Шухов не проектировал крышу ГУМа – это миф.

3. Крекинг нефти

Установка для крекинга нефти, построенная под руководством Шухова в 1934 году в Баку Sputnik Sputnik

Первое изобретение Владимир Шухов запатентовал в 1876 году – ему было 23 года. Это была паровая форсунка для распыления мазута. Позже в своей жизни Шухов продолжил исследования в области нефтяных двигателей и нефтедобычи. В 1891 году он разработал непрерывно действующую трубчатую установку термического крекинга нефти и запатентовал первый в мире метод получения из нефти автомобильного бензина, известный как «крекинг по Шухову». В 1931 году в Баку построили завод «Советский крекинг», в котором использовался метод Шухова.

Владимир Шухов в 1891 году Public domain Public domain

В 1908 году американские инженеры Уильям Бертон и Роберт Э. Хамфрис независимо разработали и запатентовали аналогичный процесс крекинга. Когда в 1924 году делегация американской нефтяной корпорации «Синклер Ойл Корпорейшн» посетила Шухова в Москве и показала ему свои патенты, изобретатель не мог не заметить, что американский метод на самом деле был вариацией его собственного.

Шухов также проектировал нефтепроводы – он создал первый российский нефтепровод в Баку в 1878 году. Под его руководством и по его проекту были построены такие крупные нефтепроводы, как 883-километровый от Баку до Батума (1907) и 618-километровый от Грозного до Туапсе (1928).